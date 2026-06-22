El chalet secreto de Fritz Mandl en Mar del Plata: la mansión que conecta lujo, poder y las sombras del nazismo

Una mansión que todavía genera intriga en Mar del Plata Foto: Yasmin Ali Canal26.com

En una de las zonas más emblemáticas de Mar del Plata, un chalet de aire europeo conserva una historia tan fascinante como incómoda. Se trata de “Pretty Nook”, la residencia que perteneció a Fritz Mandl, el magnate austríaco de las municiones cuya vida quedó atrapada entre el lujo, el fascismo europeo, los negocios armamentísticos y las disputas sobre su verdadero vínculo con el nazismo.

Dónde está el chalet de Fritz Mandl en Mar del Plata y por qué su ubicación no pasa desapercibida

El chalet conocido como“Pretty Nook” está ubicado sobre Leandro N. Alem, en la esquina con Gascón, una de las zonas residenciales más tradicionales y codiciadas de Mar del Plata. Distintas referencias online lo sitúan en Leandro N. Alem 2528, dentro del corredor de Alem y muy cerca de Playa Chica, un sector históricamente asociado a residencias de veraneo, arquitectura pintoresquista y postales de la vieja aristocracia balnearia.

a historia de Pretty Nook y su origen aristocrático Foto: Instagram @casas_de_mardel

La elección no parece casual. La avenida Alem fue durante décadas una vidriera del crecimiento residencial más elegante de la ciudad, con chalets de fuerte impronta europea y vistas privilegiadas hacia la costa. En ese contexto, Pretty Nook encajaba a la perfección con la idea de una Mar del Plata sofisticada, cosmopolita y de veraneo exclusivo.

La historia de “Pretty Nook”: quién lo mandó a construir y cómo llegó a manos de Mandl

Antes de quedar asociado a Fritz Mandl, el chalet fue encargado en 1927 por Edmundo Bottino y Josefa Julia Colmegna al arquitecto María José Serra Lima. La casa fue bautizada“Pretty Nook”, expresión inglesa que puede traducirse como“Rincón bonito”, y respondía a un lenguaje pintoresquista de sesgo inglés, muy valorado en la arquitectura residencial marplatense de entreguerras. Apenas tres años más tarde, en 1930, la propiedad fue vendida a Friedrich “Fritz” Mandl.

La historia del chalet de Fritz Mandl en Mar del Plata Foto: Instagram @casas_de_mardel

Ese dato es clave porque ubica al chalet en un momento de transición histórica: Mar del Plata consolidaba su imagen de ciudad balnearia elegante, mientras Europa avanzaba hacia una década marcada por la radicalización política, el negocio bélico y el ascenso de los totalitarismos. Pretty Nook no fue, entonces, una casa más: fue el refugio costero de un hombre que estaba conectado con algunos de los círculos más poderosos y controvertidos de su tiempo.

Quién fue Fritz Mandl, el “rey de los cartuchos” que unió glamour, armas y política

Fritz Mandl nació en 1900 y se convirtió muy joven en la cara visible de Hirtenberger, una de las fábricas de municiones más importantes de Austria. Su perfil creció tanto que llegó a ser conocido como el“Rey de los cartuchos”, con negocios que se extendían por Europa y América Latina. Distintas fuentes coinciden en que vendió armas y municiones a múltiples países y frentes, desde la Italia fascista hasta naciones sudamericanas e incluso bandos enfrentados en conflictos de la época.

el austríaco que llegó a la Argentina, amasó fortuna y quedó envuelto en sospechas Foto: Wikipedia

Su vida personal también alimentó la leyenda: estuvo casado con Hedy Lamarr, una de las figuras más famosas del cine, y su nombre apareció rodeado de lujo, fiestas y relaciones con la alta política. Pero detrás de esa superficie glamorosa había algo mucho más pesado: Mandl se movía en el corazón del negocio armamentístico europeo cuando el continente se encaminaba hacia la guerra.

Fritz Mandl, el nazismo y una biografía llena de contradicciones

La relación de Fritz Mandl con el nazismo sigue siendo, todavía hoy, uno de los aspectos más discutidos de su figura. Hay consenso en que estuvo muy ligado al austrofascismo y a la Italia fascista, y que durante los años treinta mantuvo vínculos con el príncipe Ernst Rüdiger Starhemberg y su milicia nacionalista Heimwehr, a la que suministró armamento. También existe documentación y reconstrucciones históricas que lo ubican dentro de los engranajes del rearme europeo y de operaciones que terminaron beneficiando, directa o indirectamente, a la Alemania de Hitler.

Sin embargo, otras fuentes remarcan que no fue un nazi en sentido estricto y que, por el contrario, terminó siendo opositor a Hitler. La propia hija de Mandl sostuvo en una entrevista que su padre “siempre se opuso a Hitler” y que incluso fue mencionado en Núremberg como enemigo del régimen nazi. Esa versión convive con otra, mucho más dura, que lo presenta como una figura ambigüa: un empresario capaz de hacer negocios con regímenes autoritarios mientras intentaba sobrevivir políticamente en una Europa incendiada.

ubicación y origen de Pretty Noo Foto: Instagram @casas_de_mardel

La contradicción no termina allí. Investigaciones académicas recuerdan que durante la Segunda Guerra Mundial la prensa norteamericana lo convirtió en un personaje casi novelesco, al que se acusaba de ser un“merchant of death” y de operar desde la Argentina en el tablero de intereses internacionales. Incluso sus negocios fueron incluidos en listas negras aliadas en 1944, señal de que su nombre despertaba sospechas de enorme escala.

Por qué el chalet de Mar del Plata sigue despertando interés casi un siglo después

El valor del chalet de Fritz Mandl no reside solo en su arquitectura o en su ubicación privilegiada. Lo que lo vuelve irresistible para la memoria urbana marplatense es que en esa casa se cruzan la historia local, la cultura del veraneo aristocrático, las redes del poder europeo y las sombras de una época marcada por el fascismo y el nazismo.

Pretty Nook funciona hoy como una pieza de archivo construida en madera, piedra y tejados. Mirarlo es asomarse a una Mar del Plata de chalets elegantes, pero también a una historia internacional donde las mansiones no eran solo lugares de descanso, sino espacios donde se mezclaban fortuna, influencia y secretos. Por eso sigue generando curiosidad: porque detrás de su fachada pintoresca aparece una pregunta que nunca termina de cerrarse del todo.¿Fue Fritz Mandl un enemigo del nazismo, un oportunista del negocio de la guerra o ambas cosas a la vez?