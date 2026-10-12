comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Paro nacional de 96 horas en PAMI: médicos de cabecera y odontólogos no atenderán durante 4 días esta semana

La medida de fuerza, impulsada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), impactará en la atención de los jubilados y pensionados afiliados al PAMI. Durante la protesta, se suspenderán los turnos programados, las consultas de rutina y otras prestaciones habituales.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Médicos y odontólogos de PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas.
Médicos y odontólogos de PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas. Foto: 0221
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios al PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre en reclamo de una actualización de sus ingresos.

La medida de fuerza, convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), afectará la atención de los jubilados y pensionados afiliados a la obra social, con suspensión de turnos programados, consultas de rutina y otras prestaciones habituales.

Paro de PAMI: qué servicios estarán suspendidos del 13 al 16 de octubre

Durante los cuatro días de protesta, los profesionales que adhieran al paro suspenderán distintas prestaciones médicas y odontológicas. La medida afectará principalmente a los afiliados que tengan consultas programadas o necesiten realizar trámites médicos habituales.

Entre los servicios alcanzados por la medida de fuerza se encuentran:

Contenido Recomendado

PAMI entrega prótesis dentales:requisitos, cobertura y cómo iniciar el trámite

Cómo acceder a las prótesis dentales con PAMI

PAMI:cómo solicitar bolsas e insumos de ostomía y cada cuánto deben cambiarse

PAMI
  • Turnos programados: se suspenderán las consultas previamente agendadas con profesionales adheridos.
  • Consultas de rutina: no se realizarán controles médicos habituales.
  • Derivaciones a especialistas: quedará interrumpida su emisión por parte de los profesionales que participen del paro.
  • Recetas habituales: se suspenderán las transcripciones de recetas que no sean urgentes.

Según lo anunciado por las entidades profesionales, se mantendrán guardias mínimas y la emisión de recetas consideradas de urgencia médica.

Los afiliados que tengan un turno entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre deberán comunicarse previamente con su médico u odontólogo para confirmar si habrá atención o solicitar una nueva fecha. El alcance concreto de la medida dependerá de la adhesión de cada profesional.

PAMI.
El conflicto se originó por los reclamos salariales de los profesionales, quienes denuncian una pérdida significativa de sus ingresos y un incremento de los costos de funcionamiento de los consultorios. Foto: PAMI.

Por qué los médicos y odontólogos de PAMI realizan un paro nacional de cuatro días

El conflicto se originó por los reclamos salariales de los profesionales, quienes denuncian una pérdida significativa de sus ingresos y un incremento de los costos de funcionamiento de los consultorios.

APPAMIA reclama una actualización de las cápitas, el monto fijo mensual que los profesionales reciben por cada afiliado asignado, independientemente de la cantidad de consultas realizadas. Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 mensuales por cada afiliado y reclaman elevar esa cifra a $4.500, lo que representa un incremento del 66,7% sobre el valor informado.

Por su parte, los odontólogos perciben $374 por paciente y solicitan que ese monto aumente a un valor de entre $1.500 y $3.000, debido al incremento de los costos de los materiales utilizados en los consultorios.

Desde la asociación sostienen que sus ingresos reales “cayeron a la mitad desde abril”, situación que vinculan con los cambios en el esquema de pagos y el aumento de los gastos profesionales.

PAMIParo Jubilados
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para vivir gratis a pocas cuadras del mar en Necochea:piden 25 horas semanales de trabajo y ofrecen 2 días libres

    Buscan voluntarios para vivir gratis a pocas cuadras del mar en Necochea: piden 25 horas semanales de trabajo y ofrecen 2 días libres

  2. Adiós al histórico Showcenter de Haedo:cuándo abre el nuevo shopping y cómo postularse para trabajar

    Adiós al histórico Showcenter de Haedo: cuándo abre el nuevo shopping y cómo postularse para trabajar

  3. En Puerto Iguazú buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 25 horas de trabajo a la semana:comidas incluidas, 2 días libres y acceso a cocina equipada

    En Puerto Iguazú buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 25 horas de trabajo a la semana: comidas incluidas, 2 días libres y acceso a cocina equipada

  4. Mia Khalifa celebró su cumpleaños con más fotos desnuda

    Mia Khalifa celebró su cumpleaños con más fotos desnuda

  5. Despedida de Messi:la línea D de subte extendió su horario hasta la madrugada por el partido de la Selección argentina

    Despedida de Messi: la línea D de subte extendió su horario hasta la madrugada por el partido de la Selección argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Andrés Watson en la Fiesta de la Flor:“Es un orgullo ver la producción de Florencio Varela aquí reflejada”

La Justicia ordenó mejorar la seguridad en la Autopista Presidente Perón:todavía faltan 31 kilómetros para terminarla

Economía

Javier Milei:“Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

Luis Caputo y Javier Milei.

Información actualizada sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

El Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

Banco Provincia lanzó descuentos por el Día de la Madre 2026:cómo ahorrar un 30% en regalos y pagar en cuotas sin interés

Internacionales

Se viene una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

Se viene una megaobra en Sudamérica: el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes en el hospital Gemelli

El Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

Quién es Navi Pillay, la jueza sudafricana que ganó el Nobel de la Paz:dirigió la comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza