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La Ciudad aprobó un cementerio público para perros y gatos: dónde funcionará y cómo será el servicio

La legislatura porteña aprobó por unanimidad la creación de espacios para despedirlos con un servicio de entierro y cremación. Habrá beneficios para aquellas familias que no puedan afrontar los costos.

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los perritos podrán ser enterrados en el cementerio
los perritos podrán ser enterrados en el cementerio Foto: Gemini
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Despedir a un perro o un gato es uno de los momentos más difíciles, ya que no solamente implica la pérdida de un ser querido, sino que además, muchas veces hay que resolver qué hacer con los restos del animal. Este problema se concentra en la Ciudad de Buenos Aires, donde viven más de 860.000 mascotas en hogares, la falta de espacios públicos adecuados y el costo de los servicios privados representan una dificultad para quienes buscan darles una despedida digna.

Por este motivo, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad dos iniciativas para darle el último adiós a nuestros pichichos igual que lo haríamos con un familiar: contar con un cementerio y un servicio de cremación público.

la Legislatura porteña aprobó por unanimidad dos iniciativas para despedir a las mascotas Foto: Freepik

Los proyectos, impulsados por Graciela Ocaña y Emmanuel Ferrario, buscan ofrecer alternativas accesibles, garantizar condiciones sanitarias adecuadas y evitar los enterramientos improvisados en plazas, parques y otros espacios públicos de los animales de compañía.

Dónde funcionará el cementerio público para perros y gatos

El Cementerio Público de Animales estará ubicado en un sector del Cementerio de Chacarita. La localización específica dentro del predio será determinada por la autoridad de aplicación, que también tendrá a su cargo establecer las condiciones de funcionamiento.

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El espacio coordinado con el cementerio ofrecerá servicios de inhumación y cremación, bajo supervisión veterinaria para evaluar las causas de muerte y garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. También habrá controles sobre el traslado de los cuerpos, los procedimientos de entierro y el tratamiento de los restos y las cenizas.

La iniciativa establece además que las instalaciones deberán funcionar de manera regular, incorporando tecnologías no contaminantes y asegurar también una gestión adecuada de los residuos. La cremación será optativa, excepto en aquellos casos en los que las circunstancias del fallecimiento puedan representar un riesgo sanitario.

El servicio contemplará el cobro de un canon, aunque las organizaciones y asociaciones civiles dedicadas a la protección animal podrán acceder de manera gratuita. Además, se establecerán condiciones para que las personas que no puedan afrontar los gastos también tengan acceso sin cargo.

Cementerio de la Chacarita en la actualidad, foto Wikipedia
El cementerio de Chacarita será sede del sepelio de animales

Cómo funcionará el servicio de cremación de mascotas en la Ciudad

Además del cementerio, la Legislatura aprobó la creación de un servicio público de cremación de animales de compañía, que incluirá un espacio destinado a la memoria y la despedida. Esta propuesta busca ampliar las alternativas disponibles para las familias que quieren despedir a sus mascotas y ofrecer un servicio personalizado para ellos.

Actualmente, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur ya brinda un servicio público y gratuito de cremación. Funciona las 24 horas, durante todos los días del año, incluidos los feriados, y recibe aproximadamente 600 cuerpos de animales por mes.

Sin embargo, el procedimiento se realiza de manera colectiva, por lo que no se entregan las cenizas a los responsables de las mascotas ni se ofrecen ceremonias individuales de despedida.

Despedir a un perrito Foto: Freepik.

Con las nuevas iniciativas, la Ciudad apunta a ampliar las prestaciones existentes e incorporar espacios específicos para la inhumación, la cremación y el recuerdo de los animales de compañía.

Los proyectos fueron aprobados con 56 votos afirmativos durante una sesión ordinaria de la Legislatura porteña y forman parte de un paquete de medidas vinculadas con el bienestar animal y la tenencia responsable.

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