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La UBA reveló cuáles son los 5 mejores barrios del conurbano para vivir en 2026: el ranking completo

La Universidad analizó 31 municipios del AMBA y reveló importantes diferencias en gestión, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente e infraestructura.

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Paisaje de Vicente López.
La UBA reveló cuáles son los 5 mejores barrios del conurbano para vivir. Foto: vicentelopez.gov.ar
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La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó este jueves 29 de octubre el ranking del conurbano 2026, que ubicó a Vicente López como el municipio mejor puntuado, con 3,78 sobre 5, seguido por Tres de Febrero y Escobar.

El relevamiento de la Facultad de Ciencias Económicas analizó 31 barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reveló importantes diferencias en gestión, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente e infraestructura.

Paisaje de Vicente López.
Vicente López fue elegido como mejor municipio por la UBA. Foto: vicentelopez.gov.ar

Cuáles son los mejores municipios del conurbano para vivir, según el ranking de la UBA

El estudio, elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas, evaluó a los municipios mediante una escala de 0 a 5 puntos. El promedio general fue de 2,59 y solamente cinco distritos consiguieron superar los tres puntos.

El ranking completo de 2026 quedó de la siguiente manera:

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  1. Vicente López: 3,78 puntos.
  2. Tres de Febrero: 3,55 puntos.
  3. Escobar: 3,35 puntos.
  4. San Isidro: 3,31 puntos.
  5. San Miguel: 3,11 puntos.
  6. Tigre: 2,96 puntos.
  7. Avellaneda: 2,89 puntos.
  8. Quilmes: 2,86 puntos.
  9. Lanús: 2,81 puntos.
  10. Ezeiza: 2,77 puntos.
  11. Lomas de Zamora: 2,76 puntos.
  12. Berazategui: 2,76 puntos.
  13. Morón: 2,65 puntos.
  14. Ituzaingó: 2,64 puntos.
  15. San Fernando: 2,64 puntos.
  16. Pilar: 2,61 puntos.
  17. Almirante Brown: 2,59 puntos.
  18. Florencio Varela: 2,58 puntos.
  19. Malvinas Argentinas: 2,57 puntos.
  20. San Martín: 2,53 puntos.
  21. Esteban Echeverría: 2,46 puntos.
  22. La Matanza: 2,42 puntos.
  23. Hurlingham: 2,38 puntos.
  24. Merlo: 2,18 puntos.
  25. San Vicente: 2,06 puntos.
  26. José C. Paz: 2,05 puntos.
  27. Moreno: 1,99 puntos.
  28. Marcos Paz: 1,99 puntos.
  29. General Rodríguez: 1,81 puntos.
  30. Presidente Perón: 1,76 puntos.
  31. Cañuelas: 1,58 puntos.

Los cinco municipios mejor posicionados alcanzaron un promedio de 3,42 puntos, mientras que los cinco últimos registraron 1,83. Esto representa una diferencia del 87%, que refleja las desigualdades identificadas por el estudio.

Qué aspectos evaluó la UBA y cuál es el principal problema del conurbano

El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026 contempla 159 indicadores distribuidos en 31 variables y cinco dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

De acuerdo con los resultados, el medio ambiente fue el área con peor desempeño, con un promedio de 2,32 puntos. Esta dimensión considera la gestión de residuos, los espacios verdes, el saneamiento y las políticas de adaptación al cambio climático.

Paseo de la Costa, Vicente López. Foto: Municipalidad de Vicente López.

En el extremo opuesto, Sociedad obtuvo el promedio más alto, con 2,74 puntos, seguida por Tecnología e Infraestructura, con 2,71. Tanto Desarrollo Económico como Política e Institucional alcanzaron 2,60 puntos.

La mayor diferencia entre los municipios mejor y peor evaluados se observó precisamente en Medio Ambiente, donde la brecha relativa alcanzó el 124%.

Qué municipios mejoraron y cuáles retrocedieron respecto de 2025

La segunda edición del informe amplió la cantidad de distritos estudiados de 24 a 31. Entre los municipios que participaron de ambos relevamientos, nueve mejoraron sus calificaciones y 15 retrocedieron, mientras que el promedio pasó de 2,71 a 2,72 puntos.

Ezeiza registró la mayor mejora, al pasar de 1,96 puntos en 2025 a 2,77 en 2026. Entre los avances documentados, la UBA destacó la digitalización de trámites y las obras de una red cloacal destinada a brindar cobertura a más de 56.000 habitantes.

Por el contrario, José C. Paz presentó la mayor caída, al pasar de 2,29 a 2,05 puntos. Los investigadores aclararon que las diferencias entre ediciones también pueden responder a cambios en la información pública disponible y en los criterios de acreditación de políticas municipales.

La UBA plantea continuar con ediciones anuales para identificar las fortalezas y los desafíos de cada municipio y acompañar la planificación de políticas públicas.

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