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El “auténtico Black Friday” de ChangoMás comienza este jueves: productos en 2x1, 3x2 y 18 cuotas sin interés en electro

Desde este jueves 29/10 al 16/11 habrá descuentos y ofertas especiales en más de 40.000 productos de todas las categorías, y descuentos exclusivos del 50% para socios MâsClub.

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ChangoMás presenta "El auténtico Black Friday"
ChangoMás presenta "El auténtico Black Friday" Foto: Instagram changomas_argentina
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ChangoMâs presenta “El Auténtico Black Friday”, un mega evento de descuentos, ofertas y promociones en las sucursales de todo el país, los locales MâsGo y la su tienda digital www.MasOnline.com.ar. Del 29 de octubre al 16 de noviembre.

Durante este evento, los consumidores podrán aprovechar descuentos de hasta un 50% de ahorro, oportunidad de comprar en 18 cuotas sin interés productos de electro y múltiples oportunidades de compra en miles de artículos esenciales.

Oportunidad única: 18 cuotas sin interés en electro

Este año, el gran diferencial se centra en la propuesta de financiación de 18 cuotas sin interés en electrodomésticos, acompañado de importantes descuentos, promociones y rebajas en almacén, bebidas, limpieza, perfumería y mascotas.

Además habrá beneficios exclusivos de 2x1, 4x2 y 3x2 para los socios del programa MâsClub.

Promos especiales en electro, hogar, bazar, aire libre y deportes

  • 18 cuotas sin interés en todos los Smart TV, Aires Acondicionados, Heladeras, Freezers, Cocinas, Lavarropas y Termotanques y de un 40% solo en un pago para productos seleccionados de esas categorías mencionadas.
  • 35% de descuento en toda la categoría de juguetería y con la opción de abonar en hasta 4 cuotas sin interés.
  • 20% de descuento + 18 cuotas sin interés en muebles de jardín, piletas, y bicicletas.
  • 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en pequeños electrodomésticos de cocina, hogar y cuidado personal seleccionados.
  • 2x1 en vasos y copas de vidrio para combinarlas como quieras.

Superofertas en más de 20.000 productos de alimentos, bebidas, perfumería y limpieza

  • 4x2 exclusivo socios MâsClub en vinos y espumantes, que podés conseguir también con un descuento del 35% en la unidad.
  • 80% de descuento en la 2a. unidad en todas las galletitas dulces y saladas, exclusivo socios MâsClub, las que también que podés conseguir con un descuento del 30% en la unidad.
  • 2x1 exclusivo socios MâsClub en marcas de shampoo y acondicionador además de productos de limpieza y perfumería seleccioados que tambien podés conseguir con un 40% de descuento en la unidad.
  • 3x2 en todas las cervezas.
  • Opciones de descuentos en la 2a. del 80%, 70% y 50% en la segunda unidad en la compra de productos seleccionados de almacén, frescos, bebidas, perfumería y limpieza.
  • Oportunidad de descuentos unitarios del 50%, 40%, 35%, 25%, en productos seleccionados de almacén, frescos, congelados, limpieza y perfumería.
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