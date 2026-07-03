Video: brutal intento de robo a mano armada a plena luz del día en la autopista Ricchieri

Robo violento en Villa Madero Foto: captura video

Este martes en horas del mediodía se registró un violento intento de robo en plena autopista Ricchieri, en el cruce de las calles Camino de la Virgen y Blanco Encalada. Toda la secuencia quedó registrada gracias a la cámara instalada en el vehículo que fue víctima del hecho delictivo.

Tal como se puede observar en el video difundido, un auto que transitaba por esa zona de la localidad de Villa Madero es abordado, de un momento a otro, por un delincuente en bicicleta.

Cuando el automóvil frena en el semáforo, el ladrón aprovecha para acercarse, saca un arma y, apuntándole directamente a la cabeza, comienza a amenazar a la conductora del vehículo que, ante la dramática secuencia, empieza a gritar en busca de auxilio.

En el video, se puede escuchar que el delincuente golpea con fuerza la ventanilla y la puerta para que la mujer baje del coche. Sin embargo, la conductora sigue resistiendo hasta que los demás automovilistas advierten la situación.

De hecho, pocos segundos después, empiezan a tocar bocina para destrabar el tránsito y que la mujer pudiera escapar de la situación delictiva. Tanto una pareja de motociclistas como dos automóviles, un Chevrolet Celta y un Renault Sandero de color gris, aceleran para alejarse lo más rápido posible de lugar.

Finalmente, cuando el semáforo cambia a luz verde, se observa cómo la conductora consigue evadir al delincuente haciendo una rápida maniobra que la lleva a subirse a la vereda para luego huir definitivamente del lugar.

Robos de autos: se dan con delincuentes armados y durante la noche

De acuerdo a un informe del primer bimestre del 2026, elaborado por el Indicador Ituran de Robo Vehicular (IVR), indicó que la mayor cantidad de robos que ocurren en la Argentina se dan en grupo con delincuentes armados y en horas de la tarde o noche.

Otro dato es que normalmente tienen lugar en la calle con bandas que operan bajo este modus operandi. En enero del 2026, el 98,3% de los robos de autos fueron en vía pública mientras que solo un 1,37% en garajes.

Según el informe, los robos de auto se dan en la calle y en la noche. Foto: Infobae

Por otro lado, en cuanto a la cantidad de delincuentes que participan en los ataques, el informe sostiene que más de la mitad opera de a dos (53,3%). También suelen realizar robos de este tipo grupos de hasta cuatro sujetos (26,67%).

El análisis cuenta con datos del Centro de Comando y Control de la empresa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de 350.000 vehículos.