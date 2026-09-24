Arrancar un limón del limonero con las manos: qué cuidados hay que tener para no dañar el árbol. Foto: Gemini

Arrancar un limón del limonero parece una tarea simple, pero hacerlo de manera incorrecta puede terminar dañando tanto el fruto como la planta. Para evitar errores comunes y proteger el árbol, hay algunos cuidados básicos que conviene tener en cuenta al momento de la cosecha.

Uno de los errores más frecuentes es tirar del limón hacia abajo con fuerza. Este gesto puede romper el fruto, desgarrar la rama o incluso dejar heridas que afectan la salud del limonero. Lo ideal es realizar un movimiento suave y controlado, sin forzar la planta.

La técnica correcta para cosechar limones

La forma recomendada para retirar un limón es sostenerlo con firmeza, pero sin apretarlo, y girarlo suavemente. El movimiento debe concentrarse en el fruto, nunca en la rama que lo sostiene. Si el limón no se desprende con facilidad, no conviene insistir con tirones cada vez más fuertes.

En esos casos, lo mejor es utilizar una tijera de poda limpia y cortar el pedúnculo. Así se evita dañar ramas jóvenes, que suelen ser más delicadas, y se previenen heridas innecesarias en la planta. Además, algunas variedades de limonero tienen espinas, por lo que manipular la rama puede resultar incómodo o riesgoso.

El limonero es especial para sus cuidados. Foto: Gemini

Cómo elegir el momento adecuado para la cosecha

No todos los limones maduran al mismo tiempo. Antes de cosechar, es importante comprobar que el fruto haya alcanzado el tamaño y el grado de madurez propios de la variedad. Elegir solo los limones listos ayuda a mantener la producción y la salud del árbol.

Cuidados del limonero después de la cosecha

Tras retirar los frutos, no es necesario podar ramas solo por haber cosechado un limón. Sin embargo, si alguna rama quedó dañada durante el proceso, conviene revisarla y realizar un corte limpio cuando corresponda. Los cítricos en general requieren poca poda, y se recomienda evitar intervenciones excesivas.

El secreto está en cosechar con suavidad, sin usar la rama como palanca y recurriendo a la tijera de poda si el fruto está muy firme. Así, el limonero se mantiene sano y productivo.