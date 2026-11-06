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Aviones caza F-16 argentinos: el Gobierno habilitó un nuevo arbitraje internacional por el contrato con Dinamarca

La medida quedó establecida por decreto y permitirá resolver eventuales disputas ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Boston. La norma no identifica a la contraparte extranjera, el monto ni los servicios involucrados en el nuevo acuerdo.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Aviones caza F-16 que Argentina le compró a Dinamarca.
Aviones caza F-16 que Argentina le compró a Dinamarca. Foto: Unsplash.
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El Gobierno argentino autorizó al Ministerio de Defensa a establecer un mecanismo de arbitraje internacional para resolver eventuales controversias vinculadas con un nuevo contrato relacionado con los cazas F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1324/2026, publicado el 3 de noviembre en el Boletín Oficial, y contempla recurrir al Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Boston, Estados Unidos.

La decisión se dio a conocer en medio del proceso de incorporación de los 24 aviones de combate adquiridos a Dinamarca y de los distintos acuerdos complementarios necesarios para garantizar su funcionamiento y capacidad operativa.

Sin embargo, el decreto no identifica a la contraparte extranjera ni precisa el objeto del nuevo contrato, el monto involucrado o las prestaciones que contempla. El expediente administrativo está identificado como EX-2026-92680541-APN-DGPPYP#FAA.

Por ese motivo, no es posible establecer si el acuerdo está relacionado con la provisión de equipamiento, servicios de mantenimiento, asistencia técnica o alguna otra prestación vinculada con el programa de los F-16.

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Los aviones caza F-16. Foto: Reuters.
Aviones caza F-16.

Qué establece el nuevo decreto sobre los contratos de los F-16

El Decreto 1324/2026 habilita al Ministerio de Defensa a acordar la prórroga de jurisdicción para someter eventuales diferencias contractuales al sistema de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

La principal particularidad es que la Argentina podrá recurrir a un tribunal arbitral internacional administrado por la CCI, con sede en Boston, en lugar de utilizar los mecanismos previstos en acuerdos anteriores. La autorización se fundamenta en el artículo 53 de la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto, que permite al Poder Ejecutivo someter controversias contractuales con personas extranjeras a jurisdicciones o tribunales arbitrales internacionales.

La medida no implica que exista actualmente un conflicto con la empresa contratista, sino que establece un procedimiento para resolver eventuales disputas que puedan surgir durante la ejecución del acuerdo.

Los antecedentes de los contratos con Dinamarca y los acuerdos complementarios

La nueva autorización se suma a otros antecedentes relacionados con la adquisición de los cazas F-16. En abril de 2024, mediante el Decreto 315/24, el Poder Ejecutivo autorizó al Ministerio de Defensa a acordar la prórroga de jurisdicción en favor del Instituto Danés de Arbitraje, con sede en Dinamarca. Ese mecanismo estaba contemplado para el contrato original de adquisición de las aeronaves.

Posteriormente, el Decreto 423/25 habilitó un procedimiento similar para uno de los acuerdos complementarios relacionado con el desarrollo y la implementación de una actualización de hardware y software de aviónica de los aviones.

La diferencia con la nueva disposición está en la institución elegida para administrar los eventuales arbitrajes. Mientras los acuerdos anteriores contemplaban la intervención del organismo danés, el contrato ahora autorizado podrá recurrir al sistema de la Cámara de Comercio Internacional.

El nuevo arbitraje se suma a otras medidas sobre las compras militares

La autorización también se conoce después de la publicación del Decreto 1205/2026, el 19 de octubre, mediante el cual el Gobierno amplió el alcance del Secreto Militar sobre distintas operaciones contractuales vinculadas con la adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas.

Aviones caza F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Aunque ambas disposiciones tienen alcances diferentes, se inscriben en el marco administrativo y contractual que acompaña los proyectos de modernización militar. En el caso de los F-16, el nuevo decreto incorpora una alternativa para resolver eventuales controversias internacionales, pero deja sin precisar qué contratación específica estará alcanzada por ese mecanismo.

Aviones F-16Fuerza Aérea Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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