Impactantes videos: así fue la explosión de un caño de gas en Lanús que dejó varios heridos graves

Incendio en Remedios de Escalada Foto: Captura

Una fuerte explosión en un caño de gas sacudió este viernes 13 de noviembre en la localidad de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, y provocó un incendio que obligó a desplegar varias dotaciones de bomberos.

El episodio dejó personas con heridas graves, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y evitar que la situación se agravara. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Beltrán e Iberlucea, donde se concentraron las tareas de emergencia.

impactante incendio en Remedios de Escalada

La magnitud del episodio generó preocupación por la seguridad de las personas que se encontraban cerca del lugar y por los riesgos asociados a una posible fuga de gas. Mientras tanto, distintos usuarios de las redes sociales captaron con sus celulares el incendio.

Incendio y explosión en Remedios de Escalada

Qué sucedió en la explosión de Lanús

De acuerdo al comunicado enviado por Metrogas a la agencia Noticias Argentinas, el siniestro sucedió mientras personal de la empresa “realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión”.

En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas, un jardín de infantes y un geriátrico.

Explosión en un caño de gas en Lanús. Foto: NA

Bomberos trabajan para controlar el incendio: qué riesgos presenta una fuga de gas

La intervención de varias dotaciones de bomberos responde a la complejidad que puede adquirir un incendio vinculado con una instalación de gas. A diferencia de otros focos, la presencia de combustible que continúa circulando por una cañería puede dificultar las tareas de control y obliga a extremar las precauciones.

En términos generales, los procedimientos ante una emergencia de estas características requieren evaluar la fuente de alimentación del fuego, identificar posibles riesgos para las personas cercanas y coordinar las tareas con especialistas responsables de la infraestructura.

Incendio en Remedios de Escalada

Además, cuando se registra una explosión, es necesario comprobar si el episodio provocó daños en instalaciones próximas y descartar nuevas situaciones de peligro. Estas verificaciones son especialmente importantes antes de considerar que una zona puede volver a utilizarse con normalidad.

En Remedios de Escalada, no se había confirmado si fue necesario evacuar viviendas, interrumpir el tránsito o suspender el suministro de gas en las inmediaciones.