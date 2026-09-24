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Una línea de tren tendrá servicio limitado este domingo por obras: qué ramal estará afectado y hasta dónde llegará

El cambio será por trabajos de señalamiento y afectará parte del recorrido entre las estaciones cabecera. Las tareas se realizarán durante el domingo 27 de septiembre y buscan renovar el sistema de seguridad ferroviaria.

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Trenes Argentinos
Trenes Argentinos Foto: alertatransito
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Los pasajeros de una de las principales líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán tener en cuenta una modificación en el servicio durante este domingo. La línea Sarmiento tendrá un recorrido limitado por obras de señalamiento, según informó Trenes Argentinos.

La modificación alcanzará al ramal Once-Moreno y se aplicará durante el domingo 27 de septiembre. Durante esa jornada, los trenes circularán únicamente entre Once y Castelar.

Los trenes circularán únicamente entre las estaciones Once y Castelar durante la jornada. Foto: argentina.gob

¿Qué pasará con la línea Sarmiento este domingo?

Por las obras, el servicio no llegará hasta Moreno. Los trenes del ramal Once-Moreno prestarán servicio limitado entre Once y Castelar.

La medida responde a trabajos que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional.

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Las tareas estarán a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura y forman parte de una renovación integral del sistema de señalamiento en el tramo comprendido entre Morón y Moreno.

¿Qué obras realizarán en las vías?

Durante esta etapa se llevará adelante el recambio del cableado de señalamiento y de los circuitos de vía entre Merlo y San Antonio de Padua.

Las obras incluyen el recambio del cableado de señalamiento y los circuitos de vía entre Merlo y San Antonio de Padua. Foto: Trenes Argentinos

Para realizar estos trabajos de manera segura es necesario interrumpir la circulación ferroviaria por el sector intervenido.

Una vez finalizadas las tareas, tanto el sistema de cableado de señalización como los circuitos de vía quedarán completamente renovados.

Según Trenes Argentinos, las obras permitirán incrementar los niveles de seguridad operacional en ese sector de la línea.

¿Cuándo volverá a funcionar con normalidad?

La modificación estará vigente durante el domingo 27 de septiembre. A partir del lunes 28 de septiembre, la línea Sarmiento retomará su prestación habitual, de acuerdo con las frecuencias correspondientes al servicio.

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El servicio del ramal Once-Moreno retomará su funcionamiento habitual el lunes 28 de septiembre. Foto: NA.A

Sin embargo, existe una condición que podría modificar el cronograma previsto: si las condiciones climáticas resultan desfavorables, las tareas podrían suspenderse.

¿Dónde consultar si hay cambios en el servicio?

Ante posibles modificaciones, los pasajeros pueden consultar las novedades oficiales de Trenes Argentinos y verificar el estado del servicio antes de viajar.

La información actualizada estará disponible en los canales oficiales de la empresa y en la aplicación de Trenes Argentinos, disponible tanto en Google Play como en Apple Store.

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