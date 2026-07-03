Argentina vs Cabo Verde: la historia oculta que une al país con una comunidad afrodescendiente centenaria

La historia migratoria de Cabo Verde en Argentina Foto: 0223

Mucho antes del cruce mundialista entre Argentina y Cabo Verde, existía una historia profunda hecha de barcos, trabajo marítimo, migración, identidad afrodescendiente y memoria familiar. Desde Dock Sud hasta Mar del Plata, la comunidad caboverdiana dejó una huella silenciosa pero decisiva en la historia argentina.

El vínculo histórico entre Argentina y Cabo Verde que pocos conocen

El partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 volvió a poner en escena una historia que lleva más de un siglo escrita en los márgenes del relato nacional: la presencia caboverdiana en el país. En ciudades portuarias como Dock Sud, Ensenada, Berisso, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y San Nicolás, miles de argentinos conservan raíces familiares ligadas a ese archipiélago africano ubicado en el océano Atlántico, frente a las costas de África occidental.

Celebraciones en la comunidad caboverdeana en Argentina. Foto: N.A.

Cabo Verde fue colonia portuguesa hasta el 5 de julio de 1975, una fecha clave para su identidad nacional y para su diáspora, que se extendió por Europa, Estados Unidos, Brasil y también Argentina. Durante décadas, muchos caboverdianos llegaron al país con documentación portuguesa, lo que dificultó su registro específico en censos y archivos migratorios.

Una migración marcada por el mar, el trabajo y la supervivencia

La llegada de caboverdianos a la Argentina comenzó hacia fines del siglo XIX, aunque tomó mayor fuerza durante la década de 1920, especialmente entre 1927 y 1933, y volvió a intensificarse después de la Segunda Guerra Mundial. Las causas fueron múltiples: sequías, hambrunas, falta de trabajo, pobreza estructural y las duras condiciones del dominio colonial portugués.

A diferencia de otros procesos históricos vinculados a la diáspora africana en América, la migración caboverdiana hacia Argentina fue mayormente voluntaria. Muchos de quienes llegaron eran marineros, pescadores o trabajadores acostumbrados a la vida naval, por eso eligieron instalarse cerca de los puertos, donde podían encontrar empleo en la Marina Mercante, la Armada, astilleros, fábricas y actividades vinculadas al transporte fluvial.

Esa conexión con el mar no fue solo laboral. También fue cultural. El puerto funcionó como puerta de entrada, fuente de trabajo, espacio de sociabilidad y refugio comunitario para quienes habían cruzado el Atlántico en busca de un futuro posible.

Dock Sud y Ensenada: dos corazones de la comunidad caboverdiana

En el mapa argentino de la colectividad caboverdiana, Dock Sud y Ensenada ocupan un lugar central. En Ensenada, la Asociación Cultural y Deportiva Caboverdeana fue fundada el 13 de septiembre de 1927 y es considerada una de las instituciones más antiguas de la diáspora caboverdiana en el mundo.

En Dock Sud, la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana nació en 1932 y sigue siendo uno de los principales espacios de encuentro, memoria y transmisión cultural de la colectividad. Allí, la música, la comida, el idioma criollo caboverdiano, las banderas y las historias familiares mantienen vivo un legado que atravesó generaciones.

Estas instituciones no solo funcionaron como clubes o puntos de reunión. Fueron también redes de contención para inmigrantes que llegaban sin familia cercana, necesitaban trabajo, asistencia o simplemente un lugar donde reconocerse entre compatriotas. La ayuda mutua fue una forma concreta de resistencia y permanencia.

Mar del Plata, guardavidas y una huella inesperada en la costa argentina

La historia caboverdiana también dejó marcas profundas en Mar del Plata. Según registros históricos difundidos por medios locales, a comienzos del siglo XX varios marineros provenientes de Cabo Verde fueron incorporados por autoridades nacionales para desempeñarse como guardavidas, aprovechando su conocimiento del mar y su capacidad para nadar en aguas abiertas.

El vínculo entre Mar del Plata y Cabo Verde Foto: bacap

El vínculo entre Mar del Plata y Cabo Verde incluso aparece ligado a los primeros años de formación de la ciudad. La figura de José Coelho de Meyrelles, nacido en la isla caboverdiana de Boavista bajo dominio portugués, aparece asociada a los orígenes económicos de la zona que luego daría lugar al crecimiento marplatense.

Esta presencia permite mirar la historia costera argentina desde otra perspectiva: no solo llegaron inmigrantes europeos al desarrollo de las ciudades portuarias y balnearias, también hubo trabajadores africanos y afrodescendientes que aportaron saberes, oficio y comunidad.

Una identidad afroargentina que durante años quedó invisibilizada

La comunidad caboverdiana forma parte de una Argentina muchas veces poco narrada: la de las raíces afrodescendientes, marítimas y atlánticas. Durante años, la historia oficial del país priorizó relatos migratorios vinculados a Europa, mientras que otros aportes quedaron relegados o directamente invisibilizados.

Sin embargo, los apellidos, las instituciones, las fotografías familiares, las comidas típicas, la música morna y coladeira, y el idioma criollo siguieron transmitiéndose de generación en generación. En Ensenada, Dock Sud, Berisso y otros puntos del país, muchos jóvenes redescubren hoy esas raíces como parte de una identidad argentina más amplia, diversa y compleja.

El Mundial 2026 y una emoción dividida entre dos banderas

La histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 despertó un sentimiento especial entre sus descendientes en Argentina. Para muchos, el cruce contra la Selección argentina no fue simplemente un partido: fue el encuentro simbólico entre la tierra de sus padres, abuelos o bisabuelos y el país donde construyeron su vida.

Investigan al capitán de Cabo Verde por posible abuso Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cabo Verde llegó a esta instancia como una de las grandes sorpresas del torneo, impulsado también por su diáspora futbolística: varios jugadores del plantel nacieron fuera del archipiélago, en países como Países Bajos, Francia, Portugal, Estados Unidos e Irlanda.

Ese dato deportivo refleja una realidad histórica más profunda: Cabo Verde es un país pequeño en territorio, pero enorme en diáspora. Su identidad se expandió por el mundo a través de migraciones, familias y comunidades que supieron mantener vivo el vínculo con las islas.

Una historia argentina escrita con acento atlántico

La historia de los caboverdianos en Argentina es también la historia de quienes llegaron sin hacer ruido y dejaron una marca duradera. Trabajaron en barcos, astilleros, puertos, fábricas, balnearios y barrios obreros. Fundaron instituciones, formaron familias, sostuvieron tradiciones y se integraron sin perder la memoria de origen.

Hoy, cuando Cabo Verde aparece en las pantallas por su hazaña mundialista, también emerge una pregunta más profunda: ¿cuánto sabemos realmente de las comunidades que ayudaron a construir la Argentina desde sus puertos?

La respuesta está en Dock Sud, Ensenada, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, San Nicolás y tantos otros lugares donde el Atlántico dejó una huella africana. Una historia que no empezó con el fútbol, pero que el fútbol volvió visible. Una historia de mar, trabajo, orgullo y pertenencia que también forma parte de la identidad argentina.