Qué pasará con la herencia de Rubén Rada: quiénes son los herederos del histórico músico que murió a los 83 años

Rubén Rada: qué pasará con la herencia del músico uruguayo. Foto: Radio Provincia

Rubén Rada dejó una huella en la historia de la música y eso quedó confirmado el pasado 26 de agosto cuando se comunicó su muerte. Miles de fanáticos tanto de Uruguay como de Argentina le rindieron homenaje en las redes sociales y también en su velatorio que tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo en la ciudad de Montevideo, donde incluso distintos famosos como Natalia Oreiro y León Gieco cantaron sus canciones como una forma artística y memorable de recordarlo.

No caben dudas que la carrera de Rada ha sido exitosa y ha roto récords de venta con sus discos, sobre todo, con Quién va a cantar, lanzado en el año 2000 con producción de Cachorro López.

Rubén Rada y sus tres hijos argentinos. Foto: Instagram @negrorada

El álbum no solo generó importantes ventas, además, fue aclamado por la crítica por sus canciones Cha-cha, muchacha y Muriendo de Plena. Por eso, en los últimos días, ha surgido una pregunta entre los internautas: ¿qué pasará con la herencia de Rubén Rada?

Lo cierto es que el músico tiene tres hijos nacidos en la Argentina entre 1982 y 1990 y se cree que el patrimonio del músico y compositor uruguayo se repartía entre ellos.

La herencia de Rubén Rada: qué pasará con el patrimonio del músico uruguayo fallecido a los 83 años

Según la Ley N° 15.855 de Uruguay, en caso de que no haya testamento tras la muerte de una persona, el patrimonio debe ser repartido entre los descendientes del individuo. En el caso de Rubén Rada no trascendió si efectivamente el compositor dejó un testamento, pero la normativa expresa que son los hijos o nietos los que deberían recibir todo su patrimonio.

Los hijos del músico uruguayo son:

Lucila Rada : se trata de la mayor de la familia nacida en Buenos Aires el 16 de noviembre de 1981 .

Matías Rada: nacido en 1985 también en Buenos Aires, pero vivió entre México y Uruguay .

Julieta Rada: la más joven de los tres hijos de Rubén Rada, quien también se ha dedicado a la música como sus hermanos. De hecho, ha realizado presentaciones musicales con la agrupación Urbano Moraes.

El legado musical de Rubén Rada

Más allá del patrimonio de Rubén Rada, lo cierto es que lo que está confirmado es que la música del compositor seguirá sonando por muchos años y con temas totalmente inéditos. Fue Julieta Rada la que afirmó en sus redes sociales que su padre dejó más de 10 discos sin lanzar públicamente.

Quien va a cantar, el álbum de Rubén Rada Foto: YouTube

La joven aseguró en un mensaje dirigido a los fanáticos del artista: “Mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años. Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar”.

En el funeral de Rubén Rada estuvo presente el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, entre otras figuras famosas como: Lucía Topolansky, Blanca Rodríguez, Cristina Lustemberg, Fernanda Cardona, Jorge Nasser y Dante Spinetta.

La histórica de la canción “Muriendo de plena” de Rubén Rada

En una entrevista reciente, Rubén Rada explicó que Muriendo de plena prácticamente no iba a salir en el álbum Quien va a cantar. Es que Cachorro López le había dicho que como ese mismo disco “tenía ya un éxito” con Cha, Cha, Muchacha, ese otro tema podía pasar de ser percibido.

La actriz Natalia Oreiro abraza a Patricia Jodara, esposa de Rubén Rada, durante el funeral en el Palacio Legislativo de Montevideo. Foto: REUTERS

Sin embargo, él le hizo una advertencia que no pasó por alto. “Yo le insistí y le dije que si no salía la plena, no sacaba el disco”, expresó en diálogo con El País Uruguay, a 20 años del lanzamiento de la canción. López aceptó y finalmente la canción se convirtió en un absoluto hit, que incluso musicalizó el programa Entre Moria y Vos, conducido por Moria Casán.