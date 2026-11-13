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“Parece que hubiera caído una bomba”: el relato de los vecinos que presenciaron la explosión en Lanús

Testigos de la impresionante explosión en medio de los trabajos de reparación de caños por parte de Metrogas relataron lo ocurrido en la mañana de viernes. Heridos y destrozos en el sur del Conurbano.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Explosión en un caño de gas en Lanús.
Explosión en un caño de gas en Lanús. Foto: NA
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Vecinos de Remedios de Escalada relataron el horror que se vivió tras la explosión provocada durante trabajos de reparación de caños por parte de Metrogas y varios relataron que sonó como si “hubiera caído una bomba”.

“Vi a un chico lastimado que estaba en shock”, comentó Andrés y sumó que la “cuadra está colapsada” por el operativo que se desarrolla.

Explosión en Remedios de Escalada
Explosión en Remedios de Escalada Foto: captura video

“Tengo una propiedad a media cuadra y en la esquina había un almacén. Voló todo. Agarró un edificio. Fue una explosión como si fuera un misil. Justo lo vi yo”, relató Walter, otro de los vecinos de la zona.

Ante la gravedad del hecho, la Policía amplió el perímetro de evacuación y, demás de las viviendas linderas, debieron asistir a un jardín de infantes, locales y un geriátrico.

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La impresionante explosión en el Sur del Conurbano

Una fuerte explosión en un caño de gas sacudió la localidad de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, y provocó un incendio que obligó a desplegar varias dotaciones de bomberos. El episodio dejó personas con heridas graves y destrozos en los comercios y viviendas de cercanía.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Beltrán e Iberlucea. La magnitud del episodio generó preocupación por la seguridad de las personas que se encontraban cerca del lugar y por los riesgos asociados a una posible fuga de gas.

impactante incendio en Remedios de Escalada
impactante incendio en Remedios de Escalada

Los primeros reportes señalaron que hubo heridos graves, aunque inicialmente no se precisó la cantidad total de víctimas ni se difundió un parte médico detallado.

Tampoco trascendieron oficialmente las identidades de los afectados, sus edades, los centros de salud a los que habrían sido trasladados ni el tipo de lesiones que presentaban.

ExplosiónRemedios de Escalada
Matias Greisert
Matias Greisert

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