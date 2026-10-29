comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Con 750 gramos de harina, 4 yemas y 2 cucharadas de anís: la receta para hacer un buen rosquete santiagueño casero

Una preparación tradicional con anís y una cobertura de merengue. La masa necesita una hora de reposo y tiene un detalle clave durante la cocción.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Intermedio
Preparación:
1 hr 30 min
Cocción:
15 min
Total:
1 hr 45 min
Porciones:
18
Rosquetes santiagueños.
Rosquetes santiagueños. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los rosquetes santiagueños son uno de los dulces tradicionales del norte argentino, reconocidos por su forma de anillo, su sabor a anís y su característica cobertura blanca. Gracias a esta receta, pueden prepararse 18 porciones en aproximadamente dos horas, con ingredientes habituales de repostería y una cocción que requiere atención desde los primeros cinco minutos.

Qué ingredientes se necesitan para preparar 18 rosquetes santiagueños

Ingredientes para preparar 18 rosquetes santiagueños

  • 750 gramos de harina común 0000.
  • 4 cucharadas de grasa.
  • 4 yemas de huevo.
  • 25 gramos de levadura.
  • 100 gramos de azúcar.
  • 2 cucharadas de anís.
  • 1 cucharada de esencia de vainilla.
  • Agua tibia, cantidad necesaria.
  • 4 claras de huevo y 150 gramos de azúcar para el merengue.
Rosquetes santiagueños.
Rosquetes santiagueños. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cómo hacer rosquetes santiagueños: el paso a paso de la receta

Cómo hacer rosquetes santiagueño

  1. Colocar la harina sobre la mesada y formar una corona.
  2. Incorporar en el centro las yemas, la grasa, la levadura, el azúcar, el anís y la vainilla.
  3. Agregar agua tibia gradualmente hasta integrar los ingredientes.
  4. Amasar hasta obtener una preparación homogénea y dejar reposar durante una hora.
  5. Después, dividir la masa, formar tiras alargadas y unir sus extremos para conseguir los anillos.
  6. Distribuirlos sobre una bandeja enmantecada y enharinada. Llevar al horno y, después de cinco minutos, dar vuelta los rosquetes para favorecer un dorado parejo.
  7. Retirar, dejar enfriar y cubrir con el merengue utilizando un pincel o una espátula.

El secreto del merengue y la tradición de los rosquetes santiagueños

La receta original propone batir las claras durante cuatro minutos a velocidad baja y luego aumentar la velocidad mientras se incorpora el azúcar progresivamente.

Como esa cobertura no incluye una cocción posterior, conviene utilizar claras pasteurizadas o preparar un merengue con cocción segura. El Senasa recomienda evitar las preparaciones con huevo crudo por el riesgo de salmonelosis.

Según la Secretaría de Turismo de la Nación, el rosquete tiene raíces en la repostería española, con influencia árabe, y Loreto es reconocida como la capital de este dulce. La preparación tradicional santiagueña también contempla hervir la masa antes de hornearla.

Receta
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Moni, abuela cocinera:“Para hacer una tortilla española se necesitan 8 huevos, una cebolla y 900 gramos de papas”

    Moni, abuela cocinera: “Para hacer una tortilla española se necesitan 8 huevos, una cebolla y 900 gramos de papas”

  2. David Geli, chef especialista en tortillas de papa:“Para que quede mucho más cremosa hay que batir los huevos con una cuchara”

    David Geli, chef especialista en tortillas de papa: “Para que quede mucho más cremosa hay que batir los huevos con una cuchara”

  3. Si tenés bananas muy maduras y masa de pizza, no las tirés, podés armar un postre riquísimo:la receta rápida, fácil y con pocos ingredientes

    Si tenés bananas muy maduras y masa de pizza, no las tirés, podés armar un postre riquísimo: la receta rápida, fácil y con pocos ingredientes

  4. Receta de tortillitas de camarones típicas de Cádiz:“Se necesitan 100 gramos de camarones, harina y cebolla de verdeo”

    Receta de tortillitas de camarones típicas de Cádiz: “Se necesitan 100 gramos de camarones, harina y cebolla de verdeo”

  5. Sin batidora y en 3 pasos:cómo hacer la receta para un bizcochuelo de yogur alto, húmedo y esponjoso

    Sin batidora y en 3 pasos: cómo hacer la receta para un bizcochuelo de yogur alto, húmedo y esponjoso
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la “Ley Turco García” para prevenir las adicciones:“Mi historia y mi esfuerzo valieron la pena”

La legislatura porteña aprobó la "ley Turco García" para la prevención de adicciones

Julio Zamora en el 20° aniversario del MAT:“Este museo es el lugar más emblemático de Tigre”

La Iglesia y su claro mensaje de cara a la visita del papa León XIV:“Nos propusimos no entrar en la grieta, queremos cuidarlo”

Karina Milei destacó la importancia de integrar a las pymes argentinas a los grandes proyectos de inversión:“Acá tienen que ganar todos”

Economía

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre de 2026 con el aumento

Jubilados y pensionados de ANSES con DNI terminado en 8 y 9:por qué los feriados del 21 y 24 de noviembre podrían alterar el calendario de cobro

Internacionales

Tiene 93 años y gobierna desde 1982:quién es el presidente más longevo del mundo que supera por 12 años a Lula da Silva

LUla da Silva y Paul Biya

Tragedia ferroviaria en España:ascienden a 74 los muertos y hay un argentino entre las víctimas

Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei:“Recuerdo con nostalgia...”

Sillas voladoras y trompadas:el video de la batalla campal entre diputados en el Parlamento de Armenia