Abandonó Estados Unidos a los 18 años para defender a la Argentina: enfrentó a Francia y Gran Bretaña en 1845 y quedó casi sordo

El militar que enfrentó a Francia y Gran Bretaña en 1845 Foto: Argentina.gob.ar.

La historia argentina está marcada por hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a defender el territorio nacional. Sin embargo, algunos de sus protagonistas nacieron a miles de kilómetros y encontraron en estas tierras una causa por la cual luchar. Ese fue el caso de Juan Bautista Thorne, un marino estadounidense que llegó a Buenos Aires durante su juventud y terminó convirtiéndose en uno de los defensores de la soberanía argentina.

Su vida estuvo atravesada por batallas navales, viajes internacionales, heridas de guerra y enfrentamientos contra grandes potencias europeas. Incluso llegó a quedar parcialmente sordo durante un combate que pasó a la historia y que, casi dos siglos después, continúa siendo recordado cada 20 de noviembre. Aunque su nombre no tiene la popularidad de otros próceres, su trayectoria estuvo marcada por una particularidad: había elegido defender un país en el que no había nacido.

Quién fue Juan Bautista Thorne, el estadounidense que eligió defender a la Argentina

Juan Bautista Thorne nació el 8 de marzo de 1807 en Nueva York, Estados Unidos. Su padre, Enrique Thorne, era un marino que había participado en la independencia estadounidense, por lo que desde pequeño estuvo vinculado con la navegación. A los 11 años emprendió sus primeros viajes marítimos, recorrió diferentes regiones del mundo y adquirió conocimientos que resultarían fundamentales para su futuro.

Juan Bautista Thorne, conocido como el “Sordo de Obligado” Foto: Argentina.gob.ar.

Su destino cambió cuando decidió establecerse en Buenos Aires alrededor de 1825, con apenas 18 años. En 1826 ingresó a la escuadra comandada por el almirante Guillermo Brown para participar en la guerra contra el Imperio del Brasil. Comenzó a prestar servicio como guardiamarina y pilotín en el buque Congreso, iniciando una trayectoria militar que se extendería durante décadas.

Uno de sus primeros episodios importantes ocurrió en 1827, durante la defensa de Carmen de Patagones, donde las fuerzas argentinas consiguieron una victoria frente a una expedición brasileña. Thorne participó en el abordaje de la embarcación Itaparica y posteriormente recibió el mando del bergantín Patagones. Sin embargo, ese mismo año fue capturado durante un enfrentamiento contra un buque enemigo de mayor poder militar. Herido por la metralla, permaneció prisionero en Río de Janeiro hasta 1828, cuando terminó el conflicto.

La batalla de 1845 en la que enfrentó a Francia y Gran Bretaña y perdió parte de su audición

El acontecimiento más recordado de su vida ocurrió el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una poderosa escuadra de Gran Bretaña y Francia en el río Paraná. El conflicto estaba relacionado con el control de la navegación de los ríos interiores, los intereses comerciales europeos y las disputas políticas que atravesaban la región.

Bajo las órdenes del general Lucio Norberto Mansilla, las tropas argentinas organizaron un sistema defensivo para impedir el avance de los buques extranjeros. Tres grandes cadenas sostenidas por 24 embarcaciones atravesaban el río Paraná, mientras varias baterías de artillería estaban ubicadas sobre las barrancas. Thorne, que entonces tenía 38 años, estaba al mando de la batería Manuelita y participó de una resistencia que se extendió durante varias horas.

Batalla de Vuelta y Obligado, efemérides

El enfrentamiento fue especialmente violento debido a la superioridad del armamento europeo. Durante la batalla, una explosión cercana afectó gravemente la audición de Thorne, quien quedó parcialmente sordo y recibió el apodo de “el Sordo de Obligado”. Aunque las fuerzas anglofrancesas consiguieron atravesar las defensas argentinas y obtuvieron una victoria militar, la resistencia se transformó en un símbolo de soberanía nacional.

Qué pasó con Juan Bautista Thorne después de la Vuelta de Obligado

Después del combate, Thorne continuó defendiendo las costas del Paraná y participó en nuevas acciones militares. Sin embargo, su carrera cambió después de la batalla de Caseros, en 1852, que provocó la caída de Juan Manuel de Rosas. Debido a su vinculación con el sector federal derrotado, quedó apartado de la estructura militar y debió regresar a la navegación comercial para mantenerse económicamente.

El sepulcro de Juan Bautista Thorne, declarado Monumento Histórico Nacional en 2010 Foto: Argentina.gob.ar.

Su situación cambió parcialmente en 1868, cuando una ley permitió su reincorporación al escalafón militar con el grado de coronel. Murió el 1 de agosto de 1885, a los 78 años, en Buenos Aires. Sus restos descansan en el Cementerio Británico de la Ciudad, donde su sepulcro fue declarado Sepulcro Histórico Nacional en 2010.

Su historia permanece vinculada a una de las conmemoraciones más importantes del calendario argentino: cada 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Vuelta de Obligado. Así, el nombre de aquel joven que llegó desde Nueva York quedó asociado a una batalla que trascendió su resultado militar y se convirtió en un símbolo de la defensa de los intereses argentinos.