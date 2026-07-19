La Virgen de la Merced, la “Generala” que Belgrano veneró antes de la Batalla de Tucumán

Manuel Belgrano, devoto de la Virgen Foto: Wikipedia

Cada 24 de septiembre, la historia argentina vuelve a mirar hacia Tucumán. No solo por una de las batallas más importantes de la Guerra de la Independencia, sino también por una figura religiosa que quedó unida para siempre al destino del Ejército del Norte: la Virgen de la Merced, proclamada por Manuel Belgrano como Generala y Patrona del Ejército Argentino después del triunfo patriota de 1812.

La Batalla de Tucumán, librada entre el 24 y el 25 de septiembre de 1812, fue uno de los episodios militares más determinantes para frenar el avance realista sobre el norte del actual territorio argentino. Belgrano, al mando del Ejército del Norte, enfrentó a las fuerzas del brigadier Juan Pío Tristán, que contaban con superioridad numérica y venían avanzando desde el Alto Perú.

Pero detrás de aquel triunfo militar también creció una tradición de fe. Según la memoria popular tucumana y la tradición católica, Belgrano se encomendó a Nuestra Señora de la Merced antes del combate y atribuyó la victoria a su protección. Incluso, algunos relatos devocionales sostienen que la Virgen se le apareció o manifestó espiritualmente en torno a la batalla, fortaleciendo su decisión de resistir en Tucumán pese a las órdenes de retroceder.

Belgrano, Tucumán y una decisión que cambió la historia argentina

En 1812, la situación militar era crítica. Tras la derrota patriota en Huaqui, el ejército realista había recuperado posiciones en el Alto Perú y avanzaba hacia el sur. Manuel Belgrano había recibido órdenes del Primer Triunvirato de retirarse hasta Córdoba, pero al llegar a Tucumán encontró el apoyo del pueblo local, que se negó a abandonar la ciudad y le pidió presentar batalla.

La decisión fue arriesgada. El Ejército del Norte tenía menos hombres, menos recursos y una posición estratégica comprometida. Aun así, Belgrano eligió resistir. La batalla se desarrolló en las inmediaciones de San Miguel de Tucumán y terminó con una victoria decisiva para las armas patriotas, que logró detener el avance realista y consolidar la revolución en el norte.

El propio Belgrano dejó constancia de su mirada religiosa sobre el triunfo. En el parte enviado al gobierno, escribió: “La Patria puede gloriarse de la victoria que han obtenido sus armas el día 24 del corriente, día de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya protección nos pusimos”.

Aquella frase se convirtió en una de las claves simbólicas de la batalla. Para Belgrano, la victoria no fue solo consecuencia del coraje de sus soldados, sino también de la protección espiritual de la Virgen de la Merced.

La Virgen de la Merced y el origen de una advocación histórica

La devoción a la Virgen de la Merced tiene raíces mucho más antiguas que la historia argentina. Su advocación se remonta al siglo XIII, vinculada a la fundación de la Orden de la Merced, dedicada a la redención de cautivos cristianos. Según fuentes oficiales, el 10 de agosto de 1218, San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort y el rey Jaime I de Aragón impulsaron la creación de la orden religiosa militar de Santa María de la Merced y Redención de los Cautivos.

Manuel Belgrano, devoto de la Virgen Foto: Wikipedia

Con la llegada de los misioneros al continente americano, la devoción mercedaria se expandió por distintas regiones. En Buenos Aires, la veneración a la Virgen de la Merced tuvo fuerte arraigo desde la época colonial, y en 1604 se erigió un templo en su honor.

En Tucumán, esa devoción adquirió un carácter especial después de 1812. La coincidencia entre la festividad de la Virgen y la victoria patriota reforzó la idea de que la batalla había estado marcada por una protección celestial. Desde entonces, la Virgen de la Merced quedó ligada a la identidad religiosa, histórica y militar del país.

La aparición a Belgrano y el gesto que la convirtió en Generala

La tradición sostiene que Belgrano, antes de la batalla, rezó ante el altar de la Virgen de la Merced y pidió su amparo para el Ejército del Norte. Luego del triunfo, profundamente conmovido, decidió nombrarla Generala del Ejército Argentino y entregarle su bastón de mando como símbolo de gratitud.

Algunas versiones populares afirman que la Virgen se le apareció a Belgrano o que su presencia fue interpretada como una señal espiritual durante aquellos días decisivos. Aunque la historiografía trabaja con documentos y partes militares, la tradición religiosa mantuvo vivo este relato como parte central de la memoria tucumana.

El nombramiento fue mucho más que un gesto simbólico. Belgrano, creador de la bandera y uno de los grandes líderes de la revolución, colocó bajo la protección de la Virgen a un ejército que luchaba en condiciones adversas. La escena de la entrega del bastón quedó grabada en la tradición argentina como una unión profunda entre fe, patria y causa independentista.

La Batalla de Tucumán: el día en que se frenó al ejército realista

La victoria de Tucumán tuvo consecuencias enormes. El triunfo impidió que las fuerzas realistas avanzaran hacia el centro del territorio y permitió sostener la revolución en el norte. Meses después, el Ejército del Norte conseguiría otra victoria decisiva en la Batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813.

Belgrano en el Ejéricto del Norte Foto: Wikipedia

En términos militares, la Batalla de Tucumán fue una de las más importantes de la Guerra de la Independencia. En términos simbólicos, fue el momento en que la Virgen de la Merced pasó a ocupar un lugar único en la historia nacional. Para los tucumanos, no se trató únicamente de una victoria en el campo de batalla, sino de una señal de protección sobre el pueblo y sus soldados.

Por eso, cada 24 de septiembre, Tucumán recuerda simultáneamente la gesta patriótica y la festividad de la Virgen. La fecha reúne historia, religión, identidad provincial y memoria nacional.

Un símbolo que sigue vivo en la Argentina

Más de dos siglos después, la figura de la Virgen de la Merced continúa siendo venerada como Patrona y Generala del Ejército Argentino. Su imagen, asociada al bastón de mando de Belgrano y al triunfo de Tucumán, permanece como uno de los símbolos más poderosos de la independencia.

En 1912, al cumplirse el centenario de la Batalla de Tucumán, la imagen de Nuestra Señora de la Merced venerada en San Miguel de Tucumán fue coronada solemnemente en nombre del papa San Pío X, un reconocimiento que reforzó su importancia religiosa e histórica.

La historia de Belgrano y la Virgen de la Merced sigue despertando interés porque une dos dimensiones profundas de la cultura argentina: la lucha por la libertad y la fe popular. En esa combinación, la batalla de 1812 dejó de ser solo un hecho militar para transformarse en una de las grandes escenas fundacionales del país.

Y allí, en el cruce entre la estrategia, el coraje y la devoción, permanece la figura de la Virgen que, según la tradición, acompañó a Belgrano en una de sus horas más difíciles y quedó para siempre en la historia como la Generala del Ejército Argentino.