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Un insólito error perjudicó a miles de usuarios del Telepase: cobraron hasta $155.802 por un peaje de $1.548 en la autopista Ricchieri

Un error en el sistema de pagos de Telepase afectó a usuarios que circularon por la autopista Ricchieri el viernes 14 de agosto. Se recomienda revisar los movimientos y reclamar ante cualquier cobro irregular.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Error en el Telepase y cobros mayores.
Error en el Telepase y cobros mayores. Foto: AUBASA.
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Un error en el sistema de procesamiento de pagos electrónicos afectó a usuarios de Telepase que circularon por la autopista Ricchieri, en el Corredor Sur, el viernes 14 de agosto. Durante varias horas, algunos conductores recibieron débitos de hasta $155.802 por un trayecto cuyo valor habitual era de $1.548 fuera del horario pico. El inconveniente involucró a personas que tenían Telepase vinculado con Mercado Pago y generó preocupación por los montos cobrados.

La falla se registró entre las 10 y las 18 del viernes y provocó que el sistema procesara importes muy superiores al precio correspondiente al peaje. En algunos casos, el cargo llegó a multiplicar por cien el valor habitual del servicio.

El cobro erróneo se produjo el viernes pasado entre las 10 y las 18. Foto: AUBASA.

El inconveniente fue detectado a partir de las alertas automáticas de consumo y de la revisión de los movimientos realizados por los usuarios en sus cuentas y tarjetas. La situación generó inquietud debido a que el débito se efectuó mediante sistemas de pago automáticos, utilizados diariamente por miles de conductores.

Telepase: qué pasó con los cobros en la autopista Ricchieri

El error se produjo en uno de los principales accesos al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el uso de sistemas electrónicos permite agilizar el paso por los peajes. Los usuarios afectados observaron cargos extraordinarios luego de atravesar la autopista Ricchieri durante la franja horaria en la que se produjo la falla.

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La empresa responsable del procesamiento identificó el inconveniente y trabajó para resolverlo. Sin embargo, se recomendó a quienes utilizaron Telepase vinculado a Mercado Pago durante el período afectado que revisen sus movimientos y realicen el reclamo correspondiente si encuentran un débito irregular.

El caso volvió a poner el foco en los controles asociados a los pagos electrónicos. Si bien la automatización permite evitar el uso de efectivo y reducir los tiempos de espera, cualquier error de procesamiento puede generar cargos inesperados y afectar de manera inmediata las finanzas personales.

Cómo detectar un cobro irregular de Telepase

Una de las principales recomendaciones para los usuarios es controlar con frecuencia los movimientos de sus cuentas bancarias, tarjetas y billeteras virtuales. Las notificaciones automáticas de consumo también pueden ayudar a identificar rápidamente operaciones que no coinciden con el gasto realizado.

Ante un cargo que no corresponde, es importante conservar los datos de la operación, verificar la fecha y el horario del cruce y efectuar el reclamo ante la entidad correspondiente. En el caso de los usuarios afectados por el error de Telepase, estos datos pueden facilitar la identificación del débito y la posterior corrección.

También resulta conveniente mantener activadas las alertas de consumo. Estas herramientas permiten recibir avisos cuando se realiza una operación y detectar de inmediato montos que se encuentran muy por encima de los habituales.

La importancia de revisar los movimientos bancarios

El episodio ocurrido en la autopista Ricchieri demuestra que los sistemas automatizados, aunque simplifican los pagos cotidianos, no están exentos de fallas. Un error puntual puede transformar un cargo habitual en un débito de gran magnitud.

Error de cobro en el Telepase. Foto: NA.

Por eso, los especialistas recomiendan revisar periódicamente los resúmenes bancarios y de tarjetas, controlar los consumos de las billeteras virtuales y reclamar ante cualquier importe que no coincida con el servicio utilizado.

En este caso, quienes hayan circulado con Telepase vinculado a Mercado Pago el viernes 14 de agosto entre las 10 y las 18 deben prestar especial atención a sus movimientos para verificar que el cobro del peaje haya sido procesado correctamente.

Autopista RiccheriAutopistasTelePASE
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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