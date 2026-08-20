Cambió la VTV en CABA: cuáles son las nuevas modificaciones en los talleres y concesionarias para realizar la verificación

Cambian los lugares para poder hacer la VTV. Foto: Provincia de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la desregulación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y habilitó la inscripción de nuevos prestadores. A partir de esta medida, talleres mecánicos y concesionarias que cumplan con las condiciones técnicas establecidas podrán solicitar autorización para realizar el control obligatorio de los vehículos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la implementación del nuevo esquema y aseguró que “oficialmente terminó el monopolio de la VTV”. Según explicó, desde este jueves los establecimientos que reúnan los requisitos podrán comenzar el trámite para incorporarse al sistema.

La modificación reglamenta la Ley 6.963, aprobada por la Legislatura porteña, que estableció la apertura permanente del registro de prestadores y simplificó las condiciones necesarias para acceder a la habilitación.

Trámite de la VTV en Ciudad de Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Provincia

Qué talleres podrán hacer la VTV

Con el nuevo esquema, la revisión técnica ya no quedará limitada a las plantas concesionadas que actualmente concentran la prestación del servicio. Los talleres mecánicos y las concesionarias podrán solicitar autorización para realizar la VTV, siempre que dispongan del equipamiento necesario y cumplan con los controles previstos por la normativa.

Entre los principales cambios se encuentra también la reducción de las exigencias vinculadas con la superficie mínima de los establecimientos. El objetivo es facilitar el ingreso de nuevos operadores y ampliar la cantidad de lugares disponibles para que los automovilistas puedan realizar la verificación.

La inscripción tendrá carácter permanente, por lo que los interesados podrán presentar sus solicitudes sin necesidad de esperar una convocatoria específica del Gobierno porteño.

Cómo inscribirse para prestar el servicio

El Gobierno de la Ciudad informó que los talleres y concesionarias interesados ya pueden realizar consultas y presentar la documentación inicial mediante el correo electrónico vtv@buenosaires.gob.ar.

Además, desde el 1° de septiembre estará disponible una plataforma digital simplificada que permitirá completar el proceso de inscripción de manera online.

La medida forma parte de la política de desregulación y simplificación administrativa impulsada por la gestión de Jorge Macri. Desde la Ciudad sostienen que la incorporación de nuevos prestadores permitirá aumentar la oferta disponible, favorecer la competencia y facilitar el acceso de los conductores al trámite obligatorio.

Nuevos lugares para llevar a cabo la VTV. Foto: NA

Los principales cambios de la nueva VTV

El nuevo sistema contempla varios cambios para los prestadores y los automovilistas:

Los talleres mecánicos podrán solicitar la habilitación.

Las concesionarias también podrán realizar la VTV.

Se elimina la exclusividad de las plantas concesionadas.

Se simplifican los trámites administrativos.

Se reducen algunas exigencias de superficie mínima.

El registro para nuevos prestadores permanecerá abierto de manera permanente.

Desde el 1° de septiembre habrá una plataforma digital simplificada.

El objetivo es ampliar la oferta de centros de verificación en la Ciudad. De esta manera, la VTV en CABA inicia una nueva etapa, con un sistema abierto a nuevos prestadores y con la intención de ampliar la competencia y facilitar el acceso de los automovilistas al control obligatorio.