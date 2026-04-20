La vivienda donde pasó su infancia Ernesto “Che” Guevara Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el corazón de las sierras de Córdoba, rodeada de árboles añosos, calles tranquilas y un aire puro que parece detenido en el tiempo, se levanta una vivienda que guarda mucho más que paredes centenarias. Allí, en Alta Gracia, una casa que alguna vez fue refugio familiar hoy se transformó en uno de los museos más visitados del país. Es la Casa del “Che” Guevara, un sitio clave para comprender los primeros años de Ernesto Guevara de la Serna, una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX.

Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por salud terminó siendo un capítulo decisivo en la formación ideológica y humana del futuro revolucionario. Esta es la historia de ese hogar serrano que pasó de ser un refugio íntimo a patrimonio histórico y cultural argentino.

Villa Nydia y su importancia en la vida del “Che” Guevara

El inmueble, conocido originalmente como Villa Nydia, fue construido a comienzos del siglo XX y alquilado por la familia Guevara cuando Ernesto era apenas un niño. La casa, de estilo simple pero funcional, se convirtió en un espacio clave durante los años en que el pequeño “Fuser”, como lo llamaban en su entorno familiar, convivía con una enfermedad que marcaría su vida: el asma crónica.

Guevara de niño Foto: Wikipedia

Lejos de ser un dato menor, Villa Nydia fue el escenario donde el futuro Che desarrolló una temprana fortaleza de carácter. En esos ambientes, entre ataques asmáticos y períodos de reposo obligado, nació su amor por la lectura, el pensamiento crítico y la observación social. Ya desde entonces, los libros y las largas conversaciones familiares ocupaban un lugar central en su rutina diaria.

La casa no solo ofrecía protección física, sino también una contención emocional en un período complejo. Ese tiempo de introspección y estudio sería, con los años, una de las bases de su formación intelectual.

La llegada de la familia Guevara a Alta Gracia: en busca de un clima saludable

A fines de la década de 1930, los Guevara tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas: dejar Rosario y trasladarse a Alta Gracia, atraídos por el clima serrano recomendado por médicos para aliviar los problemas respiratorios de Ernesto.

El aire seco y la altura eran considerados ideales para tratar el asma, y Córdoba se había convertido en un destino habitual para familias en situaciones similares. Alta Gracia, por entonces un pueblo tranquilo y en crecimiento, ofrecía el entorno natural propicio para la recuperación del niño.

En Alta Gracia, una casa serrana guarda los orígenes del Che Guevara Foto: Wikipedia

Durante los años que vivió allí, el Che asistió a la escuela local, cultivó amistades duraderas y desarrolló una relación profunda con la naturaleza y la realidad social que lo rodeaba. El contacto con trabajadores rurales y sectores populares comenzó a moldear su sensibilidad frente a las desigualdades, una mirada que luego se profundizaría en sus viajes por América Latina.

Museo Casa del Che: un recorrido por la vida del revolucionario en el corazón de las sierras

En 2001, Villa Nydia fue oficialmente convertida en el Museo Casa del Che Guevara, consolidándose como un espacio de memoria histórica. Hoy, el museo ofrece un recorrido cuidado y emotivo por la infancia y juventud del Che, muy lejos aún del ícono revolucionario mundial.

Entre los objetos exhibidos se destacan fotografías familiares, muebles originales, cartas, documentos, su bicicleta y reproducciones de manuscritos que permiten entender al hombre antes del mito. Cada sala reconstruye una etapa de su vida, brindando contexto y profundidad a una figura muchas veces reducida a slogans o imágenes icónicas.

De refugio familiar por razones de salud a museo histórico Foto: Wikipedia

El museo no busca glorificar ni demonizar, sino invitar a la reflexión. Por eso, se ha convertido en un punto de interés no solo turístico, sino también educativo y cultural. Año tras año, miles de visitantes nacionales e internacionales recorren sus habitaciones en busca de comprender cómo un niño asmático de las sierras cordobesas llegó a convertirse en una figura central de la historia latinoamericana.

Caminar por esa casa es, en definitiva, asomarse a los orígenes de una historia que trascendió fronteras y generaciones. Un refugio que dejó de serlo para transformarse en memoria viva.