La historia de Fritz Mandl, el austríaco que llegó a la Argentina entre fortuna, poder y sospechas de nazismo

La increíble historia de Fritz Mandl Foto: Wikipedia

Friedrich “Fritz” Mandl nació en Viena en 1900 y muy joven quedó vinculado al universo de la industria armamentística, al ponerse al frente de la firma Hirtenberger, una de las compañías de municiones más importantes de la Europa de entreguerras. En una época marcada por los efectos de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Saint-Germain y la reconfiguración política del continente, Mandl supo moverse en un ambiente donde la fabricación de armas y la diplomacia informal convivían peligrosamente.

Su ascenso fue meteórico. En los años 20 y 30, su nombre ya circulaba entre empresarios, militares y operadores políticos de varios países europeos. Esa expansión lo convirtió en una figura de enorme influencia, pero también en un personaje rodeado de ambigüedad: hombre de negocios brillante para algunos, símbolo de una época oscura para otros. La complejidad de su perfil creció todavía más por su cercanía con sectores autoritarios de Austria e Italia y por las controversias que lo persiguieron cuando el mapa político europeo comenzó a incendiarse.

Por qué Fritz Mandl terminó en la Argentina y cómo reconstruyó su poder lejos de Europa

La expansión nazi, el Anschluss de 1938 y la creciente inestabilidad del continente aceleraron el desplazamiento de capitales y empresarios hacia América del Sur. En ese contexto, Mandl encontró en la Argentina un territorio ideal para rehacer posiciones, tejer alianzas y reconvertir parte de su entramado de negocios. Ya instalado en Buenos Aires, su figura pasó a integrarse a un país que, durante la Segunda Guerra Mundial, vivía tensiones internas por la neutralidad, las relaciones con Europa y las sospechas sobre actividades extranjeras.

el austríaco que llegó a la Argentina, amasó fortuna y quedó envuelto en sospechas Foto: Wikipedia

En la Argentina, Mandl combinó inversiones industriales, vínculos con hombres fuertes del mundo empresario y una habilidad inusual para moverse entre élites políticas y sociales. Distintas reconstrucciones históricas sostienen que durante los años del primer peronismo participó en empresas junto a nombres de peso, como Alfredo Fortabat y Alberto Dodero, lo que consolidó su perfil como un actor clave de la industrialización y de los negocios de posguerra. Su historia local, sin embargo, nunca quedó reducida al éxito económico: siempre estuvo acompañada por rumores, expedientes e interpretaciones contradictorias.

El matrimonio con Hedy Lamarr: glamour, control y una historia marcada por el escándalo

Si algo terminó de volverlo legendario fuera del mundo de los negocios fue su relación con Hedy Lamarr, la actriz austríaca que luego se convertiría en una estrella de Hollywood y, con el tiempo, también en una reconocida inventora. Ambos se casaron en 1933, cuando Lamarr todavía era muy joven y su celebridad empezaba a crecer tras el impacto de la película Ecstasy. La unión fue lujosa, intensa y profundamente conflictiva.

Fritz Mandl y Hedy Lamarr Foto: Wikipedia

Las biografías de Lamarr coinciden en que Mandl fue un esposo posesivo y controlador. Según fuentes de referencia, intentó frenar la carrera artística de su mujer e incluso habría tratado de retirar de circulación copias de la película que la volvió famosa. La relación terminó en 1937, cuando ella dejó Europa y comenzó el camino que la llevaría a Hollywood, donde primero sería celebrada por su belleza y más tarde por su aporte al desarrollo de la tecnología de“frequency hopping”, base remota de sistemas usados hoy en comunicaciones inalámbricas.

Sospechas, listas negras y el clima de guerra que lo convirtió en un personaje incómodo

Ya en la Argentina, Mandl quedó bajo la lupa en un contexto donde crecían las denuncias sobre posibles redes de influencia extranjeras. Durante los años 40, la política local vio surgir comisiones parlamentarias e investigaciones sobre actividades consideradas antiargentinas o vinculadas al nazismo. En ese escenario, su nombre apareció rodeado de versiones incompatibles entre sí: para algunos era un empresario pragmático arrastrado por la lógica del negocio; para otros, un hombre demasiado próximo a circuitos de poder sospechados por las democracias aliadas.

El empresario austríaco que mezcló poder, armas y Hollywood Foto: Wikipedia

La presión internacional escaló al punto de que, según la investigación del historiador Ronald C. Newton, los Aliados incluyeron intereses empresariales de Mandl en una blacklist el 27 de agosto de 1944, mientras en la prensa norteamericana crecía una campaña que lo presentaba como una pieza oscura del tablero geopolítico de la posguerra. Esa mirada, sin embargo, no cerró el debate histórico: la propia figura de Mandl sigue siendo leída como un caso emblemático de cómo la frontera entre negocios, propaganda, espionaje y poder podía volverse difusa en plena guerra mundial.

El magnate austríaco que aún intriga a la Argentina

La potencia narrativa de Fritz Mandl reside en esa combinación poco frecuente entre fortuna, política internacional, vida social, glamour y controversia. Fue un empresario austríaco que llegó a la Argentina cuando Europa se desmoronaba, se movió entre fábricas, embajadas, salones y círculos de poder, y quedó unido para siempre a una de las mujeres más fascinantes del siglo XX. Pocas biografías condensan de manera tan clara el dramatismo de una época atravesada por guerras, migraciones y profundas transformaciones económicas.

A décadas de su muerte, Mandl todavía provoca preguntas: ¿fue solo un industrial visionario que sobrevivió a su tiempo o un personaje demasiado cerca de sus sombras? Tal vez la respuesta esté en esa zona gris donde habitan los grandes protagonistas del siglo pasado. Y precisamente por eso, su historia mantiene intacta su capacidad de atraer lectores: porque habla de poder, de miedo, de ambición y de la forma en que la Historia suele escribirse en los márgenes de la certeza.