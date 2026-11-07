El árbol que el Feng Shui recomienda tener en casa para atraer la paz y la abundancia: dónde colocarlo

Árbol de olivos Foto: Pinterest

Algunas plantas tienen un significado que va mucho más allá de su valor ornamental. Por eso, para el Feng Shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios y mover las energías, hay ciertos árboles que representan la vitalidad, el crecimiento y la conexión con la naturaleza.

Por eso, determinadas especies se consideran aliadas para renovar la energía de una vivienda. Una de ellas es la del olivo, un árbol originario de la región mediterránea que se caracteriza por su resistencia, su longevidad y su particular follaje verde grisáceo. Pero además de ser valorado por sus frutos, se relaciona también simbólicamente con la atracción de la paz, la abundancia, la estabilidad y la buena fortuna.

Árbol de olivos Foto: Pinterest

Qué significa tener un árbol de olivo en casa, según el Feng Shui

Dentro del Feng Shui, el olivo representa la paz, la prosperidad y la fortaleza. Su capacidad para vivir durante cientos de años se asocia con la estabilidad y la continuidad, mientras que su crecimiento y la producción de frutos simbolizan la abundancia y la renovación.

Además, el olivo está vinculado con la armonía familiar y la protección del hogar. Su presencia puede funcionar como un recordatorio de la importancia de mantener los espacios equilibrados, conectados con la naturaleza y cuidados.

Otro de sus significados está relacionado con la resistencia. El olivo es un árbol que puede adaptarse a condiciones de sequía una vez establecido y conservar su follaje durante todo el año. Estas características se interpretan simbólicamente como señales de fortaleza, perseverancia y capacidad para superar dificultades.

Árbol de olivos Foto: Pinterest

Dónde colocar el olivo en casa para atraer buenas energías

La ubicación es un aspecto importante dentro de las recomendaciones del Feng Shui. Para aprovechar su significado simbólico, existen distintos sectores de la vivienda donde se aconseja incorporar este árbol:

En la entrada del hogar: se lo considera un símbolo de protección y bienvenida. Colocarlo cerca de la puerta puede representar el ingreso de nuevas oportunidades y energías positivas.

En el living o salón principal: es uno de los espacios donde más se comparte tiempo en familia y con visitas. El olivo puede simbolizar la armonía, la comunicación y la estabilidad de quienes viven en la casa.

En el centro de la vivienda: algunas interpretaciones del Feng Shui relacionan este sector con el equilibrio general del hogar. Un árbol saludable puede funcionar como elemento natural para aportar vitalidad al ambiente.

En el jardín o patio: si se cuenta con espacio exterior, puede convertirse en un punto de referencia del paisaje y representar la conexión entre la vivienda y la naturaleza.

Es importante recordar que este árbol puede cultivarse en macetas grandes, siempre que tengan orificios de drenaje y un sustrato que permita eliminar el exceso de agua. Necesita riegos moderados y no tolera los suelos permanentemente encharcados, ya que sus raíces pueden deteriorarse.

Para mantenerlo saludable, conviene elegir un lugar protegido de los vientos fuertes y realizar podas suaves para retirar ramas secas o enfermas.