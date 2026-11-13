Pantallas, límites y amor: SanCor Salud y Chicos.net lanzan “Mirame”, una guía para la crianza en la era digital

Mirame, de SanCor Salud Foto: Prensa

En un contexto donde los dispositivos digitales están presentes desde los primeros años de vida, surge una pregunta que atraviesa a la mayoría de los hogares: ¿cómo acompañar a niños y niñas en sus primeros vínculos con las pantallas? Con la convicción de dar un paso más allá de la asistencia médica tradicional y asumir un rol activo en el bienestar integral de la familia, SanCor Salud, en alianza con la asociación civil Chicos.net —referente en ciudadanía y derechos digitales de la niñez—, presentó “Mirame”, un proyecto pensado para acercar herramientas concretas y abrir el diálogo sobre la crianza digital en la primera infancia.

La iniciativa parte de una idea clave: no existen fórmulas mágicas ni manuales perfectos para criar, especialmente en un entorno donde la tecnología cambia todos los días. Entre notificaciones, videos y una atención cada vez más fragmentada, la propuesta busca desterrar la mirada prohibitiva y la culpa, recordando que ningún celular o tablet reemplaza un abrazo, el juego compartido o la mirada atenta de un adulto. El objetivo es aprender a convivir con las pantallas de forma equilibrada, entendiendo que cuidar también es estar presentes en lo que los más chicos viven dentro del entorno digital.

“La salud y el bienestar se construyen día a día en el seno de los hogares. Por eso -en línea con nuestro propósito como empresa de salud- decidimos convertirnos en aliados de las familias también en estos temas. El objetivo de ‘Mirame’ es claro: acompañar a madres, padres y tutores con propuestas que promuevan hábitos saludables y entornos de cuidado genuinos para las infancias”, destacó Nora Mosso, Gerenta de Marketing de SanCor Salud.

A través de un ciclo de seis cápsulas audiovisuales, especialistas de Chicos.net abordan situaciones cotidianas que suelen generar dudas y tensiones familiares. Entre ellas, qué hacer cuando aparece el clásico “me aburro” y el teléfono surge como salvavidas automático, cómo influye el propio ejemplo de los grandes frente a las pantallas, la convivencia entre juegos analógicos y videojuegos, y cómo pensar los límites y el tiempo de uso más allá de un simple reloj o un control parental.

En este sentido, Andrea Urbas, directora de Chicos.net, señaló que “promover una crianza digital consciente y saludable implica reconocer que no se trata solo de cuánto tiempo pasan los chicos frente a las pantallas, sino también de cómo las usan, qué experiencias tienen y cómo los cuidamos. Para eso, las familias necesitan orientación. ‘Mirame’ nos habla especialmente de nuestro uso de pantallas, y de la imperiosa necesidad de estar presentes con nuestra mirada y compartir tiempo de calidad con los chicos pequeños”.

“Mirame” invita a madres, padres y cuidadores a hacerse preguntas, revisar hábitos en casa y descubrir que las pantallas no tienen por qué ser una barrera que aísle, sino que también pueden transformarse en un espacio de encuentro y aprendizaje si los adultos se involucran.

Todos los contenidos, junto a una guía con recomendaciones prácticas desarrolladas por especialistas, se encuentran disponibles de forma libre y gratuita en el sitio web y se compartirán de manera progresiva a través de las redes sociales de SanCor Salud y Chicos.net.