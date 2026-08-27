Monotributistas: cuáles son las 5 obras sociales más consultadas y qué conviene revisar antes de afiliarse

Los monotributistas pueden elegir entre distintas entidades habilitadas para recibir los aportes del régimen simplificado. Foto: Pexels.

Elegir una obra social para monotributistas no siempre es sencillo. La cantidad de prestadores disponibles, la cobertura en cada localidad y los posibles costos adicionales son algunos de los aspectos que conviene analizar antes de completar el trámite.

En agosto 2026, el registro de la Superintendencia de Servicios de Salud cuenta con 43 agentes habilitados para recibir afiliados del régimen simplificado. El organismo no establece un ranking que determine cuál es la mejor obra social, sino que informa qué entidades están autorizadas a incorporar monotributistas.

La cartilla médica y la disponibilidad de prestadores en la zona de residencia son dos factores clave al momento de elegir. Foto: Télam.

Por este motivo, la elección dependerá de las necesidades de cada persona y, especialmente, de la disponibilidad de atención en la ciudad donde vive.

Las cinco alternativas más consultadas

Entre las entidades que figuran en el padrón vigente aparecen:

OSDEPYM

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT) ,

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

Obra Social de Dirección (OSDO).

Todas están habilitadas para recibir los aportes correspondientes al monotributo, aunque existen diferencias en sus cartillas médicas, cobertura geográfica, prestadores y modalidades de atención.

OSDEPYM informa cobertura a nivel nacional, herramientas digitales y diferentes alternativas de planes, incluida una opción básica orientada a monotributistas.

OSDEPYM figura entre las alternativas disponibles para quienes aportan al sistema de salud mediante el monotributo. Foto: Unsplash

Por su parte, OSMITA cuenta con cartillas organizadas según especialidad y ubicación, además de planes complementarios. ANDAR, OSPAT y OSDO también disponen de redes de prestadores y condiciones particulares de afiliación.

Antes de elegir cualquiera de estas alternativas, es recomendable solicitar la cartilla actualizada, comprobar qué clínicas, sanatorios y profesionales están disponibles en la zona de residencia y consultar si el aporte obligatorio del monotributo alcanza para cubrir el plan elegido o si será necesario abonar una diferencia.

Cómo se realiza la afiliación o el cambio de obra social

El pago de la obra social está incluido dentro de la cuota mensual del monotributo. Sin embargo, realizar el alta tributaria no significa que la cobertura médica quede activada automáticamente.

Una vez inscripto en el monotributo, el contribuyente debe comunicarse con la obra social seleccionada para gestionar la afiliación. Entre la documentación que puede solicitarse se encuentran:

Original y fotocopia del último comprobante de pago.

Original y fotocopia del DNI.

Formulario 184/F completo , que se obtiene al confirmar el alta del monotributo.

Credencial F.152, correspondiente a la credencial de pago.

Además, ARCA señala que corresponde completar la declaración jurada de salud 300/97 ante ANSES.

Los trabajadores independientes deben gestionar la afiliación ante la obra social elegida luego de completar el alta en el monotributo. Foto: ARCA.

La nómina de entidades habilitadas puede consultarse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Cambio de obra social: cómo hacer el trámite por internet

Los monotributistas que ya cuentan con una obra social y quieren cambiar de entidad pueden realizar el trámite de manera presencial ante la nueva obra social o a través de internet.

Para hacerlo online es necesario contar con clave fiscal con nivel de seguridad 3 y tener habilitado el servicio “Mi Salud”.

Una vez dentro de la plataforma, hay que seleccionar la opción “Nueva opción” y completar los datos solicitados. Luego, el afiliado recibirá un correo electrónico con un enlace para confirmar la solicitud, que deberá validarse dentro de las 48 horas.

Además, ARCA señala que corresponde completar la declaración jurada de salud 300/97 ante ANSES. Para consultar las distintas sedes disponibles y conocer dónde realizar trámites de manera presencial, se puede acceder al listado de oficinas de atención al público de ANSES.

El cambio comienza a regir el primer día del mes siguiente y, de acuerdo con la información oficial, la opción puede ejercerse una vez cada 365 días. Una vez realizado el cambio, el afiliado debe permanecer como mínimo un año en la nueva entidad antes de volver a modificar su elección.

Qué revisar antes de tomar una decisión

Más allá del nombre o reconocimiento de una obra social, uno de los puntos más importantes es conocer cómo funciona realmente la cobertura en la zona donde vive el afiliado.

Antes de completar la afiliación conviene comparar:

Clínicas, sanatorios y guardias cercanas.

Especialidades médicas disponibles.

Centros de diagnóstico.

Cobertura de medicamentos.

Coseguros y posibles pagos adicionales.

Canales para solicitar turnos y autorizaciones.

Condiciones para tratamientos que ya estén en curso.

Antes de elegir una entidad, conviene consultar si existen coseguros, pagos adicionales o diferencias para acceder a determinados prestadores. Foto: Freepik.

También es importante consultar si el plan básico para monotributistas permite acceder a todos los prestadores incluidos en la cartilla o si determinados servicios requieren un pago adicional.

En el caso de quienes quieran incorporar integrantes de su grupo familiar, se debe considerar que puede existir un aporte extra por cada persona declarada. Por eso, antes de aceptar una afiliación, resulta conveniente pedir por escrito el valor final, la cartilla correspondiente y las condiciones específicas del plan.

Finalmente, si una entidad que figura en el registro oficial rechaza injustificadamente la afiliación de un monotributista, el interesado puede presentar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud.