Se buscan voluntarios para vivir en una casa de campo a cambio de 5 horas diarias de trabajo: ofrecen 3 comidas y 2 días libres

Una casa de campo en Navarro busca voluntarios a cambio de 5 horas diarias de trabajo. Foto: Worldpackers

En un contexto en el que cada vez más personas buscan alternativas de turismo consciente y experiencias vinculadas con la vida sustentable, una casa de campo ubicada en la ciudad bonaerense de Navarro abrió una convocatoria para sumar voluntarios interesados en colaborar en distintas tareas comunitarias a cambio de alojamiento, alimentación y acceso a diversas actividades de bienestar.

De qué trata la propuesta de voluntariado en Navarro

El proyecto recibe personas que buscan vivir en armonía con la naturaleza mientras participan de una experiencia comunitaria en un entorno rodeado de bosque, animales y actividades terapéuticas holísticas.

La iniciativa invita a colaborar en distintas áreas necesarias para el mantenimiento y crecimiento del espacio, promoviendo valores como el respeto por el ambiente, la convivencia consciente y el trabajo colaborativo.

La iniciativa promueve valores como el respeto por el ambiente y la convivencia consciente. Foto: Worldpackers

Desde la organización destacan que el objetivo es crear un entorno donde voluntarios y anfitriones compartan saberes, experiencias y aprendizajes en contacto directo con la vida rural.

Cuáles son los beneficios incluidos: alojamiento gratis, comidas y clases

A cambio de su contribución diaria, los participantes acceden a una serie de beneficios durante toda su estadía. Entre ellos se encuentran:

Alojamiento en habitación privada, compartida o zona de camping

Desayuno, almuerzo y cena incluidos todos los días

Dos días libres por semana

Clases gratuitas de yoga

Clases de danza

Participación en terapias holísticas

Acceso a cursos de permacultura

Uso libre de una cocina equipada

Internet de alta velocidad para quienes trabajan de forma remota

Certificado de participación al finalizar la experiencia

Cómo es la jornada laboral diaria y cuántas horas semanales se requieren

Los voluntarios deberán colaborar aproximadamente entre cuatro y cinco horas por día, dependiendo de las necesidades del proyecto y de la planificación semanal.

Los voluntarios deberán colaborar aproximadamente entre cuatro y cinco horas por día. Foto: Worldpackers

Las actividades se distribuyen de manera flexible y se coordinan junto a los responsables del lugar, permitiendo compatibilizar las tareas con los tiempos libres y las actividades recreativas.

En términos generales, la dedicación semanal ronda entre 28 y 35 horas, mientras que los participantes cuentan con dos jornadas libres para descansar o recorrer la zona.

Principales tareas a realizar y perfil buscado para la vacante

La convocatoria está abierta a personas con ganas de participar activamente en proyectos comunitarios y de vida sustentable. Entre las tareas que se desarrollan habitualmente se encuentran:

Bioconstrucción

Construcción de baños secos

Cuidado de animales

Elaboración de leña

Huerta y cultivo de alimentos

Jardinería y parquización

Limpieza y mantenimiento general

Recuperación y mejora de espacios comunes

Además, se valoran conocimientos o experiencia en:

Cocina para huéspedes y visitantes

Construcción y reparaciones

Enseñanza de idiomas

Pintura y decoración

Requisitos de edad, idiomas y experiencia previa para postularse

La oportunidad está dirigida a personas de entre 18 y 70 años. Pueden postularse:

Voluntarios que viajen solos

Parejas

Duplas de voluntarios

La oportunidad está dirigida a personas de entre 18 y 70 años, que viajen sola, en pareja o duplas. Foto: Worldpackers

Respecto a los idiomas, se solicita contar con español básico o inglés fluido para facilitar la comunicación dentro del proyecto.

La organización no exige experiencia previa en las tareas propuestas, aunque sí se espera una actitud abierta al aprendizaje, colaboración y convivencia comunitaria.

Qué gastos están incluidos dentro de la estadía y cuáles corren por cuenta del voluntario

Si bien el programa ofrece alojamiento, comidas y distintas actividades sin costo adicional, existe una contribución económica requerida para formar parte de la experiencia. El aporte establecido es de 30 dólares por día ($45.495), destinado a financiar:

Alimentos saludables y de calidad

Donaciones y sostenimiento general del espacio

Materiales para las actividades

Mejoras en la infraestructura del proyecto

Por otra parte, los siguientes gastos corren por cuenta de cada participante:

Pasajes aéreos

Seguro de viaje

Transporte interno

Trámites de visa, en caso de ser necesarios

Dentro del programa existe una contribución económica requerida para formar parte de la experiencia. Foto: Worldpackers

Paso a paso: cómo enviar la solicitud de postulación a través de la plataforma Worldpackers

Los interesados en participar deben realizar la postulación mediante la plataforma Worldpackers. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio web oficial de Worldpackers. Crear una cuenta personal dentro de la plataforma. Completar el perfil con información personal, intereses y experiencia. Buscar la oportunidad de voluntariado ubicada en Navarro, provincia de Buenos Aires. Leer las condiciones, reglas de convivencia y requisitos del anfitrión. Enviar la solicitud de participación junto con una breve presentación personal. Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la experiencia.

Entre las reglas de convivencia del lugar se destaca el respeto por las personas, los animales y el entorno natural, el uso responsable de recursos, la separación de residuos, la comunicación basada en el respeto mutuo y el mantenimiento de un espacio libre de alcohol.

Para quienes buscan una alternativa diferente de viaje, enfocada en el aprendizaje, la sustentabilidad y vida comunitaria, esta convocatoria en Navarro se presenta como una oportunidad para adquirir nuevas habilidades y disfrutar de una experiencia inmersa en la naturaleza bonaerense.