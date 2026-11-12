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Cuándo terminan las clases en CABA y las provincias: así quedó el cierre del ciclo lectivo 2026

El calendario escolar 2026 se acerca a su cierre y las familias ya comienzan a organizar las vacaciones de verano. Cuándo finalizan las clases en cada jurisdicción y qué hay que tener en cuenta para planificar el receso.

Redacción Sociedad
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Ciclo lectivo 2025. NA
¿Cuándo terminan las clases este año en cada provincia?
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El ciclo lectivo 2026 entra en su etapa final y millones de familias argentinas comienzan a organizar las vacaciones de verano. Con el cierre del año escolar cada vez más cerca, conocer cuándo será el último día de clases en cada provincia resulta fundamental para planificar viajes, actividades y compromisos durante el receso.

A diferencia de otros períodos del calendario educativo, la finalización de las clases no tiene una fecha común para todo el país. Cada una de las 24 jurisdicciones establece su propio cronograma, de acuerdo con los días de actividad escolar y las particularidades de su calendario.

El Consejo Federal de Educación (CFE) establece un compromiso de 190 días de clase efectivos, que las provincias deben garantizar. Sin embargo, cada distrito tiene autonomía para definir las fechas de inicio, los recesos y el cierre del ciclo lectivo.

Escuela, clases, colegio, aula.
Último día de clases, distrito por distrito. Foto: IA/Canal 26

Por ese motivo, existen diferencias entre las provincias. Mientras la mayoría finalizará las actividades el viernes 18 de diciembre, otras extenderán el calendario hasta el 22 o el 23 de ese mes.

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Cuándo terminan las clases en CABA y la provincia de Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el último día de clases será el viernes 18 de diciembre.

En la provincia de Buenos Aires, el calendario se extenderá hasta el martes 22 de diciembre. La diferencia también está vinculada con las distintas fechas de inicio: en territorio bonaerense las clases comenzaron el 2 de marzo, mientras que en CABA el ciclo lectivo arrancó el 25 de febrero.

Calendario escolar 2026: cuándo termina el ciclo lectivo en cada provincia

  • Buenos Aires: martes 22 de diciembre.
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: viernes 18 de diciembre.
  • Catamarca: viernes 18 de diciembre.
  • Chaco: viernes 18 de diciembre.
  • Chubut: viernes 18 de diciembre.
  • Córdoba: viernes 18 de diciembre.
  • Corrientes: viernes 18 de diciembre.
  • Entre Ríos: viernes 18 de diciembre.
  • Formosa: jueves 17 de diciembre.
  • Jujuy: viernes 18 de diciembre.
  • La Pampa: miércoles 23 de diciembre.
  • La Rioja: viernes 18 de diciembre.
  • Mendoza: martes 22 de diciembre.
  • Misiones: viernes 18 de diciembre.
  • Neuquén: viernes 18 de diciembre.
  • Río Negro: viernes 18 de diciembre.
  • Salta: viernes 18 de diciembre.
  • San Juan: viernes 18 de diciembre.
  • San Luis: viernes 18 de diciembre.
  • Santa Cruz: viernes 18 de diciembre.
  • Santa Fe: viernes 18 de diciembre.
  • Santiago del Estero: viernes 18 de diciembre.
  • Tierra del Fuego: viernes 18 de diciembre.
  • Tucumán: viernes 18 de diciembre.

De acuerdo con el cronograma, La Pampa será la última jurisdicción en finalizar las clases el miércoles 23 de diciembre. En tanto, Formosa tendrá el cierre más temprano el jueves 17.

¿Cuándo es el último día de clases en cada provincia? Foto: NA

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El próximo descanso extendido será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. El feriado, que originalmente corresponde al viernes 20, se trasladará al lunes 23.

EducaciónEscuelaColegioCiudad de Buenos AiresProvincia de Buenos Aires
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