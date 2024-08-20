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Anni-Frid Lyngstad: del Lebensborn nazi al grupo ABBA

En 1935, el régimen nazi de Adolf Hitler habilitó el funcionamiento de una extraña organización conocida como "Lebensborn". ¿De qué se trataba? ¿Qué objetivos perseguía? ¿Y qué tuvo que ver con Anni-Frid Lyngstad? Conocé la historia.

Marcelo García
Por Marcelo García
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Anni-Frid Lyngstad: del Lebensborn nazi al grupo ABBA. Foto: 26 Historia / Canal 26.
Anni-Frid Lyngstad: del Lebensborn nazi al grupo ABBA. Foto: 26 Historia / Canal 26.
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Anni-Frid Lyngstad, ABBA, nazis, Alfred Haase
Anni-Frid Lyngstad, ABBA, nazis, Alfred Haase

Anni-Frid Lyngstad y su padre Alfred Hasse. Foto: archivo.

El 12 de diciembre de 1935 el líder de las SS nazis, Heinrich Himmler, dio por iniciada la historia de la “Lebensborn” (Fuente de vida), una institución dependiente de la guardia pretoriana de Adolf Hitler, destinada a expandir la “raza aria” primero en Alemania, luego en Europa y más adelante en el mundo entero. La “Lebensborn” y su infame eugenesia (filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos) apuntaba a poblar el planeta con arios que respondieran a los parámetros estipulados por el régimen nazi. Así, pretendía brindar todo tipo de ayuda, facilidades e incentivos a las parejas alemanas (y luego de otras partes de Europa) para que pudieran concebir la mayor cantidad de hijos posible.

Ampliamente pensado, el programa “Lebensborn” contaba con guarderías para atender a los hijos producto del programa y planes de compensación financiera para las mujeres “rubias y sanas” de los países ocupados que accedieran a tener hijos con los ocupantes. Muchos niños eran “cedidos” por las madres que aceptaban los requerimientos del programa y otros eran directamente secuestrados. Para los nazis eran difíciles de resistir los niños rubios, rozagantes y de ojos azules que aparecían a su paso.

Tétrica e inhumana era la intención de quienes se sentían representantes de una inexistente raza superior. La “Lebensborn” también llegó a funcionar como una institución benéfica y protectora de mujeres de oficiales y soldados de las SS que estuvieran en posición de necesitar ayuda o asistencia. El primer lugar elegido para su funcionamiento fuera de Alemania, fue Noruega y allí se dio una historia particular que, con el correr de los años, daría un vuelco inesperado por involucrar a un personaje que finalmente se ha convertido en celebridad: Anni-Frid Lyngstad, integrante del grupo musical ABBA.

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Una larga historia

Anni-Frid Lyngstad, nació el 15 de noviembre de 1945 en la localidad de Ballangen, Noruega, y su historia cuenta que apenas dos años después falleció su madre, siendo criada desde entonces por su abuela materna. La madre de Anni, llamada Synni, era una bella noruega y su padre, Alfred Haase, un sargento alemán de las SS apostado en Noruega que tras la rendición alemana dejó el país de manera inesperada.

Haase, según relatara años después, aseguró que nunca supo que dejaba atrás a su “amada” Synni y a una hija engendrada por ambos en su vientre. Sin embargo, todo indica que esa gestación fue parte del plan integral de la tenebrosa “Lebensborn”.

Anni-Frid Lyngstad, ABBA, nazis, Alfred Haase
Anni-Frid Lyngstad, ABBA, nazis, Alfred Haase

El reencuentro entre padre e hija. Foto: archivo.

En una primera instancia, se promovió solamente la “producción” de hijos de oficiales nazis, quienes podrían demostrar su “pureza racial”, pero posteriormente, los jefes nazis también invitaron a los soldados comunes a sumarse. Uno de esos soldados había sido justamente Haase, de 24 años de edad.

Cuando Synni falleció, su madre (abuela de Anni) creyó que también Haase había muerto en combate por lo cual decidió comenzar una nueva vida en Suecia. Hacia allí emigró con la pequeña Anni. Anni-Frid Lyngstad creció, no sin pasar penurias, junto a su abuela en Torshälla y -recién a partir de ese instante- pudo por fin comenzar a despegarse del odio visceral contra los alemanes por el mal que le habían causado a su país natal.

Los años pasaron y tras aquella historia de vida increíble, Anni-Frid Lyngstad salió adelante y se convirtió en una auténtica celebridad, amada y admirada por millones de personas en el mundo entero. Se había convertido en la estrella pop integrante del famoso grupo sueco ABBA.

Ya no era más aquella huérfana e indefensa Anni-Frid Lyngstad. En adelante, el mundo entero la conocería simplemente como Frida.

Y como todo llega, las casualidades de la vida y vaya uno a saber si la providencia o el destino (si es que existen) hizo que fuera uno de sus compañeros de ABBA, Benny Anderson, quien se pusiera manos a la obra para saber más acerca del pasado de Frida.

Anni-Frid Lyngstad, ABBA, nazis, Alfred Haase
Anni-Frid Lyngstad, ABBA, nazis, Alfred Haase

Juntos nuevamente, gracias a Benny Anderson, de ABBA. Fotos: archivo.

Benny Anderson era su esposo por aquel entonces y movió cielo y tierra para saber todo acerca de la vida pasada de Frida, logrando unir todas las piezas y finalmente dar con el paradero del “desaparecido” Alfred Haase. Fue Anderson quien promovió y finalmente consiguió el tan “esperado” encuentro entre Haase y Frida: padre e hija juntos más de 30 años después.

Por poco me caigo de la silla delante del televisor cuando descubrí que Anni-Frid era mi hija. No sólo significaba que tenía otra hija, una chica famosa, sino que también tenía que reconocerle a mi esposa mi relación con la madre de Anni-Frid cuando estuve de soldado en Noruega. Ella me comprendió. Mi relación con Synni, la madre de mi hija Frida, no fue una simple aventura, estábamos muy enamorados”. Hasse había contraído matrimonio antes de la guerra y su mujer alemana tuvo su primer hijo en 1943.

Anni-Frid Lyngstad, ABBA, música
Anni-Frid Lyngstad, ABBA, música

Grupo ABBA. Foto: archivo.

Luego, lo previsible. El matrimonio de Haase se fue a pique y también (pero por otros motivos) el de Frida. Aquella cantante que supo ser el centro del mundo de la música pop durante los años ’80 y devenida luego miembro de la realeza europea tras casarse con el príncipe italiano Ruzzo Reuss, pasó a ser conocida como Su Alteza Serenísima la Princesa Anni-Frid Reuss von Paulen, con derecho a ser admitida por la realeza sueca. Frida enviudó en 1999 y sobre todo desde entonces se abocó a su participación en diferentes entidades benéficas y en diferentes instituciones en defensa del medio ambiente y la naturaleza.

También desde 1999 es la cara visible y más destacada de una asociación llamada “Krigsbarnforbundet Lebensborn” creada por aquellos niños y niñas de Noruega (hoy hombres y mujeres muy mayores) nacidos bajo las garras del nazismo y la locura de la “Lebensborn” durante la Segunda Guerra Mundial. Las vueltas de la vida, sus lecciones inesperadas y una historia de película.

Instagram: @marcelo.garcia.escritor

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Marcelo García
Marcelo García

Periodista colaborador

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