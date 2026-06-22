Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

La historia de Fritz Mandl, el austríaco que llegó a la Argentina entre fortuna, poder y sospechas de nazismo

Ligado a la industria armamentística europea, esposo de Hedy Lamarr y luego figura influyente en la Argentina. Entre negocios, acusaciones cruzadas y una vida privada de película, su historia todavía despierta fascinación.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La increíble historia de Fritz Mandl
La increíble historia de Fritz Mandl Foto: Wikipedia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Friedrich “Fritz” Mandl nació en Viena en 1900 y muy joven quedó vinculado al universo de la industria armamentística, al ponerse al frente de la firma Hirtenberger, una de las compañías de municiones más importantes de la Europa de entreguerras. En una época marcada por los efectos de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Saint-Germain y la reconfiguración política del continente, Mandl supo moverse en un ambiente donde la fabricación de armas y la diplomacia informal convivían peligrosamente.

Su ascenso fue meteórico. En los años 20 y 30, su nombre ya circulaba entre empresarios, militares y operadores políticos de varios países europeos. Esa expansión lo convirtió en una figura de enorme influencia, pero también en un personaje rodeado de ambigüedad: hombre de negocios brillante para algunos, símbolo de una época oscura para otros. La complejidad de su perfil creció todavía más por su cercanía con sectores autoritarios de Austria e Italia y por las controversias que lo persiguieron cuando el mapa político europeo comenzó a incendiarse.

Por qué Fritz Mandl terminó en la Argentina y cómo reconstruyó su poder lejos de Europa

La expansión nazi, el Anschluss de 1938 y la creciente inestabilidad del continente aceleraron el desplazamiento de capitales y empresarios hacia América del Sur. En ese contexto, Mandl encontró en la Argentina un territorio ideal para rehacer posiciones, tejer alianzas y reconvertir parte de su entramado de negocios. Ya instalado en Buenos Aires, su figura pasó a integrarse a un país que, durante la Segunda Guerra Mundial, vivía tensiones internas por la neutralidad, las relaciones con Europa y las sospechas sobre actividades extranjeras.

el austríaco que llegó a la Argentina, amasó fortuna y quedó envuelto en sospechas Foto: Wikipedia

En la Argentina, Mandl combinó inversiones industriales, vínculos con hombres fuertes del mundo empresario y una habilidad inusual para moverse entre élites políticas y sociales. Distintas reconstrucciones históricas sostienen que durante los años del primer peronismo participó en empresas junto a nombres de peso, como Alfredo Fortabat y Alberto Dodero, lo que consolidó su perfil como un actor clave de la industrialización y de los negocios de posguerra. Su historia local, sin embargo, nunca quedó reducida al éxito económico: siempre estuvo acompañada por rumores, expedientes e interpretaciones contradictorias.

Contenido Recomendado

Cabo Verde, la sensación del Mundial 2026:del enclave colonial en el Atlántico a una historia profunda que late en Argentina

Cabo Verde, la sensación del Mundial 2026: del enclave colonial en el Atlántico a una historia profunda que late en Argentina

La inesperada razón por la que Austria tiene una calle en honor a la Argentina

La inesperada razón por la que Austria tiene una calle en honor a la Argentina

El matrimonio con Hedy Lamarr: glamour, control y una historia marcada por el escándalo

Si algo terminó de volverlo legendario fuera del mundo de los negocios fue su relación con Hedy Lamarr, la actriz austríaca que luego se convertiría en una estrella de Hollywood y, con el tiempo, también en una reconocida inventora. Ambos se casaron en 1933, cuando Lamarr todavía era muy joven y su celebridad empezaba a crecer tras el impacto de la película Ecstasy. La unión fue lujosa, intensa y profundamente conflictiva.

Fritz Mandl y Hedy Lamarr Foto: Wikipedia

Las biografías de Lamarr coinciden en que Mandl fue un esposo posesivo y controlador. Según fuentes de referencia, intentó frenar la carrera artística de su mujer e incluso habría tratado de retirar de circulación copias de la película que la volvió famosa. La relación terminó en 1937, cuando ella dejó Europa y comenzó el camino que la llevaría a Hollywood, donde primero sería celebrada por su belleza y más tarde por su aporte al desarrollo de la tecnología de“frequency hopping”, base remota de sistemas usados hoy en comunicaciones inalámbricas.

Sospechas, listas negras y el clima de guerra que lo convirtió en un personaje incómodo

Ya en la Argentina, Mandl quedó bajo la lupa en un contexto donde crecían las denuncias sobre posibles redes de influencia extranjeras. Durante los años 40, la política local vio surgir comisiones parlamentarias e investigaciones sobre actividades consideradas antiargentinas o vinculadas al nazismo. En ese escenario, su nombre apareció rodeado de versiones incompatibles entre sí: para algunos era un empresario pragmático arrastrado por la lógica del negocio; para otros, un hombre demasiado próximo a circuitos de poder sospechados por las democracias aliadas.

El empresario austríaco que mezcló poder, armas y Hollywood Foto: Wikipedia

La presión internacional escaló al punto de que, según la investigación del historiador Ronald C. Newton, los Aliados incluyeron intereses empresariales de Mandl en una blacklist el 27 de agosto de 1944, mientras en la prensa norteamericana crecía una campaña que lo presentaba como una pieza oscura del tablero geopolítico de la posguerra. Esa mirada, sin embargo, no cerró el debate histórico: la propia figura de Mandl sigue siendo leída como un caso emblemático de cómo la frontera entre negocios, propaganda, espionaje y poder podía volverse difusa en plena guerra mundial.

El magnate austríaco que aún intriga a la Argentina

La potencia narrativa de Fritz Mandl reside en esa combinación poco frecuente entre fortuna, política internacional, vida social, glamour y controversia. Fue un empresario austríaco que llegó a la Argentina cuando Europa se desmoronaba, se movió entre fábricas, embajadas, salones y círculos de poder, y quedó unido para siempre a una de las mujeres más fascinantes del siglo XX. Pocas biografías condensan de manera tan clara el dramatismo de una época atravesada por guerras, migraciones y profundas transformaciones económicas.

A décadas de su muerte, Mandl todavía provoca preguntas: ¿fue solo un industrial visionario que sobrevivió a su tiempo o un personaje demasiado cerca de sus sombras? Tal vez la respuesta esté en esa zona gris donde habitan los grandes protagonistas del siglo pasado. Y precisamente por eso, su historia mantiene intacta su capacidad de atraer lectores: porque habla de poder, de miedo, de ambición y de la forma en que la Historia suele escribirse en los márgenes de la certeza.

HistoriaNazismoAustria
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. El último viaje del tren de la cordillera:la despedida que unió Mendoza y Chile antes de desaparecer entre aludes y silencio

    El último viaje del tren de la cordillera: la despedida que unió Mendoza y Chile antes de desaparecer entre aludes y silencio

  2. La inesperada razón por la que Austria tiene una calle en honor a la Argentina

    La inesperada razón por la que Austria tiene una calle en honor a la Argentina

  3. Archivos desclasificados de Malvinas:revelan la trama secreta de la triangulación brasileña para brindar apoyo a la Argentina

    Archivos desclasificados de Malvinas: revelan la trama secreta de la triangulación brasileña para brindar apoyo a la Argentina

  4. Por qué ya no quedan descendientes directos de José de San Martín:la historia familiar que terminó en silencio

    Por qué ya no quedan descendientes directos de José de San Martín: la historia familiar que terminó en silencio

  5. José Larralde furioso contra los militares:los secretos del caso Cafrune que reabren la mayor polémica del folklore argentino

    José Larralde furioso contra los militares: los secretos del caso Cafrune que reabren la mayor polémica del folklore argentino
Lo último
También podría interesarte
Política

Elecciones 2027:el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Elecciones 2027: el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia:“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”

Cuándo viaja Milei a España:el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Economía

El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

Cambios en el monotributo:cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

Internacionales

Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

Pedro Sánchez en su peor momento:condenan a 24 años de prisión a su ex ministro de Transportes

Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

Empresario y admirador de Trump:quién es Abelardo de la Espriella, el “outsider” que asumirá la presidencia de Colombia