No toleró la burla: el día que San Martín increpó a Dorrego en defensa de Belgrano

José de San Martin y Manuel Belgrano Foto: Archivo

En plena guerra por la independencia, un episodio menos conocido reveló tanto el temperamento de Manuel Dorrego como el respeto incondicional que José de San Martín sentía por Manuel Belgrano. La escena ocurrió en el norte, en días decisivos para el Ejército, y terminó con una intervención fulminante del Libertador que todavía hoy dice mucho sobre el honor, la disciplina y la autoridad en tiempos de revolución.

La historia argentina suele recordar a San Martín y Belgrano por sus grandes gestas, por las campañas decisivas y por el vínculo de admiración que construyeron incluso antes de conocerse personalmente. Sin embargo, alrededor de ambos también quedaron episodios más íntimos, casi de cuartel, que ayudan a entender cómo se forjaba el mando en los años más tensos de la emancipación. Uno de ellos tuvo como protagonista a Manuel Dorrego, un oficial valiente, audaz y carismático, pero también famoso por su indisciplina, su temperamento desafiante y sus bromas fuera de lugar.

En ese contexto, la anécdota no es menor: no se trató solo de una risa incómoda en una reunión militar, sino de un choque profundo entre dos maneras de entender la conducción. Para San Martín, la guerra exigía orden, método y respeto; para Dorrego, el coraje parecía alcanzar incluso cuando la jerarquía se resquebrajaba. Y en el medio estaba Belgrano, un jefe que ya había dado pruebas de enorme compromiso patriótico y que, aun en la adversidad, seguía siendo admirado por el futuro Libertador.

Conflicto en el ejército: por qué Manuel Dorrego se había convertido en un dolor de cabeza para Manuel Belgrano

Cuando Manuel Belgrano asumió el mando del Ejército del Norte en 1812, recibió una fuerza exhausta, mal equipada y golpeada por derrotas previas. Aun así, logró reorganizarla y conducirla a victorias fundamentales como Tucumán y Salta, dos triunfos que frenaron el avance realista y sostuvieron la causa revolucionaria en uno de sus momentos más delicados. En esas campañas se destacó Dorrego, que peleó con coraje y ganó prestigio como hombre de combate.

Manuel Belgrano fue jefe de Manuel Dorrego, luego quedó a las órdenes de San Martín

Pero su valor en el campo no estaba acompañado por el mismo equilibrio fuera de él. Diversos relatos históricos coinciden en que Dorrego era un oficial tan brillante como difícil: impulsivo, burlón y poco afecto a la disciplina. Se le atribuyen episodios de desorden dentro del campamento, desde fomentar rivalidades hasta alentar conductas impropias para un oficial en campaña. Belgrano, que en algún momento le tuvo un afecto casi paternal y valoraba su destreza militar, terminó sancionándolo y apartándolo de la primera línea por considerar que se había convertido en un problema para la cohesión del Ejército.

La contradicción era evidente: Dorrego podía ser decisivo en combate y, al mismo tiempo, insoportable para la vida de cuartel. De hecho, una tradición histórica recuerda que, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, el propio Belgrano lamentó no haber contado con él en el frente, señal de que reconocía su arrojo aun después de haberlo castigado. Esa mezcla de admiración y desgaste explica por qué la relación entre ambos osciló entre la confianza y la exasperación.

Hay otro detalle clave para entender el clima de época: el Ejército del Norte no era solo una fuerza militar, sino también el corazón de una guerra desigual, sostenida con pocos recursos y muchísimo sacrificio. En ese escenario, cada gesto de insubordinación pesaba el doble. Belgrano no solo necesitaba oficiales valientes; necesitaba hombres capaces de obedecer, contener a la tropa y sostener una cadena de mando firme en condiciones límite. Ahí es donde Dorrego, por talento y por carácter, se convertía al mismo tiempo en una pieza útil y en un foco constante de tensión.

San Martín no lo dejó pasar: qué hizo el Libertador para defender el honor de Belgrano

En 1814, cuando José de San Martín llegó al norte para reemplazar a Belgrano, ya existía entre ambos una relación de respeto mutuo construida en la correspondencia y consolidada en el encuentro personal. Lejos de mirar a su antecesor con recelo, San Martín valoró su honestidad, su patriotismo y su capacidad para sostener la moral del Ejército en circunstancias extremas. Ese respeto sería decisivo en el episodio que vino después.

José de San Martín Foto: cultura.gob

Según el testimonio transmitido por Gregorio Aráoz de Lamadrid en sus memorias y retomado por distintos historiadores, San Martín había organizado reuniones con los oficiales para “uniformar las voces de mando”. No era un detalle menor: para un militar profesional, la claridad en las órdenes podía definir el resultado de una maniobra en pleno combate. En una de esas prácticas, Belgrano repitió la voz impartida por San Martín y entonces Dorrego, en tono de chanza, la imitó exagerando la suavidad de su voz. Las risas no tardaron en aparecer.

La reacción del Libertador fue inmediata y tajante. De acuerdo con esa tradición, San Martín tomó uno de los candeleros de la mesa, lo golpeó con fuerza y lanzó una frase que quedó para la historia: “Señor comandante, hemos venido aquí a uniformar las voces de mando y no a reír”. No fue únicamente un reto. Fue una defensa frontal del honor de Belgrano y, al mismo tiempo, una declaración de principios sobre cómo debía funcionar un ejército revolucionario.

José de San Martín y Manuel Belgrano

La escena retrata con nitidez el carácter de San Martín. No toleraba la indisciplina cuando ponía en cuestión la autoridad o humillaba a un jefe respetado. Y mucho menos si el blanco de la burla era Belgrano, a quien consideraba una de las figuras morales más valiosas de la causa americana. Algunos relatos añaden que el episodio derivó en la separación de Dorrego del Ejército y en una sanción ejemplar, justamente porque San Martín entendió que dejar pasar esa falta habría sido una señal de debilidad frente al resto de los oficiales.

Mirado en perspectiva, el cruce también revela la paradoja de Dorrego. Aquel hombre que años después sería una de las figuras políticas más intensas del primer federalismo argentino ya mostraba, en plena guerra por la independencia, los rasgos que lo acompañarían toda su vida: coraje, carisma, audacia y una dificultad persistente para aceptar límites. Por eso el episodio no solo ilumina una anécdota curiosa, sino que anticipa parte de su destino público.

Más que una simple reprimenda, lo que ocurrió aquel día resume una época. Belgrano representaba el sacrificio y la entrega; San Martín, la disciplina y la estrategia; Dorrego, el ímpetu indócil de una generación atravesada por la guerra. Cuando el Libertador frenó la burla, no estaba corrigiendo solo a un subordinado: estaba marcando que, en medio de una revolución, el respeto entre quienes conducían la causa era también una forma de sostener la patria.