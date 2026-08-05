Atención argentinos: el error con el DNI que puede dejarte sin entrar a Brasil y arruinarte las vacaciones

Brasil recordó que los argentinos solo pueden ingresar con un DNI físico vigente o un pasaporte válido, y advirtió que algunos documentos no son aceptados en los controles migratorios. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Brasil continúa siendo uno de los destinos preferidos por los turistas argentinos, especialmente durante las vacaciones. Sin embargo, antes de viajar es importante verificar que la documentación esté en regla, ya que las autoridades migratorias pueden impedir el ingreso a quienes no cumplan con los requisitos establecidos.

La Policía Federal de Brasil recordó que los ciudadanos argentinos deben presentar un documento de identidad válido y vigente al momento de cruzar la frontera o ingresar por vía aérea. En caso de no contar con la documentación exigida, el ingreso al país puede ser rechazado.

Antes de viajar a Brasil, es fundamental verificar que el DNI sea el último ejemplar emitido, ya que presentar un documento inválido puede impedir el ingreso al país. Foto: Unsplash.

¿Qué DNI no acepta Brasil para ingresar al país?

Los argentinos pueden ingresar a Brasil utilizando el último ejemplar físico del Documento Nacional de Identidad (DNI) o un pasaporte vigente, siempre que ambos documentos se encuentren en buen estado y permitan identificar correctamente al titular.

En cambio, las autoridades brasileñas aclararon que existen documentos que no son válidos para realizar el trámite migratorio.

Entre ellos se encuentran:

El DNI digital , ya que no es aceptado como documento de viaje para cruzar la frontera.

Los ejemplares físicos anteriores al último DNI emitido, que pierden validez para este tipo de trámites.

Por ese motivo, antes de viajar se recomienda revisar cuál es el documento vigente y asegurarse de llevar la versión física correspondiente.

Además de los requisitos para ingresar con DNI o pasaporte, las autoridades brasileñas ofrecen un pre-registro migratorio que agiliza el paso por Migraciones. Foto: Argentina.gob.ar

Pre-registro migratorio: cómo funciona el sistema que agiliza el ingreso

Brasil también dispone de un sistema opcional de pre-registro migratorio que permite a los turistas completar parte de la información antes de arribar al país.

El trámite se realiza de manera online y, una vez finalizado, genera un código QR que puede agilizar el proceso en los puestos de control migratorio.

No obstante, este procedimiento no reemplaza la revisión presencial de la documentación. Todos los viajeros deberán presentar igualmente el DNI físico válido o el pasaporte al momento de ingresar al territorio brasileño.

Los controles también incluyen exigencias específicas para menores de edad y para quienes ingresen a Brasil en vehículos particulares desde Argentina. Foto: Argentina.gob.ar

¿Qué documentos necesitan los menores que viajan a Brasil?

Los menores de edad que viajan desde Argentina deben cumplir con requisitos adicionales establecidos por la normativa migratoria.

Dependiendo de cada caso, las autoridades pueden solicitar:

DNI o pasaporte vigente.

Partida o acta de nacimiento.

Autorización para viajar cuando el menor no esté acompañado por ambos padres o por sus representantes legales.

La documentación exigida puede variar según las características del viaje, por lo que se aconseja verificar todos los requisitos antes de partir para evitar inconvenientes en la frontera.

Revisar la documentación antes de viajar puede evitar demoras, inconvenientes e incluso el rechazo de ingreso en los pasos fronterizos y aeropuertos brasileños. Foto: NA.

¿Qué se necesita para ingresar a Brasil con un vehículo argentino?

Quienes decidan viajar en automóvil también deberán presentar la documentación correspondiente del vehículo durante los controles.

Entre los principales requisitos figuran:

Cédula verde física vigente.

Licencia de conducir válida.

Seguro Mercosur vigente e impreso.

Documentación del vehículo actualizada.

Elementos de seguridad obligatorios para circular.

Además, las autoridades brasileñas pueden requerir documentación sanitaria adicional si las condiciones epidemiológicas así lo ameritan. Cumplir con todos estos requisitos permitirá agilizar el ingreso al país y evitar demoras o inconvenientes durante los controles migratorios.