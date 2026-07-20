La fecha poco conocida en la que la bandera argentina se volvió oficial: no fue el 20 de junio

Bandera argentina Foto: Argentina.gob.ar.

La bandera nacional azul celeste y blanca, creada por el general Manuel Belgrano, fue adoptada formalmente el 20 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, reunido en San Miguel de Tucumán. La decisión llegó apenas once días después de la histórica Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, cuando las Provincias Unidas necesitaban consolidar no solo su ruptura política con España, sino también sus propios símbolos de identidad.

El dato suele generar confusión porque cada 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera, en homenaje al fallecimiento de Belgrano, ocurrido en 1820. Sin embargo, la adopción oficial de la bandera por parte del poder político de la época tuvo lugar el 20 de julio de 1816, en una sesión del Congreso que buscó ordenar y legitimar los emblemas de la nueva nación.

Por qué el Congreso de Tucumán necesitaba aprobar la bandera nacional

Para 1816, la bandera celeste y blanca ya era utilizada en distintos ámbitos militares y patrióticos, pero todavía faltaba una aprobación formal que respaldara su uso como distintivo de las Provincias Unidas. En ese contexto, el Congreso de Tucumán entendió que, luego de declarar la independencia, era necesario contar con una insignia oficial que representara al nuevo Estado frente a sus ejércitos, sus autoridades y el resto del mundo.

9 de Julio de 1816 Foto: Archivo

El impulso fue presentado por el diputado Esteban Agustín Gascón, representante vinculado al Alto Perú, quien planteó la necesidad de autorizar la bandera que ya se usaba en el país. Según los registros históricos difundidos sobre las sesiones, Gascón pidió que se aprobara por decreto la llamada “bandera menor del país”, de colores azul y blanco, sin perjuicio de que más adelante se definiera una “bandera grande nacional” de acuerdo con la forma de gobierno que se adoptara.

Manuel Belgrano y el origen de la bandera celeste y blanca

La historia de la bandera comenzó varios años antes. Manuel Belgrano la creó el 27 de febrero de 1812 y la hizo izar por primera vez a orillas del río Paraná, en la actual ciudad de Rosario. Su objetivo era dar a las tropas revolucionarias un símbolo propio que las diferenciara en medio de la guerra por la independencia.

Antes de crear la bandera, Belgrano había solicitado el uso de una escarapela celeste y blanca para identificar a sus soldados. La medida tenía un sentido práctico y militar: evitar confusiones en el campo de batalla y reforzar la pertenencia a la causa revolucionaria. Poco después, esa combinación de colores pasó a convertirse en la base de la enseña nacional.

El uniforme de Manuel Belgrano y el Ejército del Norte Foto: Wikipedia

Aunque hoy la bandera es uno de los símbolos más fuertes de la identidad argentina, en sus primeros años no tuvo una aceptación institucional inmediata. El gobierno central de entonces observaba con cautela cualquier gesto que pudiera interpretarse como una declaración definitiva de independencia, ya que el proceso político todavía estaba atravesado por tensiones internas, amenazas externas y la guerra contra las fuerzas realistas.

Qué resolvió el Congreso el 20 de julio de 1816

La resolución del 20 de julio de 1816 le dio reconocimiento legal a la bandera celeste y blanca. El texto estableció que, una vez elevadas las Provincias Unidas al rango de nación tras la declaración solemne de su independencia, su distintivo sería la bandera celeste y blanca que ya se venía usando, especialmente en ejércitos, buques y fortalezas.

Argentina vs España, final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Ese paso fue fundamental porque transformó una creación nacida en el contexto militar y revolucionario en un símbolo oficial del nuevo Estado. La bandera dejó de ser solo una insignia utilizada por Belgrano y sus tropas para convertirse en la representación institucional de las Provincias Unidas de Sud América.

El vínculo entre la Independencia y la bandera argentina

La adopción formal de la bandera no puede entenderse de manera aislada. El Congreso de Tucumán venía de declarar la independencia el 9 de julio de 1816, un momento decisivo que exigía definiciones políticas, militares y simbólicas. La nueva nación necesitaba una bandera que expresara su soberanía y acompañara el proceso de organización institucional.

Por eso, el reconocimiento de la bandera celeste y blanca fue mucho más que un trámite administrativo. Fue una señal de afirmación nacional en medio de un escenario complejo, marcado por la guerra, las disputas internas y la necesidad de presentarse ante el mundo como una comunidad política independiente.

Una fecha menos recordada, pero clave para la historia argentina

El 20 de julio de 1816 no tiene la misma presencia en el calendario escolar que el 20 de junio o el 9 de julio, pero ocupa un lugar central en la historia nacional. Ese día, el Congreso de Tucumán adoptó formalmente la bandera creada por Belgrano y le otorgó el carácter oficial que todavía conserva como máximo emblema patrio.

Así, la bandera argentina nació de la visión de Belgrano en 1812, se consolidó en los campos de batalla y recibió su reconocimiento político e institucional en 1816. Desde entonces, el celeste y blanco se transformó en una marca indeleble de identidad, memoria y soberanía para generaciones de argentinos.

En síntesis: la bandera creada por Manuel Belgrano fue adoptada formalmente el 20 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, pocos días después de la Declaración de la Independencia. Ese gesto completó una pieza clave del nacimiento político de la Argentina y convirtió a la enseña celeste y blanca en el símbolo oficial de una nación que empezaba a definirse ante la historia.