Murió Patrick Stewart a los 86 años: de qué falleció el famoso actor de Star Trek y X-Men

Murió Patrick Stewart. Foto: REUTERS

Patrick Stewart murió a los 86 años ayer miércoles 28 de octubre de 2026 en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos. El actor británico, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men, falleció tras atravesar un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, según confirmó su representante, Kelly Bush Novak, este jueves 29 de octubre.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del intérprete y posteriormente confirmada por agencias internacionales como Associated Press. Su muerte generó repercusión en la industria del entretenimiento, donde desarrolló una carrera de más de seis décadas en cine, televisión y teatro.

De qué murió Patrick Stewart y qué dijo su familia

Según informó su representante, Patrick Stewart falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y rodeado del afecto de familiares y amigos.

En el comunicado, Kelly Bush Novak explicó que el intérprete había atravesado un período de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dos afecciones neurodegenerativas que pueden afectar la memoria, el pensamiento y otras funciones cognitivas.

Murió Patrick Stewart a los 86 años. Foto: Instagram @sirpatstew

La familia destacó que el actor recibió cuidados y acompañamiento durante sus últimos momentos. El mensaje también recordó el vínculo que Stewart mantuvo con sus seres queridos a lo largo de su vida.

El intérprete estaba casado desde septiembre de 2013 con la cantante y compositora estadounidense Sunny Ozell, con quien contrajo matrimonio en una ceremonia oficiada por su amigo y colega Ian McKellen. También era padre de dos hijos, Daniel y Sophie, de su primer matrimonio con Sheila Falconer.

Quién era Patrick Stewart: su infancia y el salto a la fama con Star Trek

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, en una familia trabajadora. Su interés por la actuación comenzó durante la infancia, cuando un profesor lo acercó a las obras de William Shakespeare.

En 1957 ingresó en la Bristol Old Vic Theatre School gracias a una beca y posteriormente comenzó a construir una carrera teatral. En 1966 se incorporó a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde interpretó personajes de obras como Hamlet, Macbeth y El mercader de Venecia.

Su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando fue elegido para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. La serie se emitió hasta 1994, durante siete temporadas y 178 episodios, según los registros oficiales de la franquicia.

El personaje se convirtió en uno de los más reconocidos de la ciencia ficción. Stewart volvió a interpretarlo en cuatro películas estrenadas entre 1994 y 2002 y, décadas después, protagonizó Star Trek: Picard, producción que tuvo tres temporadas entre 2020 y 2023.

Murió Patrick Stewart a los 86 años. Foto: Instagram @sirpatstew

Las películas de Patrick Stewart y su legado como el Profesor X de X-Men

Además de su trayectoria en Star Trek, Patrick Stewart alcanzó una nueva generación de espectadores cuando interpretó al profesor Charles Xavier en X-Men, estrenada en 2000.

El personaje, conocido como Profesor X, era el fundador y líder de una escuela para mutantes. Stewart compartió elenco con Hugh Jackman, Ian McKellen y Halle Berry, entre otras figuras.

Su participación continuó en distintas entregas de la franquicia, incluidas X2 (2003), X-Men: días del futuro pasado (2014) y Logan (2017). En 2022 volvió a interpretar al personaje en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Ese regreso le permitió alcanzar un registro de 21 años y 296 días interpretando a Charles Xavier, una marca reconocida por Guinness World Records en 2022 dentro de la categoría de trayectoria más prolongada como personaje de Marvel en acción real. El récord fue superado posteriormente.

A lo largo de su carrera también recibió un premio Grammy por su narración de Pedro y el lobo, además de nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro. En 2010 fue nombrado caballero por la reina Isabel II en reconocimiento a sus servicios al teatro.

Su trayectoria incluyó producciones de Broadway y el West End londinense, además de obras de Shakespeare y trabajos junto a Ian McKellen. Con su fallecimiento, el cine y la televisión pierden a uno de los actores que contribuyeron a consolidar dos de las franquicias más reconocidas de la cultura popular.