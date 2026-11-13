Wanda Nara destrozó a la China Suárez en un audio filtrado: “Estás acá por plata, sos una regalada”

Wanda Nara fulminó a la China Suárez en un audio filtrado. Foto: Instagram

Wanda Nara y la China Suárez volvieron a estar en el ojo de la tormenta, luego de que saliera a la luz un video en donde se escuchaban insultos y amenazas por parte de la empresaria de cosméticos hacia la actriz. El material fue presentado por Puro Show y luego fue difundido en las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Y aunque la cámara no enfoca directamente a Wanda y apenas muestra una parte del rostro de la China Suárez, la voz que se escucha parecía ser la de la conductora. Horas después, ella misma confirmó que era quien hablaba en el audio. En uno de los fragmentos, se escuchan descalificaciones hacia la actriz por estar con su ex marido, Mauro Icardi, por dinero.

En el audio filtrado, se escucha la voz de Wanda decir: “Sos una negra de mier…, estás acá por plata”. Además, durante el intercambio también aparecen otras descalificaciones, como “muerta de hambre” y “prostituta”.

Wanda Nara insultó a la China Suárez

El descargo de Wanda Nara tras la difusión del audio

Después de la repercusión que tuvo el material, Wanda Nara publicó un mensaje en sus redes sociales y confirmó que era ella quien hablaba en la grabación. Sin embargo, cuestionó que el audio se hubiera difundido de manera parcial y aseguró que faltaban partes de la conversación.

“Faltan frases, editaste, dije más cosas… Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”, escribió la conductora sobre un fondo negro en una historia de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, desde Puro Show insistieron en que decidieron editar el material debido a que se mencionaba a los hijos de Wanda.

El descargo de Wanda Nara Foto: Instagram

Qué investiga la Justicia tras el episodio de Nordelta

Después del procedimiento, desatado por un presunto hecho de violencia de Mauro Icardi contra una de sus hijas, la conductora y la niña fueron al Destacamento Villa La Ñata, donde continuaron las actuaciones.

Según informó Infobae, el fiscal Julio Petrucci, de la UFI de Género de Tigre, dispuso medidas para investigar una denuncia por lesiones, recibir testimonios y realizar un reconocimiento médico-legal.

La apertura de una investigación no equivale a una declaración de culpabilidad. La Justicia deberá evaluar las versiones de los involucrados, los informes médicos y las pruebas reunidas.

El acta confirma la intervención policial, el pedido de la niña de retirarse y la controversia por la orden judicial. La presunta agresión permanece bajo investigación.