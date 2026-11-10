Mama Antula y el Cura Brochero: quiénes fueron los dos santos argentinos que León XIV homenajeó en Córdoba

Quiénes son Mama Antula y el Cura Brochero, los santos nacionales que homenajeó León XIV en Córdoba. Foto: Wikipedia.

El papa León XIV homenajeó a Mama Antula y al Cura Brochero durante la multitudinaria misa que encabezó en Córdoba este martes. El Sumo Pontífice recordó el legado de ambos santos nacionales, quienes dedicaron sus vidas a la evangelización y a la asistencia de las comunidades más vulnerables, y los presentó como ejemplos de compromiso religioso y social.

Durante su homilía, el jefe de la Iglesia católica destacó que ambos desarrollaron una labor extraordinaria sin imaginar el alcance que tendrían sus acciones. Además, llamó a los fieles a construir una patria “fraterna y solidaria” y a expresar sus creencias mediante acciones concretas.

Quién fue Mama Antula, la mujer que recorrió miles de kilómetros y se convirtió en la primera santa argentina

María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, nació en 1730 en Santiago del Estero y se convirtió en una de las figuras religiosas más importantes de la historia argentina.

Después de la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles en 1767, decidió continuar con la organización de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Para cumplir esa misión, recorrió extensas distancias a pie, atravesó distintas provincias y llegó a Buenos Aires en 1779.

Mama Antula será la primera santa argentina

Su trabajo permitió la construcción de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires, destinada a ofrecer retiros religiosos a personas de diferentes sectores sociales. También contribuyó a difundir la devoción a San Cayetano, posteriormente asociado en la Argentina con el pan y el trabajo.

Mama Antula falleció el 7 de marzo de 1799, a los 69 años. El papa Francisco la canonizó el 11 de febrero de 2024, convirtiéndola en la primera mujer argentina reconocida como santa por la Iglesia católica.

Quién fue el Cura Brochero, el sacerdote que construyó caminos y escuelas en Córdoba

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Santa Rosa de Río Primero, Córdoba, y fue ordenado sacerdote en 1866. Conocido como el Cura Gaucho, dedicó gran parte de su vida a recorrer las comunidades rurales de Traslasierra.

Su misión trascendió las actividades religiosas: impulsó la construcción de caminos, escuelas, iglesias y obras destinadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.

Brochero impulsó caminos, escuelas, capillas y acequias Foto: Museo Brocheriano

Según la biografía publicada por el Vaticano, en 1877 inauguró una casa de ejercicios espirituales que llegó a recibir a más de 40.000 personas. También promovió mejoras en las comunicaciones y los servicios de las localidades serranas.

Brochero contrajo lepra durante su trabajo pastoral con personas enfermas y terminó perdiendo la vista. Falleció el 26 de enero de 1914, a los 73 años, y fue canonizado por Francisco el 16 de octubre de 2016.

Por qué León XIV recordó a Mama Antula y al Cura Brochero durante su misa en Córdoba

Durante la celebración, León XIV destacó que ambos santos combinaron la espiritualidad con el servicio a los demás. Del Cura Brochero resaltó su dedicación a la oración y su compromiso con la caridad y la justicia, mientras que de Mama Antula recordó su tarea de acercamiento religioso a las comunidades.

El homenaje también recuperó un vínculo con el pontificado de Francisco, quien encabezó las ceremonias de canonización de los dos argentinos, separadas por casi ocho años.

El papa León en la misa en Córdoba. Foto: REUTERS

En su mensaje, León XIV sostuvo que las historias de los santos y beatos nacionales siguen siendo ejemplos para los creyentes. Su llamado final estuvo dirigido a trasladar esas enseñanzas a la vida cotidiana, mediante la solidaridad, la atención a los pobres y el compromiso con los demás.