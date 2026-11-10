A los 27 años dejó Buenos Aires para vivir entre las sierras de Córdoba: 13 años después, construyó su propia casa sustentable con madera y barro

Dejó Buenos Aires, se mudó a Córdoba y construyó su propia casa en un año. Foto: YouTube/Historias de Valientes-DMR

Amit tiene 40 años y hace más de una década decidió cambiar su estilo de vida. Abandonó la rutina de la ciudad para instalarse en las sierras de Córdoba, donde se dedica a la bioconstrucción y levantó su propia casa con materiales naturales.

Dejar atrás una vida marcada por el trabajo, los estudios y los viajes para instalarse en plena naturaleza fue la decisión que cambió el rumbo de Amit, un hombre de 40 años que pasó de vivir en Buenos Aires a construir su propia casa en las sierras de Córdoba.

Su historia quedó plasmada en un documental de YouTube (Historias de Valientes - DMR) donde mostraron cómo es su casa, construida principalmente con madera y técnicas de bioconstrucción. Ubicada en la zona de Las Chacras, cerca de La Paz, en el Valle de Traslasierra, la vivienda fue terminada hace tres años y su construcción llevó aproximadamente un año de trabajo.

Dejó Buenos Aires y encontró en Córdoba una nueva forma de vivir

Antes de mudarse, Amit estudiaba Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajaba como albañil y pintor. Sus días empezaban temprano y combinaban viajes en bicicleta y tren, horas de trabajo y clases en la facultad.

Con el tiempo, ese ritmo comenzó a resultarle insostenible. Según contó durante la entrevista, llegó a abandonar la carrera cuando le faltaban apenas cinco materias para terminarla. El punto de inflexión llegó cuando conoció el Delta de Tigre, un lugar que le permitió descubrir una forma de vida diferente y más cercana a la naturaleza.

Después de realizar un viaje y comprobar que no quería regresar a su antigua rutina, decidió instalarse en el Delta, donde vivió tres años y comenzó a dedicarse a la bioconstrucción. Más adelante se trasladó a Córdoba, provincia en la que reside desde hace aproximadamente 13 años. Actualmente trabaja como bioconstructor, escribe poesía y participa de una brigada forestal comunitaria.

Cómo es la casa de madera y barro que construyó en las sierras de Córdoba

La vivienda que Amit mostró durante el recorrido se destaca por una característica particular: está elevada sobre una serie de apoyos, en lugar de tener sus paredes directamente asentadas sobre el terreno.

El bioconstructor explicó que tomó esa decisión porque el suelo corresponde a un antiguo lecho de río y presenta una gran cantidad de piedras, lo que complicaba la excavación de zanjas. La estructura elevada también permite que circule aire por debajo de la vivienda, algo que, según su experiencia, ayuda a mantenerla más fresca durante el verano.

En el interior predomina la madera, mientras que una pequeña estufa proporciona calefacción durante los meses fríos. Otro de los aspectos centrales del diseño es el aprovechamiento de la luz solar, ya que se ocupa de orientar las construcciones para permitir una mayor entrada del sol en invierno y reducirla durante el verano.

La idea es disminuir las necesidades de calefacción y refrigeración mediante el diseño de la vivienda, aunque su rendimiento depende de las condiciones climáticas, los materiales y otros factores constructivos.

Dejó Buenos Aires, se mudó a Córdoba y construyó su propia casa en un año. Foto: YouTube/Historias de Valientes-DMR

Construir casas con pallets: el método con el que levantó una estructura de 40 metros cuadrados en una semana

Además de mostrar su casa, Amit explicó que utiliza diferentes técnicas de bioconstrucción, entre ellas el aprovechamiento de madera recuperada de pallets. Durante la entrevista contó una experiencia concreta: junto con otros dos trabajadores consiguió levantar la estructura de las paredes de una casa de 40 metros cuadrados en una semana.

Para hacerlo utilizaron pallets, herramientas de corte y una clavadora neumática. Sin embargo, aclaró que ese plazo correspondió únicamente al armado estructural de las paredes, ya que después debían realizarse los revestimientos, las instalaciones y los rellenos.

El bioconstructor destacó el aprovechamiento de materiales recuperados como una alternativa para reducir el consumo de madera nueva. De todas formas, la reutilización de pallets en casas necesita comprobar el estado, la procedencia y la aptitud estructural de la madera, además de contar con un diseño constructivo adecuado.

La experiencia de Amit refleja una forma de construir basada en la reutilización de materiales, la adaptación al entorno y el aprovechamiento de los recursos naturales. Una elección que también está relacionada con su decisión de abandonar la ciudad para llevar una vida más cercana al paisaje serrano.