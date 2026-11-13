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Más de 400 camisetas de fútbol, casi 40 años de historia y recetas uruguayas: así es el bodegón de Belgrano que nació como una rotisería en 1988

Nació como un pequeño emprendimiento familiar y terminó convirtiéndose en una de las parrillas más reconocidas de la Ciudad. Sus especialidades uruguayas, su vínculo con Enzo Francescoli y una colección de camisetas forman parte de una historia que comenzó hace casi cuatro décadas.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Parrilla El Pobre Luis
Más de 400 camisetas de fútbol decoran el restaurante Foto: Instagram @elpobreluisparrilla
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En el barrio porteño de Belgrano, una parrilla con más de 400 camisetas de fútbol y una historia que se remonta a 1988 se convirtió en uno de los restaurantes tradicionales de Buenos Aires. Se trata de El Pobre Luis, un establecimiento fundado por el inmigrante uruguayo Luis Acuña, quien llegó a la Argentina como plomero y terminó construyendo un negocio gastronómico que continúa vinculado con su familia.

Ubicado en Arribeños 2393, esquina Blanco Encalada, este restaurante combina la parrilla argentina con recetas típicas de Uruguay. Su trayectoria está atravesada por la inmigración rioplatense, el crecimiento de los comercios familiares y una inesperada relación con el fútbol que transformó la decoración del salón.

De una rotisería de 1988 a una parrilla histórica de Buenos Aires

La historia comenzó durante la década de 1970, cuando Luis Acuña emigró desde Uruguay hacia Buenos Aires y comenzó a trabajar como plomero. Se instaló en una pensión de Villa Urquiza y conoció a Mari, quien se convertiría en su esposa y compañera de emprendimientos. Juntos desarrollaron pequeños negocios vinculados con la alimentación hasta que, en 1988, abrieron una rotisería familiar que marcaría el inicio de su trayectoria gastronómica.

Parrilla El Pobre Luis
El bodegón porteño que nació como una rotisería en 1988 Foto: Instagram @elpobreluisparrilla

El crecimiento llegó en 1992, cuando Acuña inauguró El Parrillón del Pobre Luis, un restaurante de aproximadamente 40 cubiertos donde comenzó a desarrollar su estilo de cocción. Su propuesta se caracterizaba por la selección de cortes, el tratamiento de la carne y la incorporación de especialidades uruguayas. Finalmente, en 2003, el establecimiento se trasladó a su ubicación actual, donde consolidó su identidad como una de las parrillas tradicionales de Belgrano.

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Más de 400 camisetas de fútbol: la colección que comenzó con Enzo Francescoli

Uno de los detalles más llamativos del restaurante no está en la cocina, sino sobre las cabezas de los comensales. Centenares de camisetas de clubes y selecciones de diferentes países cuelgan del techo, formando una colección que se convirtió en una de las principales características del establecimiento y en un atractivo para los amantes del fútbol.

Parrilla El Pobre Luis
La tradicional parrilla de Arribeños 2393, en Belgrano Foto: Instagram @elpobreluisparrilla

El origen de esta decoración está relacionado con Enzo Francescoli, histórico futbolista uruguayo y referente de River Plate. Según la historia del restaurante, el exjugador le regaló a Luis Acuña una camiseta vinculada con la conquista de la Copa Libertadores de 1996, que marcó el comienzo de la colección. Con los años se incorporaron nuevas prendas y, en 2019, una publicación contabilizaba alrededor de 420 camisetas, aunque esa cifra no necesariamente representa el total actual.

Pamplonas uruguayas, mollejas y cortes de carne: qué se come en El Pobre Luis

A diferencia de otros bodegones porteños especializados en pastas y milanesas, El Pobre Luis construyó su identidad alrededor de la parrilla y de preparaciones tradicionales uruguayas. Entre sus especialidades más conocidas aparecen las mollejas, los cortes vacunos y las pamplonas, una receta característica de la gastronomía del país vecino que se convirtió en uno de sus platos distintivos.

Parrilla El Pobre Luis
El Pobre Luis, el histórico bodegón de Belgrano Foto: Instagram @elpobreluisparrilla

Las pamplonas pueden prepararse con carne de cerdo, pollo o lomo, generalmente rellena, envuelta y cocinada a las brasas. También se destacan preparaciones como el hígado y el riñón a la tela, además del bife uruguayo y el lomo con hueso. Estas especialidades reflejan la combinación de tradiciones gastronómicas que Acuña incorporó a su negocio y que contribuyeron a diferenciarlo de otras parrillas de Buenos Aires.

Dónde queda El Pobre Luis y qué historia conserva el bodegón de Belgrano

El restaurante se encuentra en Arribeños 2393, en Belgrano, cerca del Barrio Chino porteño. El establecimiento continúa vinculado con la familia Acuña y mantiene una propuesta que combina recetas tradicionales, carnes a las brasas y una decoración marcada por el fútbol. El sitio oficial de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires lo incluye entre sus recomendaciones gastronómicas y destaca sus especialidades uruguayas.

Parrilla El Pobre Luis
El Pobre Luis combina fútbol, historia y gastronomía uruguaya Foto: Instagram @elpobreluisparrilla

A casi cuatro décadas de la apertura de aquella primera rotisería, El Pobre Luis representa una historia de inmigración, trabajo familiar y tradición gastronómica. Su recorrido demuestra cómo un pequeño emprendimiento pudo transformarse en un restaurante reconocido de Buenos Aires sin abandonar sus raíces uruguayas ni su identidad futbolera.

TurismoBodegonesBelgrano CBA
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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