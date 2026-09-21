Nació con apenas 800 metros cuadrados, conquistó al turismo mundial y ahora celebra 30 años: cómo visitar la FIT 2026

Cuándo se realiza, cuánto cuestan las entradas y todo lo que ofrecerá el encuentro Foto: Instagram @feriadeturismo.fit

Hay aniversarios que sirven para contar años y otros que permiten dimensionar una transformación. La Feria Internacional de Turismo de América Latina, conocida como FIT, pertenece al segundo grupo: en 2026 llegará a su 30ª edición y volverá a convertir a la Ciudad de Buenos Aires en el centro del turismo regional.

La cita será del sábado 26 al martes 29 de septiembre de 2026 en el predio de La Rural, en Palermo. Durante cuatro jornadas, viajeros, empresas, agencias, operadores y representantes de destinos nacionales e internacionales compartirán uno de los encuentros turísticos más importantes del continente.

Detrás de sus grandes pabellones y propuestas innovadoras existe una historia que comenzó de manera muy diferente. La primera edición se realizó en 1996 y ocupó solamente 800 metros cuadrados. Tres décadas después, la feria se extiende sobre una superficie cercana a los 40.000 metros cuadrados.

De una pequeña exposición a una feria que reúne al mundo

Cuando FIT comenzó, viajar era una experiencia distinta. Las agencias tradicionales concentraban las consultas, los pasajes se emitían en papel y los viajeros elegían sus destinos a partir de folletos, revistas o recomendaciones personales.

Internet todavía no había transformado la planificación de las vacaciones. No existían las aplicaciones móviles, las plataformas de alojamiento ni la posibilidad de comparar cientos de alternativas desde un teléfono.

La cita será del sábado 26 al martes 29 de septiembre de 2026 Foto: Instagram @feriadeturismo.fit

En ese escenario nació una feria destinada a reunir a agencias, operadores, provincias argentinas y países extranjeros en un mismo lugar. Con el paso del tiempo, dejó de ser únicamente una vidriera de destinos y se convirtió en un espacio de negocios, capacitación, innovación y experiencias.

La edición aniversario buscará establecer nuevos récords. La organización espera superar los 150.000 visitantes, recibir a más de 1.900 expositores y coexpositores y contar con la participación de 62 países.

Treinta ediciones que acompañaron la transformación del turismo

La historia de FIT también refleja los cambios que atravesó el turismo argentino. Durante tres décadas, la actividad debió adaptarse a crisis económicas, nuevas tecnologías y profundas modificaciones en los hábitos de los viajeros.

La feria creció junto con esas transformaciones. A los tradicionales stands y folletos se sumaron rondas de negocios, capacitaciones, conferencias, experiencias inmersivas y herramientas digitales.

En 2025, el encuentro convocó a más de 140.000 asistentes, reunió cerca de 1.900 expositores y generó alrededor de 10.800 citas de negocios. En 2026, el desafío será superar esos registros.

Qué se podrá hacer en FIT 2026

La edición número 30 tendrá diferentes espacios temáticos. FIT Tech abordará tendencias como inteligencia artificial, sostenibilidad e inversiones, mientras que FIT Food & Market reunirá a cocineros, productores y sabores regionales.

La FIT espera recibir a más de 150.000 visitantes Foto: Instagram @feriadeturismo.fit

FIT Outdoor estará dedicado al turismo de naturaleza, la aventura y los alojamientos no tradicionales. FIT Cruceros presentará propuestas marítimas y fluviales, y FIT Fashion & Travel combinará moda, identidad y viajes.

La gastronomía también tendrá un lugar destacado con el VI Campionato Scuola Pizzaioli, una competencia que convocará a participantes de diez países latinoamericanos en 14 categorías.

República Dominicana llevará el Caribe a Buenos Aires

República Dominicana será el país invitado de honor. Contará con un espacio de aproximadamente 400 metros cuadrados, donde presentará su gastronomía, música, artesanías, cultura y diversidad de destinos.

La propuesta buscará mostrar que el país caribeño ofrece mucho más que playas. Desde Punta Cana hasta el patrimonio histórico de Santo Domingo, los visitantes podrán descubrir diferentes alternativas para planificar un futuro viaje.

El turismo deportivo tendrá un foro internacional

El martes 29 de septiembre, La Rural será sede del Foro Internacional de Turismo Deportivo, impulsado junto con ONU Turismo, FAEVYT, Visit Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El lunes 28 y el martes 29, de 10 a 19, el ingreso será exclusivo para profesionales de la industria Foto: Instagram @feriadeturismo.fit

Especialistas, federaciones, inversores y organizadores de competencias debatirán sobre infraestructura, grandes eventos y oportunidades de crecimiento. El objetivo será analizar cómo el deporte puede atraer visitantes, reducir la estacionalidad y dinamizar las economías locales.

Días y horarios de FIT 2026

La feria tendrá dos jornadas destinadas al público general:

Sábado 26 de septiembre: de 14 a 21.

Domingo 27 de septiembre: de 14 a 21.

El lunes 28 y el martes 29, de 10 a 19, el ingreso será exclusivo para profesionales de la industria turística, quienes deberán gestionar una acreditación.

Cómo llegar a La Rural y cuánto cuestan las entradas

El acceso informado para los visitantes se encuentra en avenida Sarmiento 2704, en Palermo. También existen ingresos al predio por avenida Santa Fe 4201, avenida Cerviño 4474 y Juncal 4431.

En transporte público, una de las opciones más rápidas es la Línea D de subte, descendiendo en la estación Plaza Italia. También se puede utilizar el tren San Martín hasta la estación Palermo, ubicada aproximadamente a cinco cuadras.

Además, numerosas líneas de colectivos circulan por la zona, entre ellas la 10, 12, 15, 21, 29, 34, 36, 37, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 67, 68, 93, 95, 111, 118, 160, 161, 188 y 197. El predio también dispone de estacionamiento pago, cuyo valor no está incluido en la entrada.

La entrada general para el sábado o el domingo tiene un precio vigente de $13.000. Cada ticket es válido únicamente para la fecha elegida. Los menores de 10 años acompañados por un adulto ingresan sin cargo, al igual que las personas con certificado de discapacidad, según las condiciones de la organización.

Los tickets se compran online desde el sitio oficial de FIT. El visitante debe elegir la fecha, completar sus datos y efectuar el pago mediante Mercado Pago. La entrada es al portador, por lo que podrá utilizarla quien la presente en el acceso.