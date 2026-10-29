El “auténtico Black Friday” de ChangoMás comienza este jueves: productos en 2x1, 3x2 y 18 cuotas sin interés en electro

ChangoMás presenta "El auténtico Black Friday" Foto: Instagram changomas_argentina

ChangoMâs presenta “El Auténtico Black Friday”, un mega evento de descuentos, ofertas y promociones en las sucursales de todo el país, los locales MâsGo y la su tienda digital www.MasOnline.com.ar. Del 29 de octubre al 16 de noviembre.

Durante este evento, los consumidores podrán aprovechar descuentos de hasta un 50% de ahorro, oportunidad de comprar en 18 cuotas sin interés productos de electro y múltiples oportunidades de compra en miles de artículos esenciales.

Oportunidad única: 18 cuotas sin interés en electro

Este año, el gran diferencial se centra en la propuesta de financiación de 18 cuotas sin interés en electrodomésticos, acompañado de importantes descuentos, promociones y rebajas en almacén, bebidas, limpieza, perfumería y mascotas.

Además habrá beneficios exclusivos de 2x1, 4x2 y 3x2 para los socios del programa MâsClub.

Promos especiales en electro, hogar, bazar, aire libre y deportes

18 cuotas sin interés en todos los Smart TV, Aires Acondicionados, Heladeras, Freezers, Cocinas, Lavarropas y Termotanques y de un 40% solo en un pago para productos seleccionados de esas categorías mencionadas.

35% de descuento en toda la categoría de juguetería y con la opción de abonar en hasta 4 cuotas sin interés .

20% de descuento + 18 cuotas sin interés en muebles de jardín, piletas, y bicicletas.

30% de descuento y 3 cuotas sin interés en pequeños electrodomésticos de cocina, hogar y cuidado personal seleccionados.

2x1 en vasos y copas de vidrio para combinarlas como quieras.

Superofertas en más de 20.000 productos de alimentos, bebidas, perfumería y limpieza