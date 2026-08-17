Apagón en La Plata: se incendió una central eléctrica en Tolosa y miles de familias quedaron sin luz

Incendio en La Plata. Foto: @JuaniAyoroaOK

Un incendio se registró en la madrugada de este lunes en una central eléctrica de Tolosa y el mismo provocó un apagón en gran parte de la ciudad bonaerense de La Plata y zonas aledañas.

El siniestro se registró a las 03:00 de la madrugada en 9 entre 527 y 528, en el lugar trabajaron al menos cuatro dotaciones de Bomberos y dos cisternas.

Incendio en La Plata. Foto: @JuaniAyoroaOK

En tanto, se indicó que el incendio provocó una explosión de un transformador y, como consecuencia de ello, se encontraban sin luz diferentes zonas, entre ellas Tolosa, Ensenada y parte de Gonnet.

Incendio en La Plata. Foto: @JuaniAyoroaOK

También, se informó que al menos 10 kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata estaban sin luz.

Por el incendio, vecinos fueron evacuados y continúan las tareas de los bomberos, así como también ya iniciaron los operativos para restablecer lo antes posible el suministro eléctrico a los hogares.

El comunicado de la empresa

A través de un comunicado oficial, EDELAP informó que el siniestro se produjo en una instalación ubicada dentro de la Subestación Tolosa, emplazada sobre la calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9.

La empresa indicó que las causas que originaron el incendio aún se encuentran bajo investigación.

Según informó la compañía, “el incendio ya se encuentra controlado gracias al trabajo coordinado de todos los organismos que intervinieron en la emergencia”.