Paro nacional de 96 horas en PAMI: médicos de cabecera y odontólogos no atenderán durante 4 días esta semana

Médicos y odontólogos de PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas. Foto: 0221

Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios al PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre en reclamo de una actualización de sus ingresos.

La medida de fuerza, convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), afectará la atención de los jubilados y pensionados afiliados a la obra social, con suspensión de turnos programados, consultas de rutina y otras prestaciones habituales.

Paro de PAMI: qué servicios estarán suspendidos del 13 al 16 de octubre

Durante los cuatro días de protesta, los profesionales que adhieran al paro suspenderán distintas prestaciones médicas y odontológicas. La medida afectará principalmente a los afiliados que tengan consultas programadas o necesiten realizar trámites médicos habituales.

Entre los servicios alcanzados por la medida de fuerza se encuentran:

Turnos programados : se suspenderán las consultas previamente agendadas con profesionales adheridos.

Consultas de rutina : no se realizarán controles médicos habituales.

Derivaciones a especialistas : quedará interrumpida su emisión por parte de los profesionales que participen del paro.

Recetas habituales: se suspenderán las transcripciones de recetas que no sean urgentes.

Según lo anunciado por las entidades profesionales, se mantendrán guardias mínimas y la emisión de recetas consideradas de urgencia médica.

Los afiliados que tengan un turno entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre deberán comunicarse previamente con su médico u odontólogo para confirmar si habrá atención o solicitar una nueva fecha. El alcance concreto de la medida dependerá de la adhesión de cada profesional.

El conflicto se originó por los reclamos salariales de los profesionales, quienes denuncian una pérdida significativa de sus ingresos y un incremento de los costos de funcionamiento de los consultorios. Foto: PAMI.

Por qué los médicos y odontólogos de PAMI realizan un paro nacional de cuatro días

El conflicto se originó por los reclamos salariales de los profesionales, quienes denuncian una pérdida significativa de sus ingresos y un incremento de los costos de funcionamiento de los consultorios.

APPAMIA reclama una actualización de las cápitas, el monto fijo mensual que los profesionales reciben por cada afiliado asignado, independientemente de la cantidad de consultas realizadas. Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 mensuales por cada afiliado y reclaman elevar esa cifra a $4.500, lo que representa un incremento del 66,7% sobre el valor informado.

Por su parte, los odontólogos perciben $374 por paciente y solicitan que ese monto aumente a un valor de entre $1.500 y $3.000, debido al incremento de los costos de los materiales utilizados en los consultorios.

Desde la asociación sostienen que sus ingresos reales “cayeron a la mitad desde abril”, situación que vinculan con los cambios en el esquema de pagos y el aumento de los gastos profesionales.