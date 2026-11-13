El ránking de los barrios porteños con mayor cantidad de árboles de plátano: qué zonas esquivar si sos alérgico, según un mapa interactivo

Alergias en primavera. Fuente: Unsplash.

Llegó la primavera a la Ciudad de Buenos Aires y, con ella, la postal de cada año: veredas tapizadas por una capa de pelusa amarilla; y estornudos a repetición, ojos hinchados y picazón de garganta en las personas alérgicas. El principal responsable de este fenómeno es el polen que liberan los plátanos (Platanus × acerifolia), una de las especies más tradicionales pero también más controvertidas del arbolado porteño.

¿Es posible transitar la ciudad sin estornudar en cada esquina ni llenarnos de pelusa? Es la pregunta que se hizo Luciana Staiano, docente e investigadora del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).

Y a partir de su propia experiencia como persona alérgica al polen, decidió transformar esa molestia personal en una solución colaborativa. Así creó un mapa interactivo accesible desde el celular que permite visualizar y esquivar las zonas con mayor concentración de estos árboles.

El ranking de los plátanos en la ciudad

Los plátanos representan la segunda especie más abundante en las veredas porteñas, con más de 33.000 ejemplares sobre un total cercano a los 370.000 árboles que tiene la ciudad. No obstante, su distribución es muy desigual.

Según el mapa elaborado por Staiano, los barrios con mayor proporción de plátanos son:

La Paternal (encabeza el ranking con cerca del 34% de su trazado vial con plátanos). Villa Luro (supera el 30%). Parque Chas (supera el 30%). Villa del Parque (supera el 30%).

(En estos cuatro barrios, aproximadamente una de cada tres cuadras tiene presencia de plátanos).

En el extremo opuesto, los barrios con menor cobertura relativa son Villa Soldati, Constitución y San Nicolás, todos con menos del 5% de su trazado vial con plátanos. Aunque también es cierto que se trata de barrios con menor presencia de arbolado en general

En tanto, si se toman en cuanta el número total de plátanos (y no la proporción de esta especie respecto al total de árboles), los barrios que más plátanos tienen son Palermo, Flores, Belgrano y Villa Urquiza, mientras que los que menos tienen son San Nicolás, Villa Real, Coghlan y Constitución.

Árbol de plátano; plátano de sombra; plátano de paseo; platanus Foto: Unsplash

De una mala experiencia a una herramienta tecnológica

La idea nació tras un accidentado paseo en bicicleta. “Suelo moverme en bici por la ciudad, y en cada primavera se me llenan los ojos de pelusa de plátano. Probé con anteojos y con antiparras para moto. Me funcionaron hasta que un día de mucho viento me entró un montón de pelusa en la garganta. Casi me ahogo y estuve a punto de chocar”, contó Staiano al portal de divulgación científica “Sobre la Tierra”, de la FAUBA.

Para resolver cómo elegir recorridos con menor número de árboles de plátano, la investigadora y docente procesó los datos del censo de arbolado público de CABA utilizando sistemas de información geográfica y software libre.

El resultado es un mapa accesible e intuitivo, e integrado a Google Maps, que clasifica las cuadras en tres categorías:

Amarillo (Llevaderas): entre 1 y 3 plátanos.

Naranja (Cargadas): entre 4 y 6 plátanos.

Marrón (Imposibles): 7 o más plátanos.

Mapa interactivo de plátanos en la Ciudad de Buenos Aires Foto: Captura Google Maps

“Encontrar un camino 100% libre de plátanos atravesando distintos barrios es muy difícil. Por eso el mapa permite activar o desactivar categorías según las preferencias de cada usuario”, explicó la investigadora. Si bien aclaró que esquivar la pelusa no garantiza evitar las alergias primaverales —ya que el polen viaja por el aire a grandes distancias—, la herramienta reduce sustancialmente la irritación directa producida por la pelusa en días ventosos.

Alergias de primavera: síntomas frecuentes, pocos diagnósticos y mucha automedicación

Se estima que más del 20% de los porteños desarrollan alergia al polen, pero existe un alto subdiagnóstico por la baja consulta y porque muchas personas se acostumbran a los síntomas y los toman como “una molestia inevitable de la primavera”, señala Raquel Rodríguez (MN 115.003), Jefa de la División Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas de la UBA.

Además, de acuerdo a un estudio del Centro de Investigaciones Sociales de la UADE (CIS), 2 de cada 3 personas con síntomas de alergia primaveral se automedican y menos de la mitad consulta al médico.

“Los árboles polinizan en la primavera, las gramíneas al final de la primavera y principios del verano, y las malezas a finales del verano y principios del otoño. Todo este movimiento hace que se manifiesten cuadros alérgicos en personas sensibilizadas a uno o varios de estos pólenes”, explica la doctora Rodriguez.

Salud y alergias

La alergia estacional puede manifestarse a través de síntomas nasales (rinitis), oculares (conjuntivitis alérgica) y bronquiales (picazón de garganta y tos).

“Cuando estos síntomas se hacen persistentes pueden afectar el sueño, el rendimiento escolar y laboral, y generar un fuerte impacto en la calidad de vida”, señala la especialista. En este sentido, es importante minimizar la exposición a los pólenes y consultar a un profesional para que indique un tratamiento para aliviar los síntomas.

Sombra y refugio climático: el valor ambiental del arbolado

Más allá de los trastornos ocasionales que generan los plátanos en las personas alérgicas, esta especie arbórea cumple un rol fundamental frente al cambio climático. Su frondoso follaje amortigua las olas de calor, contribuye a bajar la temperatura urbana, absorbe ruidos y favorece la biodiversidad. De hecho, el mapa no solo sirve para esquivarlos en primavera, sino también para encontrarlos en pleno verano en busca de una sombra fresca.

El proyecto de Staiano —quien realizó una investigación doctoral aplicando ciencia de datos espaciales al análisis de impacto ambiental en el Chaco Seco y los pastizales del Río de la Plata— demuestra el poder transformador de la información cuando se democratiza.

“El mapa de Plátanos en la ciudad es un puente entre los datos abiertos del Estado y la cotidianeidad de los ciudadanos. Esta herramienta colaborativa (los usuarios pueden actualizar y agregar información), demuestra cómo la tecnología accesible puede mejorar, cuadra a cuadra, la forma en que habitamos la ciudad”, afirmó la científica.