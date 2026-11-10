En 1910 colocaron el Cristo de rostro serrano que el Cura Brochero encargó a un jesuita: 116 años después, León XIV pidió llevarlo a Córdoba

La histórica imagen permaneció 116 años en su capilla Foto: AICA

Durante 116 años permaneció en el mismo lugar, frente a generaciones de fieles que encontraron en su rostro una figura cercana. Sin embargo, en noviembre de 2026, el antiguo Cristo relacionado con el Cura Brochero salió por primera vez de su capilla para emprender un viaje extraordinario.

El destino fue la ciudad de Córdoba, donde la pieza ocupó un lugar central durante la celebración religiosa encabezada por el papa León XIV. Su traslado respondió a una solicitud especial: el pontífice quería que la histórica imagen estuviera presente durante la multitudinaria misa realizada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

No se trata solamente de una antigua obra religiosa. El Cristo está estrechamente vinculado con José Gabriel del Rosario Brochero, el sacerdote cordobés que recorrió las sierras a lomo de mula, abrió caminos, impulsó escuelas y dedicó su vida a acompañar a los habitantes de las poblaciones más aisladas.

El pedido del Cura Brochero que convirtió al Cristo en una obra única

La historia comenzó cuando Brochero buscó una imagen para la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa del Tránsito, actual Villa Cura Brochero. Pero el sacerdote no quería una representación convencional de Jesús.

La talla fue realizada por Juan Fabre, un hermano jesuita, siguiendo una indicación particular del Cura Gaucho. Brochero deseaba que Cristo tuviera los rasgos de los habitantes de las sierras cordobesas: piel morena, cabello oscuro, manos trabajadas y facciones similares a las de los campesinos de Traslasierra.

Brochero impulsó caminos, escuelas, capillas y acequias Foto: Museo Brocheriano

La intención era profundamente pastoral. Brochero buscaba que los pobladores pudieran reconocerse en el rostro de Jesús, sin observarlo como una figura distante, extranjera o ajena a su realidad cotidiana.

La pieza estuvo inicialmente en el comedor de la Casa de Ejercicios y, alrededor de 1910, fue instalada en una capilla. Desde entonces acompañó celebraciones, retiros espirituales y momentos de oración. Nunca había sido trasladada fuera del santuario.

Quién fue el Cura Brochero y cómo transformó las sierras de Córdoba

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840, en Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Fue ordenado sacerdote en 1866 y, un año después, asistió a los enfermos durante la epidemia de cólera que golpeó con fuerza a la provincia.

Cuando llegó a Traslasierra encontró una región marcada por el aislamiento, los caminos precarios y la falta de servicios. A partir de entonces comenzó a recorrer enormes distancias sobre su mula, atravesando ríos, senderos y las difíciles Altas Cumbres.

El Cristo de rostro serrano que encargó el Cura Brochero Foto: Facebook / Radio Verdad

Su tarea no se limitó a la evangelización. Promovió la construcción de más de 200 kilómetros de caminos, además de escuelas, capillas y acueductos. También gestionó obras para mejorar la comunicación y el desarrollo de las comunidades serranas.

Uno de sus proyectos más importantes fue la Casa de Ejercicios Espirituales, inaugurada en 1877. Para llevar a los habitantes hasta allí, organizaba caravanas que cruzaban las montañas durante varios días. En algunos retiros llegaron a participar cientos de personas.

Con el paso del tiempo contrajo lepra, probablemente por su permanente contacto con enfermos. Murió el 26 de enero de 1914, casi ciego y sordo. Fue beatificado en 2013 y canonizado por el papa Francisco el 16 de octubre de 2016, convirtiéndose en el primer santo nacido y fallecido en la Argentina.

El histórico traslado solicitado por León XIV

Para sacar la imagen de su capilla fue necesario organizar un cuidadoso operativo. Los especialistas debían proteger la madera de las vibraciones, el viento, los cambios de temperatura y la exposición al sol.

El Cristo salió por primera vez de Villa Cura Brochero Foto: Facebook / Radio Verdad

El Cristo fue colocado dentro de un cofre especial de madera con forma de cruz y trasladado bajo custodia desde Villa Cura Brochero. Vecinos, fieles y estudiantes participaron de una despedida cargada de emoción.

Después de 116 años, el Cristo de rostro serrano volvió a ponerse en camino, como tantas veces lo había hecho el Cura Gaucho. Su llegada a la misa de León XIV unió dos épocas: la de las travesías de Brochero por las montañas y la de una celebración destinada a quedar en la historia religiosa argentina.