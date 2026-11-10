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Visita del Papa León XIV a Luján: cuáles son los recorridos de los colectivos especiales y cómo pagar el boleto

El Gobierno bonaerense habilitó cinco recorridos para facilitar el traslado de fieles y peregrinos a la misa de este miércoles. Los servicios conectan distintas localidades con los accesos al predio y funcionan con tarjeta SUBE.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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PapApp Luján: la aplicación gratuita que permitirá orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV.
Las distintas formas de llegar a Luján. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.
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La llegada del Papa León XIV a Luján generará un importante movimiento de fieles y peregrinos en la región. Para facilitar los traslados, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires organizó un esquema especial de colectivos que permitirá conectar diferentes localidades con el lugar de la celebración religiosa.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, junto con la empresa Transportes 11 de Junio SRL. La iniciativa busca garantizar la conectividad durante las actividades previstas y dar prioridad a las personas con movilidad reducida.

Misa del papa León XIV en Córdoba.
El Papa oficiará una misa este miércoles en Luján. Foto: EFE

La Santa Misa se realizará este miércoles 11 de noviembre a las 10. Los servicios especiales tendrán recorridos de ida y vuelta y funcionarán en horario continuo.

Desde cuándo funcionan los colectivos especiales por la visita del Papa

Los colectivos especiales comenzaron a circular este martes 10 de noviembre a partir de las 6. El esquema contempla cinco recorridos que conectarán localidades y barrios de la región con los accesos a Luján. Todos los servicios finalizarán su recorrido en la rotonda de las rutas 192 y 7, ubicada a unos 500 metros del ingreso a la avenida Nuestra Señora de Luján.

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De esta manera, los pasajeros podrán acercarse al lugar de la misa desde distintos puntos de la zona y evitar llegar directamente al centro de la ciudad.

Cuáles son los recorridos de los colectivos especiales a Luján

El operativo de transporte contempla cinco alternativas para facilitar el traslado de los asistentes. Los recorridos previstos son:

  • Desde Cortínez – Ruta 7: pasará por Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres, con conexión al Ferrocarril San Martín en Pilar.
  • Desde Open Door: circulará por avenida Cabred y ruta 192, con conexión al Ferrocarril San Martín.
  • Desde la estación de Luján: recorrerá barrio San Cayetano y Cuartel V, con conexión al Ferrocarril Sarmiento.
  • Desde Jáuregui – Autovía 5: incluirá ruta 5 vieja, la terminal de colectivos, la estación ferroviaria, barrio San Cayetano y Cuartel V.
  • Desde Navarro – Ruta 47: pasará por ruta 47, la terminal de colectivos, ruta 5 vieja, la estación ferroviaria, barrio San Cayetano y Cuartel V.

Los recorridos permitirán conectar distintos sectores de la región con el punto de acceso establecido para el operativo especial.

Qué líneas de colectivos estarán disponibles y cómo pagar el viaje

El servicio especial contará con unidades de las líneas urbanas 501 y 503 y de las interurbanas 500 y 502.

En cuanto a los medios de pago, el único sistema habilitado será la tarjeta SUBE oficial. Por eso, se recomienda a los pasajeros verificar que tengan saldo suficiente antes de iniciar el viaje.

Luján
La famosa Basílica de Luján donde el Papa ofrecerá misa este miércoles. Foto: Facebook / Imágenes en la Historia

Además, las autoridades aconsejaron planificar los traslados con anticipación, considerar los horarios de mayor circulación y respetar las indicaciones del operativo de tránsito. El dispositivo busca facilitar la llegada de los miles de fieles que participarán de la misa del papa León XIV en Luján y garantizar mejores condiciones de acceso durante la jornada.

ColectivosPapa León XIVLuján
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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