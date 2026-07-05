El gaucho, la figura que salvó la identidad argentina en medio de la inmigración masiva

El gaucho, la imagen que le devolvió identidad a la Argentina Foto: X @gonsanchezreyAR

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la Argentina atravesó una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia. La llegada masiva de inmigrantes europeos, principalmente italianos y españoles, modificó las ciudades, las costumbres, el idioma cotidiano, el trabajo y hasta la forma de entender la pertenencia nacional. En ese contexto, la figura del gaucho comenzó a ser revalorizada como un emblema de argentinidad.

Durante décadas, el gaucho había sido visto por las élites como un personaje incómodo: libre, errante, asociado al campo, a la frontera, a la vida fuera de las normas urbanas y estatales. Sin embargo, con el avance de la modernización y el crecimiento de una población extranjera cada vez más visible, ese mismo gaucho fue convertido en símbolo de tradición, coraje, independencia y raíz nacional.

La paradoja fue evidente: el hombre que antes había sido marginado por el proyecto civilizatorio pasó a ocupar un lugar central en el relato de la Nación.

La inmigración y el miedo a perder la identidad argentina

Entre 1880 y 1930, la Argentina recibió millones de inmigrantes. Buenos Aires se convirtió en una ciudad cosmopolita, atravesada por nuevos idiomas, nuevas comidas, nuevas formas de organización política y nuevos hábitos culturales. El conventillo, el puerto, los barrios obreros y las fábricas fueron escenarios de una sociedad que crecía velozmente, pero que también generaba preocupación entre sectores dirigentes e intelectuales.

El gaucho Foto: gobierno.arg

La gran pregunta de la época era: ¿cómo construir una identidad nacional común en un país donde buena parte de la población había nacido en el exterior o era hija de inmigrantes?

La escuela pública, el servicio militar obligatorio, los actos patrios, los símbolos nacionales y la literatura cumplieron un papel clave en ese proceso. Pero también lo hizo una figura cargada de fuerza emocional: el gaucho.

En las aulas, en los libros, en las celebraciones y en los discursos culturales, el gaucho empezó a ser presentado como el depositario de una esencia argentina previa a la inmigración, una especie de raíz profunda que permitía ordenar el pasado y ofrecer una imagen compartida del país.

Del “bárbaro” al héroe nacional: la transformación del gaucho

En el siglo XIX, la literatura y la política no siempre trataron al gaucho con admiración. Para muchos sectores ilustrados, representaba la “barbarie” que debía ser superada por la educación, el progreso y la urbanización. Sin embargo, ese enfoque se modificó con el tiempo.

La obra clave en esta transformación fue “Martín Fierro”, de José Hernández, publicada en dos partes: El gaucho Martín Fierro en 1872 y La vuelta de Martín Fierro en 1879. Aunque en su origen fue una denuncia contra los abusos sufridos por los gauchos, con el paso de los años el poema se convirtió en una pieza central de la identidad argentina.

Martín Fierro, libro

A comienzos del siglo XX, intelectuales como Leopoldo Lugones tuvieron un rol decisivo en esa consagración. En sus conferencias de 1913, luego publicadas como “El payador”, Lugones elevó al Martín Fierro a la categoría de “poema nacional”. Desde entonces, el gaucho dejó de ser solamente un personaje rural para convertirse en mito cultural.

El payador: cuando Lugones convirtió al gaucho en símbolo nacional

Uno de los momentos centrales en la construcción del gaucho como emblema argentino fue la aparición de “El payador”, de Leopoldo Lugones. La obra nació a partir de una serie de conferencias dictadas en 1913 y publicadas luego como libro en 1916. Allí, Lugones realizó una lectura decisiva del Martín Fierro y lo presentó como el gran poema épico de la Argentina.

Para Lugones, el gaucho no era solo un habitante de la pampa ni un personaje literario: era la expresión más pura del carácter nacional. En su interpretación, el payador, ese cantor criollo capaz de improvisar versos acompañado por la guitarra, condensaba la voz profunda del pueblo argentino.

El Payador de Lugone Foto: Wikipedia

Esta operación cultural fue clave. En una Argentina marcada por la inmigración europea, el crecimiento urbano y las tensiones sociales, Lugones ayudó a transformar al gaucho en una figura heroica, casi fundacional. Su mirada convirtió al hombre de campo en una especie de equivalente local de los héroes épicos de otras tradiciones nacionales.

Pero esa lectura también tenía una intención política y cultural: consolidar una identidad común en un país que parecía fragmentarse entre idiomas, costumbres y orígenes diversos. El payador funcionó como una herramienta para “argentinizar” el pasado y ofrecer un relato nacional que pudiera ser enseñado, repetido y celebrado.

Don Segundo Sombra: el gaucho idealizado frente a la Argentina moderna

Otro ejemplo fundamental fue “Don Segundo Sombra”, la novela de Ricardo Güiraldes publicada en 1926. A diferencia del Martín Fierro, que mostraba a un gaucho perseguido, maltratado por la autoridad y víctima de la injusticia social, la obra de Güiraldes presentó una imagen más nostálgica e idealizada del mundo rural.

Don Segundo Sombra aparece como un gaucho sabio, silencioso, austero y honorable. No es solamente un hombre de campo: es un maestro de vida. A través de su figura, el protagonista aprende valores como la templanza, la libertad, la paciencia, el respeto por la palabra y el vínculo profundo con la tierra.

D. Segundo Ramírez, el gaucho en quien se inspirara Ricardo Güiraldes para su novela Foto: Instagram @libreria_aquilanti

La novela fue publicada en una Argentina que ya era muy distinta a la del viejo gaucho histórico. Para 1926, Buenos Aires era una ciudad moderna, atravesada por inmigrantes, cafés, tranvías, diarios, teatros y nuevas formas de sociabilidad urbana. En ese contexto, Don Segundo Sombra funcionó como una evocación de un mundo criollo que parecía alejarse.

La obra de Güiraldes no intentó reconstruir al gaucho desde el conflicto social, sino desde la memoria y la admiración. Por eso resultó tan importante para la cultura argentina: convirtió al gaucho en una figura elegante, moral y casi legendaria. Mientras el país miraba hacia Europa y se modernizaba, la literatura recuperaba al gaucho como reserva espiritual de la Nación.

La escuela, la literatura y las fiestas patrias como herramientas de argentinización

La construcción del gaucho como símbolo nacional no ocurrió solo en los libros. También se consolidó en la escuela, en los actos patrios y en las prácticas culturales. Los niños hijos de inmigrantes aprendían a cantar el Himno, a reconocer la bandera y también a familiarizarse con relatos donde el campo, el caballo, la guitarra, el mate y el poncho aparecían como signos de argentinidad.

La escuela pública fue una herramienta fundamental para “argentinizar” a las nuevas generaciones. En ese proceso, la figura del gaucho ayudaba a transmitir valores como la valentía, la austeridad, la lealtad, la libertad y el amor por la tierra.

Las fiestas escolares, las lecturas patrióticas y las representaciones teatrales incorporaron elementos criollos. Así, muchos hijos de inmigrantes comenzaron a sentirse parte de una historia común, aun cuando sus familias conservaran idiomas, comidas y tradiciones de origen europeo.

En ese escenario, obras como Martín Fierro, El payador y Don Segundo Sombra fueron decisivas porque ofrecieron distintas versiones del gaucho: el perseguido, el cantor épico y el maestro moral. Todas esas imágenes terminaron alimentando una misma idea: la del gaucho como corazón simbólico de la Argentina.

Una identidad nacional construida entre el campo y la ciudad

La idealización del gaucho también tuvo una particularidad: creció con fuerza en una Argentina cada vez más urbana. Mientras Buenos Aires se llenaba de tranvías, cafés, fábricas, diarios y edificios modernos, la cultura nacional rescataba con nostalgia la imagen del hombre de campo.

Ese contraste fue clave. Cuanto más moderna y cosmopolita se volvía la Argentina, más fuerte parecía la necesidad de mirar hacia una tradición rural. El gaucho ofrecía una respuesta emocional frente al vértigo del cambio.

Su figura apareció en canciones, pinturas, manuales escolares, discursos políticos y celebraciones populares. También se vinculó con el desarrollo del folklore, las danzas tradicionales y las costumbres criollas. En ese sentido, no solo representaba a un personaje histórico, sino una forma de imaginar el país.

El lado oculto del mito: una figura idealizada

Aunque el gaucho fue convertido en héroe nacional, esa construcción dejó afuera muchas complejidades. La vida real de los gauchos estuvo marcada por la pobreza, la persecución, el reclutamiento forzoso, la violencia de frontera y la pérdida de autonomía frente al avance del Estado y la expansión de la propiedad privada.

Por eso, el gaucho como mito nacional no fue exactamente igual al gaucho histórico. La cultura oficial tomó algunos rasgos —su valentía, su libertad, su vínculo con la tierra— y dejó otros en segundo plano, como su marginalidad social o su conflicto con las autoridades.

En El payador, Lugones convirtió al gaucho en emblema épico. En Don Segundo Sombra, Güiraldes lo transformó en una figura nostálgica y ejemplar. En ambos casos, la literatura ayudó a seleccionar qué rasgos del gaucho debían recordarse y cuáles podían quedar en silencio.

Por qué el gaucho sigue siendo un símbolo argentino

Más de un siglo después, la figura del gaucho continúa presente en la identidad argentina. Aparece en festivales tradicionalistas, en la literatura, en la música folklórica, en el turismo, en la iconografía nacional y en la memoria colectiva.

Su permanencia demuestra que la identidad argentina no nació de una sola raíz, sino de una mezcla compleja entre tradición criolla, inmigración, Estado, escuela y cultura popular. El gaucho fue parte central de esa construcción porque permitió ofrecer una imagen reconocible en un momento de profundas transformaciones.

En la primera mitad del siglo XX, cuando la Argentina temía diluirse en la diversidad de sus nuevas poblaciones, el gaucho fue recuperado como símbolo de continuidad. No detuvo el cambio, pero ayudó a darle sentido.