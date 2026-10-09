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Cierre total en la autopista Dellepiane: cuándo comienza, cuánto dura y cuáles son los desvíos

Cerrarán por 24 horas uno de los principales accesos a la Ciudad: los horarios, tramos afectados y caminos alternativos.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Autopista Dellepiane
Autopista Dellepiane Foto: AUSA
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La autopista Dellepiane permanecerá cerrada durante 24 horas en ambos sentidos por una obra de infraestructura. La interrupción afectará uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y podría generar importantes demoras durante el fin de semana largo.

El corte comenzará el sábado 10 de octubre a las 7 y finalizará el domingo 11 a la misma hora. Durante ese período, los conductores deberán utilizar las colectoras y otros corredores alternativos.

La medida será necesaria para avanzar con el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Zinny, en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

Qué sectores de la autopista Dellepiane estarán cerrados

En sentido hacia el centro de la Ciudad, el cierre afectará el tramo comprendido entre avenida Argentina, también conocida como Larrazábal, y avenida Lacarra.

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Los vehículos serán desviados hacia la colectora Sur, donde podrían producirse demoras y una mayor concentración del tránsito.

Cortes Dellepiane
Cortes Dellepiane Foto: AUSA

En dirección hacia la provincia de Buenos Aires, la restricción comenzará en la conexión con la autopista 25 de Mayo y se extenderá hasta la zona de Piedra Buena.

Los conductores que lleguen desde la 25 de Mayo serán derivados hacia la autopista Perito Moreno. Otra de las opciones será continuar por avenida General Paz y luego tomar la autopista Riccheri.

Aunque el cierre tendrá una duración total de 24 horas, está previsto que el sábado desde las 16 se habilite el tramo entre avenida Argentina y Piedra Buena. Sin embargo, el tránsito procedente de la autopista 25 de Mayo continuará siendo desviado hacia la Perito Moreno.

Por qué cerrarán completamente la autopista

La interrupción permitirá realizar una compleja maniobra para instalar las vigas principales de la nueva pasarela peatonal de la calle Zinny.

Para completar el trabajo se utilizarán dos grúas de gran porte, que deberán levantar estructuras de aproximadamente 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 150 toneladas de peso cada una.

Debido a las dimensiones de las piezas y a las condiciones de seguridad necesarias, no será posible mantener carriles habilitados durante el montaje.

El operativo también será aprovechado para retirar la antigua pasarela ubicada a la altura de Albariño. La estructura será reemplazada por una alternativa más moderna, accesible y segura para los peatones.

Cómo serán las nuevas pasarelas de Dellepiane

Las nuevas estructuras formarán parte del proyecto de transformación integral de la autopista Dellepiane. Serán más amplias, accesibles y elevadas, una característica que permitirá reducir el riesgo de impactos provocados por camiones de gran tamaño.

Además, estarán conectadas con las futuras estaciones del sistema de transporte público proyectado sobre el centro de la autopista.

Autopista Dellepiane
Autopista Dellepiane Foto: AUSA

La renovación del corredor contempla nuevos accesos y egresos, mejoras en las colectoras, un espacio exclusivo para colectivos y un parque lineal de alrededor de cuatro kilómetros.

El objetivo es convertir el sector en la primera “Autopista Parque” de la Ciudad de Buenos Aires, integrando la circulación vehicular con espacios verdes, conexiones peatonales y nuevos paradores.

Otros cortes previstos durante el fin de semana largo

El cierre de Dellepiane no será la única complicación para quienes necesiten circular por la Ciudad. El domingo se desarrollará una nueva edición del Gran Fondo Argentina, una competencia de ciclismo amateur que reunirá a más de 3500 participantes.

La carrera comenzará a las 6 de la mañana en Parque Sarmiento y tendrá circuitos de 46 y 129 kilómetros. El recorrido incluirá sectores de General Paz, Cantilo, Lugones, Paseo del Bajo, avenida 9 de Julio Sur y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

En este caso, los cortes serán dinámicos y las diferentes calles y autopistas se habilitarán progresivamente después del paso de los ciclistas.

Recomendaciones para evitar demoras

Ante la combinación de obras y eventos deportivos, se recomienda consultar el estado del tránsito antes de salir, planificar un recorrido alternativo y viajar con tiempo adicional.

Los puntos principales que deben tener en cuenta los automovilistas son:

  • Dellepiane cerrará el sábado a las 7.
  • La circulación se normalizará el domingo a las 7.
  • En sentido al centro, el desvío será por la colectora Sur.
  • Desde la autopista 25 de Mayo, el tránsito será dirigido hacia la Perito Moreno.
  • Durante la mañana del domingo habrá otros cortes por la competencia de ciclismo.
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