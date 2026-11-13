Paro en Ezeiza y Aeroparque hoy, viernes 13 de noviembre: qué es la protesta “a la japonesa” y cómo afecta a los vuelos

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizan este viernes 13 de noviembre un “paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque, una modalidad de protesta que podría generar demoras en los vuelos debido a la intensificación de los controles terrestres. La medida comenzó a las 6 de la mañana y forma parte de un plan de lucha por reclamos salariales y presupuestarios.

A diferencia de una huelga tradicional, los empleados continúan trabajando, pero aplican rigurosamente los procedimientos de inspección y seguridad aeroportuaria. Según explicaron desde el sindicato, el objetivo es visibilizar las dificultades que atraviesa el organismo sin suspender los servicios esenciales. La protesta también incluye una retención de tareas en las áreas administrativas.

Paro en Ezeiza y Aeroparque: qué vuelos pueden sufrir demoras este viernes

La medida se concentra principalmente en los sectores responsables de los controles en tierra, donde los trabajadores realizan verificaciones exhaustivas de aeronaves, vehículos aeroportuarios y personal que circula por las plataformas. Habitualmente, algunas inspecciones se efectúan mediante mecanismos de selección aleatoria, pero durante la protesta se amplían las revisiones y se aplican estrictamente los procedimientos establecidos.

El interior del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: Aeropuertos del Mundo

Entre los equipos fiscalizados se encuentran los vehículos que trasladan pasajeros, los tractores de equipaje, los camiones de abastecimiento y otros elementos que intervienen en la preparación de los aviones antes del despegue. Esta modalidad podría extender los tiempos operativos y afectar la programación habitual de las compañías aéreas, especialmente durante las franjas de mayor movimiento.

Desde ATE aclararon que no se prevén cancelaciones como consecuencia directa de la protesta, aunque reconocieron que podrían registrarse demoras. El impacto dependerá del desarrollo de las inspecciones y de la cantidad de operaciones programadas. Por eso, recomiendan a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos a través de las aerolíneas antes de trasladarse a las terminales.

Qué significa un “paro a la japonesa” y por qué lo realizan los trabajadores

El denominado “paro a la japonesa” consiste en mantener la actividad laboral mientras se cumplen de manera especialmente rigurosa todos los reglamentos y protocolos. En lugar de abandonar los puestos de trabajo, los empleados intensifican los procedimientos habituales, una decisión que puede disminuir el ritmo de las operaciones sin representar una interrupción total del servicio.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

En este caso, la modalidad fue elegida para concentrar el reclamo en los procesos de fiscalización terrestre. El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, explicó que la medida busca visibilizar los problemas internos del organismo y sostuvo que la prioridad continúa siendo garantizar la seguridad operacional en los aeropuertos.

Por qué protestan los empleados de la ANAC: los reclamos salariales

Uno de los principales motivos del conflicto es la situación salarial del personal. Desde ATE denuncian que llevan tres años sin una negociación paritaria sectorial y más de diez meses con una parte de sus haberes congelada. Además, cuestionan los recursos disponibles para sostener las tareas operativas y garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento.

Según los datos difundidos por el sindicato, la ANAC registra una recaudación superior a los $220.000 millones, fondos que, a criterio de los representantes gremiales, deberían destinarse al funcionamiento del organismo y a la recomposición salarial. Esta cifra corresponde a información proporcionada por ATE y no implica que todos esos recursos estén disponibles para su utilización inmediata.

La organización también anticipó presentaciones ante organismos internacionales vinculados con la aviación, entre ellos la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), para exponer sus denuncias sobre el financiamiento y las condiciones laborales.

¿Hasta cuándo será el paro y qué pasará del 16 al 20 de noviembre?

La protesta de este viernes representa la primera etapa de un cronograma de medidas anunciado por ATE-ANAC. Entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre está prevista una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de aeropuertos de todo el país, lo que ampliaría el conflicto más allá de Ezeiza y Aeroparque.

Por el momento, el gremio no informó cancelaciones específicas para esas fechas. Las posibles consecuencias dependerán de cómo se implemente la protesta y de las decisiones que adopten las autoridades para garantizar la seguridad operacional. Mientras tanto, los pasajeros deberán mantenerse informados mediante los canales oficiales de las aerolíneas ante eventuales modificaciones en sus vuelos.