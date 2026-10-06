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Los veterinarios coinciden sobre el Golden Retriever: “Estos perros suelen buscar a sus dueños porque disfrutan mucho de la compañía humana”

Especialistas destacaron que esta raza es una de las más sociables y afectuosas, y que su vínculo con las personas es parte de su naturaleza.

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“Estos perros suelen buscar a sus dueños porque disfrutan mucho de la compañía humana”
“Estos perros suelen buscar a sus dueños porque disfrutan mucho de la compañía humana” Foto: Gemini
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El Golden Retriever se ganó la fama de ser uno de los perros más cariñosos y orientados a la vida familiar. Según distintos veterinarios, esta raza suele buscar a sus dueños y disfruta de la compañía humana, lo que la convierte en una de las favoritas para quienes buscan un compañero leal y afectuoso.

La veterinaria Michelle Diener, DVM, autora de una guía sobre la raza en PetMD, describió a los Golden como perros inteligentes, fáciles de entrenar y “muy afectuosos”. Además, remarcó que suelen ser excelentes para convivir con familias y que disfrutan ser el centro de atención, buscando caricias y hasta empujando con el hocico para recibir más mimos.

Por qué los Golden Retriever buscan tanto a sus dueños

La necesidad de estar cerca de las personas es uno de los rasgos más marcados de la raza. La veterinaria Shelby Neely, DVM, también resaltó el carácter afectuoso de los Golden y explicó que su popularidad se debe a su “naturaleza afectuosa, versatilidad y lealtad”.

Soledad, perro. Foto: Freepik.

Otras guías veterinarias, como la de VCA, coinciden en que los Golden Retriever son perros “altamente sociales” que disfrutan trabajar junto a las personas y forman vínculos muy fuertes con sus dueños. Por eso, es habitual que sigan a la familia por la casa, busquen contacto físico o se acerquen en busca de caricias.

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Qué influye en el comportamiento de cada Golden Retriever

Si bien la sociabilidad es una característica central de la raza, no todos los ejemplares se comportan igual. Los especialistas advierten que la educación, la socialización, la genética y las experiencias individuales también influyen en la personalidad de cada perro.

Así, aunque el Golden Retriever suele destacarse por su afecto y apego, cada animal puede mostrar matices propios según su historia y el entorno en el que creció.

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