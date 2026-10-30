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Nació como una colonia sin plaza y se convirtió en un corazón productivo de Santa Fe: el pueblo fundado por inmigrantes europeos que homenajea a un célebre científico

A menos de 60 kilómetros de la ciudad de Santa Fe existe un pueblo con un diseño inusual y más de 150 años de historia. Levantado por inmigrantes europeos, Humboldt fue bautizado en homenaje a uno de los científicos más importantes del mundo.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Humboldt, pueblo de Santa Fe
Las calles que conservan la identidad de Humboldt Foto: Comuna de Humboldt
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Calles arboladas, templos y tradiciones heredadas definen a Humboldt, una localidad del departamento Las Colonias fundada en 1868. Detrás de su tranquilidad aparece una historia marcada por el esfuerzo, las deudas y la esperanza de familias que apostaron todo a una tierra desconocida.

Su nacimiento estuvo relacionado con el crecimiento de Esperanza, considerada la primera colonia agrícola organizada del país. Las parcelas entregadas allí habían sido calculadas para familias de cinco integrantes, pero las nuevas generaciones hicieron que resultaran insuficientes. Los hijos de los primeros colonos necesitaban otros campos para construir su futuro.

Un sistema de colonización diferente

La creación de Humboldt quedó vinculada a Carlos Beck y Aquiles Herzog, representantes de una agencia suiza dedicada a la inmigración y la colonización. A diferencia de otros asentamientos, los pobladores no recibían sus terrenos a cambio de entregar una parte de las cosechas durante varios años.

En esta colonia, las concesiones delimitadas debían comprarse. Muchas familias trabajaron desde el amanecer hasta la noche para sembrar, cuidar animales, levantar viviendas y pagar deudas. Cada gasto era calculado y una mala cosecha podía comprometer la supervivencia del hogar.

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Humboldt, pueblo de Santa Fe
Un rincón santafesino marcado por la inmigración europea Foto: Comuna de Humboldt

Aunque la fundación oficial ocurrió en 1868, un año antes ya existía un caserío conocido después como Humboldt Chico o Kleinhumboldt. Entre los primeros habitantes hubo suizos, alemanes, franceses e italianos. Varios estaban emparentados con residentes de Esperanza y mantenían lazos familiares, comerciales y religiosos.

Por qué el pueblo se llama Humboldt

El nombre homenajea a Alexander von Humboldt, naturalista, geógrafo y explorador alemán nacido en Berlín en 1769. Sus travesías por América y sus estudios sobre el ambiente lo transformaron en una figura central de la ciencia del siglo XIX.

Humboldt, pueblo de Santa Fe
Humboldt nació como una colonia agrícola en 1868 Foto: Comuna de Humboldt

Para los inmigrantes europeos, Humboldt representaba el conocimiento, la exploración y el descubrimiento de territorios nuevos, ideas cercanas a la experiencia de quienes intentaban comenzar otra vida en la llanura santafesina.

El curioso diseño urbano sin plaza central

Uno de los detalles más llamativos fue su trazado. En 1872, Enrique Vollenweider diseñó un plano de 48 manzanas, organizadas en 12 hileras de norte a sur y cuatro de este a oeste. Además, reservó una calle ancha para formar un gran bulevar.

Vollenweider provenía de Suiza y tomó como referencia las aldeas de su región natal, donde las plazas públicas no siempre ocupaban el centro. Por esa razón, el proyecto original de Humboldt no incluyó la plaza principal típica de numerosos pueblos argentinos. Dos calles amplias se cruzaban y generaban un espacio destinado a encuentros comunitarios.

Hacia 1875, un centro comercial impulsó nuevas viviendas, instituciones y espacios de encuentro.

Una comunidad de distintas creencias

Evangélicos, protestantes y católicos convivieron desde los primeros tiempos. La Inmaculada Concepción, celebrada cada 8 de diciembre, es la patrona católica local y expresa aquella diversidad religiosa.

De colonia agrícola a corazón productivo

Con el paso del tiempo, Humboldt se integró a una de las regiones agropecuarias más relevantes de Santa Fe. La agricultura, la ganadería y la industria láctea impulsaron su economía y continúan ocupando un lugar esencial en la identidad local.

El pueblo también quedó relacionado con figuras de la cultura y el deporte. Allí nació Mercedes Strickler, quien inspiró “Merceditas”, una composición emblemática del folclore litoraleño. Asimismo, fue cuna de la cantante de tango Rosanna Falasca y del exfutbolista Rubén “Ratón” Ayala, integrante de la Selección Argentina y figura del Atlético de Madrid.

A más de un siglo y medio de su fundación, Humboldt conserva algo más profundo que sus edificios históricos. Guarda la memoria de familias que compraron tierras, soportaron privaciones y convirtieron la llanura en un hogar. Su pasado explica por qué este pueblo santafesino continúa siendo un testimonio vivo de la inmigración, el trabajo rural y la construcción colectiva de la Argentina.

TurismoPuebloSanta Fe
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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