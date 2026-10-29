comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Murió Patrick Stewart a los 86 años: de qué falleció el famoso actor de Star Trek y X-Men

El intérprete británico falleció en Los Ángeles, acompañado por su familia. Su representante confirmó la noticia y reveló qué enfermedades padecía.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Patrick Stewart
Murió Patrick Stewart. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Patrick Stewart murió a los 86 años ayer miércoles 28 de octubre de 2026 en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos. El actor británico, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men, falleció tras atravesar un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, según confirmó su representante, Kelly Bush Novak, este jueves 29 de octubre.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del intérprete y posteriormente confirmada por agencias internacionales como Associated Press. Su muerte generó repercusión en la industria del entretenimiento, donde desarrolló una carrera de más de seis décadas en cine, televisión y teatro.

De qué murió Patrick Stewart y qué dijo su familia

Según informó su representante, Patrick Stewart falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y rodeado del afecto de familiares y amigos.

En el comunicado, Kelly Bush Novak explicó que el intérprete había atravesado un período de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dos afecciones neurodegenerativas que pueden afectar la memoria, el pensamiento y otras funciones cognitivas.

Contenido Recomendado

Dolor en la música argentina:murió Juan Marcelo a los 82 años, el artista que cantó “Bailando en una pata”, musicalizó “Rolando Rivas, taxista” y fue ídolo en los 70

murió juan marcelo del dúo juan y juan

Dolor en la música popular:murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

Murió Roxana Amed a los 63 años folklore jazz música
Patrick Stewart en Avengers.
Murió Patrick Stewart a los 86 años. Foto: Instagram @sirpatstew

La familia destacó que el actor recibió cuidados y acompañamiento durante sus últimos momentos. El mensaje también recordó el vínculo que Stewart mantuvo con sus seres queridos a lo largo de su vida.

El intérprete estaba casado desde septiembre de 2013 con la cantante y compositora estadounidense Sunny Ozell, con quien contrajo matrimonio en una ceremonia oficiada por su amigo y colega Ian McKellen. También era padre de dos hijos, Daniel y Sophie, de su primer matrimonio con Sheila Falconer.

Quién era Patrick Stewart: su infancia y el salto a la fama con Star Trek

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, en una familia trabajadora. Su interés por la actuación comenzó durante la infancia, cuando un profesor lo acercó a las obras de William Shakespeare.

En 1957 ingresó en la Bristol Old Vic Theatre School gracias a una beca y posteriormente comenzó a construir una carrera teatral. En 1966 se incorporó a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde interpretó personajes de obras como Hamlet, Macbeth y El mercader de Venecia.

Su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando fue elegido para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. La serie se emitió hasta 1994, durante siete temporadas y 178 episodios, según los registros oficiales de la franquicia.

El personaje se convirtió en uno de los más reconocidos de la ciencia ficción. Stewart volvió a interpretarlo en cuatro películas estrenadas entre 1994 y 2002 y, décadas después, protagonizó Star Trek: Picard, producción que tuvo tres temporadas entre 2020 y 2023.

Patrick Stewart
Murió Patrick Stewart a los 86 años. Foto: Instagram @sirpatstew

Las películas de Patrick Stewart y su legado como el Profesor X de X-Men

Además de su trayectoria en Star Trek, Patrick Stewart alcanzó una nueva generación de espectadores cuando interpretó al profesor Charles Xavier en X-Men, estrenada en 2000.

El personaje, conocido como Profesor X, era el fundador y líder de una escuela para mutantes. Stewart compartió elenco con Hugh Jackman, Ian McKellen y Halle Berry, entre otras figuras.

Su participación continuó en distintas entregas de la franquicia, incluidas X2 (2003), X-Men: días del futuro pasado (2014) y Logan (2017). En 2022 volvió a interpretar al personaje en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Ese regreso le permitió alcanzar un registro de 21 años y 296 días interpretando a Charles Xavier, una marca reconocida por Guinness World Records en 2022 dentro de la categoría de trayectoria más prolongada como personaje de Marvel en acción real. El récord fue superado posteriormente.

A lo largo de su carrera también recibió un premio Grammy por su narración de Pedro y el lobo, además de nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro. En 2010 fue nombrado caballero por la reina Isabel II en reconocimiento a sus servicios al teatro.

Su trayectoria incluyó producciones de Broadway y el West End londinense, además de obras de Shakespeare y trabajos junto a Ian McKellen. Con su fallecimiento, el cine y la televisión pierden a uno de los actores que contribuyeron a consolidar dos de las franquicias más reconocidas de la cultura popular.

MuerteHollywoodActor / Actriz
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. A los 16 años tocaba folklore en la calle, en 2009 apareció en Crónica y recibió un llamado inesperado de Paz Martínez:la carrera de Nahuel Pennisi

    A los 16 años tocaba folklore en la calle, en 2009 apareció en Crónica y recibió un llamado inesperado de Paz Martínez: la carrera de Nahuel Pennisi

  2. Dolor en la música popular:murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

    Dolor en la música popular: murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

  3. La sofisticada casa del Cholo Simeone y Carla Pereyra en Madrid:1.900 m², salón con obras de arte, piscina y gimnasio

    La sofisticada casa del Cholo Simeone y Carla Pereyra en Madrid: 1.900 m², salón con obras de arte, piscina y gimnasio

  4. Dolor en la música argentina:murió Juan Marcelo a los 82 años, el artista que cantó “Bailando en una pata”, musicalizó “Rolando Rivas, taxista” y fue ídolo en los 70

    Dolor en la música argentina: murió Juan Marcelo a los 82 años, el artista que cantó “Bailando en una pata”, musicalizó “Rolando Rivas, taxista” y fue ídolo en los 70

  5. El actor argentino Suarc subió al escenario en Nueva York y no fue nadie a verlo:“Me dio mucha vergüenza, pero hice la función igual, con el corazón dolido”

    El actor argentino Suarc subió al escenario en Nueva York y no fue nadie a verlo: “Me dio mucha vergüenza, pero hice la función igual, con el corazón dolido”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno negó irregularidades en la huida de Flávio Bolsonaro y afirmó que colabora con la Justicia

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la “Ley Turco García” para prevenir las adicciones:“Mi historia y mi esfuerzo valieron la pena”

Julio Zamora en el 20° aniversario del MAT:“Este museo es el lugar más emblemático de Tigre”

La Iglesia y su claro mensaje de cara a la visita del papa León XIV:“Nos propusimos no entrar en la grieta, queremos cuidarlo”

Economía

Llega el CyberMonday 2026:cuándo empieza, qué ofertas habrá y cómo encontrar los mejores descuentos

CyberMonday

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre de 2026 con el aumento

Internacionales

Confirmaron la muerte del argentino Agustín Randazzo, quien era intensamente buscado tras el accidente de trenes en España

Selfie muestra a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España.

Tiene 93 años y gobierna desde 1982:quién es el presidente más longevo del mundo que supera por 12 años a Lula da Silva

Tragedia ferroviaria en España:ascienden a 74 los muertos y hay un argentino entre las víctimas

Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei:“Recuerdo con nostalgia...”