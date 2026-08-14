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Llega Noize Record Club a Argentina: vinilos exclusivos y cultura musical en formato físico

La propuesta de Noize Record Club (NRC), que ya funciona con éxito en Brasil desde hace más de una década, desembarca en Argentina con una suscripción que combina vinilos exclusivos de artistas locales y latinoamericanos, ediciones limitadas y una revista especializada con contenido inédito sobre cada lanzamiento.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Vinilos de artistas argentinos y latinoamericanos ante una suscripción a la Revista Noize.
Vinilos de artistas argentinos y latinoamericanos ante una suscripción a la Revista Noize. Foto: Freepik
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Aquellos amantes de los vinilos que residan en la República Argentina podrán acceder a un club de curadería hecho por Noize Record Club (NRC) que se tratará de una suscripción que les permitirá adquirir ediciones exclusivas de vinilos de artistas argentinos y latinoamericanos, acompañados de una Revista Noize que incluirá más detalles del universo de cada álbum.

Este Club se encuentra presente en Brasil desde hace más de 10 años y ahora llega a la Argentina para aquellos que prefieren escuchar música con discos en físico y a la antigua. Rafael Rocha, uno de los fundadores de Noize y director creativo de la propuesta, le comentó a El Destape que el objetivo es “ayudar a fomentar la escena local de manera que crezca aún más la cultura del vinilo y se vuelva más democrática”.

Vinilos
Este es un club de curadería hecho por Noize Record Club (NRC) que permitirá adquirir ediciones exclusivas de vinilos de artistas argentinos y latinoamericanos, acompañados de una Revista Noize que les permitirá conocer más detalles del universo de cada álbum. Foto: Freepik

¿Cómo funcionará el club de suscripción de vinilos en la Argentina?

Aquellos que se suscriban a Noize Record Club serán capaces de conocer el lanzamiento, que luego les será enviado, cada día 5 del mes. El kit incluye una copia en vinilo fabricada bajo demanda y de manera limitada, acompañado de un ejemplar impreso de la revista Noize, dedicado al universo de ese álbum y su artista. Contará con entrevistas, sesión de fotos, artículos que abordarán la temática de cada álbum y sus referencias e inspiraciones personales.

En un principio, las entregas serán dedicadas a artistas emergentes de la República Argentina. Rocha afirmó que se priorizará “lo independiente, cuya diversidad y riqueza son asombrosas”. “También vamos a incluir artistas clásicos locales y sumaremos algunos de Latinoamérica”, agregó.

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Vinilos
Cada día 5 del mes se dará el lanzamiento del vinilo exclusivo que será enviado a sus suscriptores. Foto: Freepik

“Noize surgió primero como una revista hace 20 años en Brasil y luego hace 10 nos convertimos en Club de Vinilos junto con la revista. Tenemos mucho bagaje y contenido recopilado que usamos para enriquecer cada edición”, comentó el director creativo.

Siempre admiramos la cultura argentina y la manera que tienen de abrazarla. Desde muy jóvenes, cuando empezamos, ya teníamos ganas de traer el Club para acá”, aseguró Rocha.

¿Cómo será la primera entrega del club de suscripción de vinilos en Argentina?

La primera entrega del club de suscripción de vinilos en Argentina contará con un vinilo exclusivo de Todo lo sólido se desvanece en el aire, el segundo álbum de Camionero, el dúo de rock que componen Joan Manuel Pardo y Santiago Luis.

Camionero
La primera entrega del club de suscripción de vinilos contará con un vinilo edición limitada de Camionero. Foto: Noize Record Club

Este disco fue editado en 2023 y les permitió ampliar su carrera y circuito de shows, extendieron sus giras y le dieron protagonismo al mundo musical en sus vidas.

Este vinilo será de un color azul translúcido y se compondrá en su esencia como una versión de retro rock, a base de guitarras que celebran el fuzz. Las melodías principales invocarán al rock nacional argentino de fines de los 60s y principios de los 70s, con alguna pizca de blues y psicodelia rioplatense.

¿Cómo suscribirse al club de vinilos?

La página oficial de Noize Record Argentina presenta el único canal para adquirir los vinilos de manera única o bimestral:

  • Compra de edición única: $55.900, sin contar los cargos por envío, y se suma a este la Revista Noize.
  • Suscripción bimestral: $38.990 y, cada dos meses, los suscriptores reciben un nuevo kit con LP y la Revista Noize
MúsicaArtistasLanzamiento
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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