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En 1813, 77 mujeres le regalaron a Manuel Belgrano una joya de oro y plata de 1,70 metros: 213 años después, se conserva en Buenos Aires y muestra al rey inca que quiso coronar

El prócer recibió una imponente joya de oro y plata como homenaje a sus victorias militares. Más de 2 siglos después, la pieza conserva un símbolo que revela uno de sus proyectos políticos más sorprendentes.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La Tarja de Potosí,
Recreación histórica del homenaje de las mujeres de Potosí a Manuel Belgrano Foto: AGN
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Una extraordinaria pieza de orfebrería, creada durante las guerras de la Independencia, esconde una historia poco conocida de Manuel Belgrano. Fue costeada por 77 mujeres de Potosí, trasladada desarmada hasta Buenos Aires y contiene un símbolo que anticipó uno de los proyectos políticos más sorprendentes del prócer.

En 1813, Belgrano recibió una imponente joya de oro y plata de 1,70 metros de alto por 1,03 metros de ancho, confeccionada en la ciudad de Potosí, actual Bolivia. El obsequio fue financiado por 77 mujeres que quisieron homenajearlo por sus victorias militares durante las guerras de la Independencia.

La pieza, conocida como Tarja de Potosí, sobrevivió al paso del tiempo y hoy forma parte del patrimonio del Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires. Sin embargo, lo más sorprendente no es su tamaño ni sus materiales, sino una figura que aparece en su parte superior: un rey inca, símbolo relacionado con el proyecto de monarquía constitucional que Belgrano defendería en 1816.

La historia de las 77 mujeres que homenajearon a Manuel Belgrano en 1813

Para comprender el origen de esta joya hay que regresar a las victorias del Ejército del Norte en la Batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, y la Batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813.

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Liebres

Estos triunfos permitieron que las tropas revolucionarias avanzaran hacia el Alto Perú. En junio de 1813, Belgrano ingresó en Potosí, una de las ciudades mineras más importantes del Imperio español.

Allí, 77 mujeres de la élite local organizaron un homenaje al militar, para el cual encargaron una extraordinaria composición de oro y plata provenientes del Cerro Rico.

La Tarja de Potosí,
La Tarja de Potosí, la joya de oro y plata que recibió Manuel Belgrano en 1813 Foto: Argentina.gob.ar.

Según la tradición histórica recogida por el Museo Histórico Nacional, las mujeres vendieron sus propias joyas para financiar la obra, cuyo costo habría alcanzado los 7.200 pesos fuertes.

La pieza reunía figuras humanas, animales, plantas y representaciones alegóricas que expresaban los ideales de libertad y unión americana.

La joya de 1,70 metros que viajó desarmada hasta Buenos Aires

Belgrano decidió no conservar el obsequio exclusivamente para sí mismo. El 6 de septiembre de 1813, comunicó mediante una carta su intención de entregarlo al Cabildo de Buenos Aires.

Debido a sus dimensiones, la Tarja de Potosí tuvo que ser transportada desarmada. Una vez en la capital, fue recompuesta por Juan de Dios Rivera, un destacado platero de origen altoperuano.

Manuel Belgrano Foto: Archivo

Posteriormente, la obra fue exhibida desde los balcones del Cabildo para que los vecinos pudieran contemplarla.

Entre sus elementos más llamativos aparecen 2 barcos de oro que simbolizan los océanos Atlántico y Pacífico, representaciones geográficas de América y referencias a la riqueza minera de Potosí.

Sin embargo, el detalle más intrigante se encuentra en su parte superior: la figura de un rey inca, vinculada con los ideales americanistas presentes durante el proceso revolucionario.

El proyecto de Belgrano para coronar a un descendiente de los incas

El 6 de julio de 1816, apenas 3 días antes de la Declaración de la Independencia, Belgrano participó en una sesión secreta del Congreso de Tucumán y presentó una propuesta inesperada.

Su idea consistía en establecer una monarquía constitucional encabezada por un descendiente de los incas, cuya capital estaría ubicada en Cuzco, actual Perú.

La Tarja de Potosí,
La Tarja de Potosí, un tesoro de la Independencia argentina Foto: Instagram @belgranianamoron

El prócer consideraba que esta organización podía favorecer la unión de los territorios americanos y otorgar legitimidad al nuevo Estado frente a las potencias europeas.

La iniciativa recibió el respaldo de figuras como José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, aunque generó diferencias entre los congresales y finalmente no prosperó.

La figura incaica presente en la Tarja de Potosí, creada 3 años antes, adquiere así un significado particular: refleja la importancia que tenían las tradiciones indígenas en algunas ideas políticas de la emancipación.

Dónde se conserva la histórica Tarja de Potosí, 213 años después

Actualmente, la Tarja de Potosí pertenece al Museo Histórico Nacional, ubicado en Defensa 1600, en el barrio porteño de San Telmo.

La obra constituye un testimonio de la participación femenina en las guerras independentistas, de la tradición de los orfebres altoperuanos y de las distintas propuestas políticas que surgieron durante la Revolución.

Su historia también encierra una paradoja: pocos meses después de recibir el homenaje, Belgrano sufrió las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, que modificaron el rumbo de su campaña militar.

Más de 2 siglos después, aquella joya continúa recordando el reconocimiento de 77 mujeres a Manuel Belgrano y un proyecto de país que pudo haber cambiado la historia argentina.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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