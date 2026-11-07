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La planta que parece una piedra, puede vivir en macetas pequeñas y necesita muy poca agua

Su aspecto camuflado y su bajo requerimiento de agua la convierten en una opción ideal para decorar escritorios y ventanas.

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La planta que parece una piedra, puede vivir en macetas pequeñas y necesita muy poca agua
La planta que parece una piedra, puede vivir en macetas pequeñas y necesita muy poca agua. Foto: Gemini
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A simple vista, muchos la confunden con una piedra apoyada sobre la tierra, pero en realidad es una suculenta que desarrolló una forma única para sobrevivir en zonas áridas. Se trata de los Lithops, conocidos como planta piedra o piedras vivas, originarios del sur de África.

Esta especie tiene hojas carnosas fusionadas de a dos, con colores y dibujos que se mezclan con las piedras del entorno. El camuflaje le permite pasar inadvertida frente a los animales y conservar agua durante largos períodos de sequía.

Cómo es la planta piedra y cuánto puede vivir

Los Lithops crecen pegados al suelo y mantienen un tamaño muy reducido. Cada ejemplar está formado por dos hojas gruesas unidas, con una abertura en la parte superior desde donde pueden surgir nuevas hojas y, en condiciones favorables, una flor.

Aunque su crecimiento es lento, puede vivir durante décadas. Según la Universidad de Wisconsin-Madison, algunos Lithops llegan a los 40 o 50 años y pueden permanecer entre 10 y 20 años en la misma maceta. Por su tamaño compacto, son ideales para decorar escritorios, repisas y ventanas luminosas.

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Los Lithops crecen pegados al suelo y mantienen un tamaño muy reducido.
Los Lithops crecen pegados al suelo y mantienen un tamaño muy reducido. Foto: Google Gemini.

Cuidados básicos: luz, sustrato y riego

La ubicación es clave: la planta necesita mucha luz y puede recibir entre cuatro y cinco horas de sol directo durante la mañana. Una ventana luminosa es una buena opción, pero hay que evitar cambios bruscos de exposición para que las hojas no se quemen.

La maceta debe tener agujeros de drenaje y permitir que el agua salga fácilmente. Aunque el ejemplar es pequeño, necesita espacio para desarrollar su raíz principal: la Universidad de Wisconsin recomienda recipientes de 7,5 a 12,5 centímetros de profundidad.

El sustrato ideal es una mezcla para cactus y suculentas, con arena gruesa o perlita para mejorar el drenaje. La tierra común, si retiene demasiada humedad, puede perjudicar las raíces.

El error de riego que puede arruinarla

A diferencia de otras plantas de interior, los Lithops requieren muy poca agua. Sus hojas almacenan reservas que les permiten sobrevivir sin lluvia. Regar con frecuencia o dejar agua acumulada en el plato puede provocar que se pudran.

No alcanza con establecer una cantidad fija de días entre riegos: hay que observar el ciclo de crecimiento. Durante una etapa del año, la planta desarrolla un nuevo par de hojas que absorbe el agua y los nutrientes de las anteriores. Mientras ocurre ese proceso, las hojas viejas se arrugan y se secan de manera natural, y es importante no agregar agua antes de tiempo.

La recomendación general es regar solo durante las etapas activas de crecimiento y dejar el sustrato seco durante los períodos de reposo y recambio de hojas. El exceso de humedad es uno de los motivos más frecuentes por los que esta suculenta no sobrevive en interiores.

Con buena iluminación, un sustrato que drene rápido y un riego adaptado a su ciclo, la planta piedra puede mantenerse durante muchos años. Su aspecto inusual y tamaño reducido la convierten en una opción distinta para quienes buscan sumar una suculenta a un espacio pequeño.

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