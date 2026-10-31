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Cuándo abre Oeste Outlet: la fecha de inauguración del nuevo shopping de Haedo

IRSA invertirá US$ 20 millones para renovar el histórico predio del Showcenter. El complejo tendrá locales outlet, salas de cine, espacios gastronómicos y deportivos, y generará más de 100 empleos directos.

Redacción Sociedad
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El shopping Oeste Outlet
El shopping Oeste Outlet. Foto: Primer Plano Online
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El oeste del Gran Buenos Aires se prepara para la apertura de un nuevo centro comercial. El grupo IRSA avanza con la remodelación del histórico predio donde funcionó el Showcenter de Haedo, en el partido bonaerense de Morón, para inaugurar Oeste Outlet a mediados de diciembre de 2026. El complejo combinará locales comerciales, gastronomía, cines y espacios recreativos.

El emprendimiento contempla una inversión de US$ 20 millones y busca recuperar uno de los espacios de entretenimiento más conocidos de la zona. La propuesta estará orientada principalmente al formato outlet, con marcas reconocidas que ofrecerán productos a precios promocionales.

Además, el proyecto prevé generar más de 100 puestos de trabajo directos, junto con nuevas oportunidades laborales indirectas vinculadas con los servicios y la actividad comercial.

La apertura de un nuevo shopping en diciembre. Foto: Canal 26

Dónde estará el nuevo shopping de Haedo y cuándo abrirá

El nuevo complejo estará ubicado en Luis Güemes 369, Haedo, partido de Morón, en el mismo terreno donde funcionó el histórico Showcenter, inaugurado en 1997.

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La renovación está a cargo de IRSA, el grupo inmobiliario presidido por Eduardo Elsztain. El empresario recorrió las obras junto al intendente de Morón, Lucas Ghi, quien destacó la importancia del emprendimiento para impulsar la actividad económica y comercial del distrito.

La inauguración está prevista para mediados de diciembre de 2026, antes del comienzo de las vacaciones de verano. De esta manera, Oeste Outlet comenzará a recibir visitantes durante una época del año en la que aumenta la demanda de propuestas de compras y entretenimiento.

Qué locales, cines y espacios tendrá Oeste Outlet

El proyecto contempla una superficie construida de aproximadamente 75.000 metros cuadrados y alrededor de 50 espacios comerciales. Uno de sus principales atractivos será la modalidad outlet, que permitirá encontrar artículos de marcas reconocidas con descuentos y precios promocionales.

La propuesta también conservará parte de la infraestructura de entretenimiento que caracterizó al antiguo Showcenter.

Entre los principales espacios que tendrá el nuevo shopping se destacan:

Locales comerciales: cerca de 50 espacios con marcas reconocidas y productos bajo el formato outlet.

  • Cines: continuidad de las 14 salas tradicionales de Showcase.
  • Gastronomía: renovación del patio de comidas, con capacidad estimada para 750 personas.
  • Deportes y entretenimiento: un sector recreativo de más de 3.000 metros cuadrados, canchas de pádel y un gimnasio proyectado de 1.500 metros cuadrados.
  • Estacionamiento: más de 1.000 cocheras cubiertas para los visitantes.

La combinación de estas propuestas apunta a convertir al complejo en un punto de encuentro para vecinos de Haedo, Morón, Ramos Mejía, Castelar y otras localidades del oeste bonaerense.

Cuánto invirtió IRSA en el nuevo shopping y cuántos empleos generará

La transformación del antiguo Showcenter representa una inversión de US$ 20 millones, destinada a modernizar las instalaciones y adaptar el predio a su nueva función comercial y recreativa.

Shopping
La apertura de un nuevo shopping en diciembre. Foto: -

Uno de los impactos previstos será la generación de más de 100 empleos directos. También se esperan oportunidades laborales indirectas en sectores como gastronomía, seguridad, limpieza, mantenimiento y prestación de servicios.

En septiembre de 2025, el Municipio de Morón firmó un convenio para promover que los puestos de trabajo vinculados con el emprendimiento sean ocupados por vecinos del distrito. Las personas interesadas en trabajar en el complejo pueden consultar las convocatorias y oportunidades disponibles a través de la Agencia de Empleo municipal.

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