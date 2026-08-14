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Tragedia en Moreno: una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo que dio marcha atrás

La víctima, de 45 años, intentaba cruzar la calle cuando fue embestida por una unidad de la Línea 26. Todo ocurrió frente a decenas de personas que esperaban para viajar.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Accidente fatal de un colectivo en Moreno.
Accidente fatal de un colectivo en Moreno. Foto: NA
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Una mujer de 45 años murió tras ser embestida por un colectivo que dio marcha atrás mientras cruzaba la calle en Moreno.

El accidente se produjo en la intersección de las calle Bartolomé Mitre y Rivadavia, cuando el chofer de un colectivo de la línea La Perlita retrocedió pero no advirtió que la mujer estaba por detrás del vehículo, y tras el impacto murió en el acto.

La víctima fue identificada como Norma Beatriz Rojas, quien cruzó por el medio de la calle, mientras que el chofer quedó imputado por ‘homicidio culposo’, aunque por el momento permanece en libertad.

Accidente fatal en Moreno. Video: Gentileza @Nicolimassosa

La mujer pasó entre dos colectivos, el que la atropelló y otra unidad, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, al tiempo que varios testigos ocasionales se dieron cuenta de lo sucedido y dieron aviso al chofer, pero la maniobra fue rápida y cuando otros peatones se acercaron a auxiliarla ya había fallecido.

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Además, intervino el SAME local, cuyo personal constató el fallecimiento de la mujer, mientras que el caso quedó a cargo del fiscal Martín Borgnia, de la Unidad Funcional de Instrucción Número 4 de Moreno, quien solicitó un test de alcoholemia al chofer, que resultó negativo.

Además, solicitó una serie de pruebas de sangre para determinar si consumió alguna otra sustancia no permitida.

MorenoAccidente de tránsitoMuerte
Matias Greisert
Matias Greisert

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