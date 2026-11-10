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La planta que crece hasta 30 centímetros, necesita poca agua y puede llenar de flores coloridas tu balcón

Esta especie ornamental, conocida como margarita del Cabo, se destacó por su resistencia y por florecer en macetas con riego mínimo.

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La planta que crece hasta 30 centímetros, necesita poca agua y puede llenar de flores coloridas tu balcón
La planta que crece hasta 30 centímetros, necesita poca agua y puede llenar de flores coloridas tu balcón Foto: Gemini
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No hace falta tener un gran jardín para disfrutar de un balcón repleto de flores. La dimorfoteca, también llamada margarita del Cabo, se convirtió en una de las opciones más elegidas por quienes buscan una planta ornamental fácil de cuidar y capaz de llenar de color cualquier espacio.

Las variedades compactas, como las de la serie Osteospermum 3D, alcanzan hasta 25 centímetros de altura y desarrollan una forma redondeada, con flores abundantes similares a las margaritas. Según la variedad, los pétalos pueden ser blancos, violetas, rosas, amarillos o combinar varios tonos.

Una planta que toleró la sequía y no exigió riego constante

Una de las principales ventajas de la dimorfoteca es su capacidad para resistir períodos de sequía una vez que está establecida. Por eso, no requiere riegos frecuentes y se adapta a quienes buscan una planta de bajo mantenimiento.

La planta que crece hasta 30 centímetros, necesita poca agua y puede llenar de flores coloridas tu balcón
La planta que crece hasta 30 centímetros, necesita poca agua y puede llenar de flores coloridas tu balcón Foto: Gemini

Durante las primeras semanas, sí necesita riegos regulares para desarrollar sus raíces. Después, lo ideal es comprobar que la capa superficial del sustrato esté seca antes de volver a regar.

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La Royal Horticultural Society (RHS), referente en horticultura del Reino Unido, recomienda cultivarla en suelos bien drenados y en lugares cálidos y soleados. Las variedades compactas son perfectas para patios y macetas.

Los cuidados clave para que la dimorfoteca florezca en macetas

Para lograr una floración abundante, el primer paso es ubicar la planta donde reciba varias horas de luz solar directa. Si falta iluminación, la cantidad de flores disminuye y el desarrollo se ve afectado.

La maceta debe tener agujeros de drenaje para evitar que el agua se acumule en las raíces. El sustrato tiene que ser liviano y permitir que el exceso de humedad salga con facilidad.

Un cuidado importante es retirar las flores marchitas: esta tarea ayuda a prolongar la floración y evita que la planta concentre energía en la formación de semillas.

Con estos cuidados, la dimorfoteca se transformó en una de las protagonistas del balcón: ocupa poco espacio, ofrece flores de distintos colores y no exige un riego permanente.

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