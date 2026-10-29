Con 750 gramos de harina, 4 yemas y 2 cucharadas de anís: la receta para hacer un buen rosquete santiagueño casero

Los rosquetes santiagueños son uno de los dulces tradicionales del norte argentino, reconocidos por su forma de anillo, su sabor a anís y su característica cobertura blanca. Gracias a esta receta, pueden prepararse 18 porciones en aproximadamente dos horas, con ingredientes habituales de repostería y una cocción que requiere atención desde los primeros cinco minutos.

Qué ingredientes se necesitan para preparar 18 rosquetes santiagueños

Ingredientes para preparar 18 rosquetes santiagueños

750 gramos de harina común 0000.

4 cucharadas de grasa.

4 yemas de huevo.

25 gramos de levadura.

100 gramos de azúcar.

2 cucharadas de anís.

1 cucharada de esencia de vainilla.

Agua tibia, cantidad necesaria.

4 claras de huevo y 150 gramos de azúcar para el merengue.

Rosquetes santiagueños. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cómo hacer rosquetes santiagueños: el paso a paso de la receta

Cómo hacer rosquetes santiagueño

Colocar la harina sobre la mesada y formar una corona. Incorporar en el centro las yemas, la grasa, la levadura, el azúcar, el anís y la vainilla. Agregar agua tibia gradualmente hasta integrar los ingredientes. Amasar hasta obtener una preparación homogénea y dejar reposar durante una hora. Después, dividir la masa, formar tiras alargadas y unir sus extremos para conseguir los anillos. Distribuirlos sobre una bandeja enmantecada y enharinada. Llevar al horno y, después de cinco minutos, dar vuelta los rosquetes para favorecer un dorado parejo. Retirar, dejar enfriar y cubrir con el merengue utilizando un pincel o una espátula.

El secreto del merengue y la tradición de los rosquetes santiagueños

La receta original propone batir las claras durante cuatro minutos a velocidad baja y luego aumentar la velocidad mientras se incorpora el azúcar progresivamente.

Como esa cobertura no incluye una cocción posterior, conviene utilizar claras pasteurizadas o preparar un merengue con cocción segura. El Senasa recomienda evitar las preparaciones con huevo crudo por el riesgo de salmonelosis.

Según la Secretaría de Turismo de la Nación, el rosquete tiene raíces en la repostería española, con influencia árabe, y Loreto es reconocida como la capital de este dulce. La preparación tradicional santiagueña también contempla hervir la masa antes de hornearla.